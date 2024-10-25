Алфавит БРИКСа. Количественный рост объединения сопровождается качественным, - Юрий Тавровский

11:22 26.10.2024

Термин БРИКС состоит из 5 букв по названиям стран-основательниц. Но сейчас еще три десятка государств хотят присоединиться. Если каждая добавит по букве, то название растянется по формуле "N+1, где N стремится к бесконечности". Может не хватить 26 букв английского алфавита и даже 33 букв нашего, русского. Конечно, 6000 основных иероглифов китайского языка хватит на весь мир. Но китайцы загодя придумали формулу "золотые кирпичи" (цзинь чуань), которая позволяет избежать лингвистических проблем и добавлять кирпичик к кирпичику.



Количественный рост БРИКС сопровождается качественным. За год российского председательства прошло более 250 конференций, форумов и выставок по всему спектру мировых проблем. Они продемонстрировали потребность и готовность к созданию институтов, механизмов взаимодействия. Пока у БРИКС есть только один такой институт – Новый банк БРИКС. Преезидент Путин в Казани назвал несколько основных платформ для концентрации усилий стран БРИКС и "Большого БРИКС". Свои приоритеты обозначил и Председатель Си Цзиньпин, в том числе он подчеркнул значение глобальной безопасности.



Речь не идет о создании на основе БРИКС военного блока, о действиях против третьих стран. Но ведь есть внеблоковая глобальная структура, не "заточенная" против конкретных стран. Она располагает десятками тысяч солдат, которыми по всему миру командует единый штаб. Эта организация – ООН, у которой в Ньб-Йорке действует Военно-штабной комитет. Кстати, самый крупный национальный контингент "голубых касок" -- китайский. Миротворческие контингенты есть у Индии, России и других стран БРИКС, ШОС, СНГ и ОДКБ.



Напряженность в отношениях Пекина и Дели в последние годы была болевой точкой для БРИКС. Пограничная проблема в Гималаях была заботливо оставлена англичанами еще со времен "Большой игры" XIX века и активно стимулировалась американцами в ХХ и ХХI веках. Это, например, материализовалось в вовлечении Индии в военно-политическую структуру КВАД, нацеленную на сдерживание Китая. Однако накануне саммита БРИКС в Казани произошло чудо – Пекин и Дели объявили о решении "закопать топоры войны" и замириться. Думаю, что важную роль сыграл "дух БРИКС", стремление добиваться согласия, гармонии, взаимодействия. Рукопожатие Си Цзиньпина и Нарендры Моди войдет в историю как "казанский прорыв". Миротворческий "Дух БРИКС" пригодится и в других ситуациях -- Иран-арабские страны, Индия-Пакистан. Пакистан уже постучался в дверь БРИКС и с его принятием в состав число ядерных держав достигнет 4, превысив 3 в НАТО.



Небывалый успех БРИКС на саммите в Казани неизбежно вызовет переполох на Западе. Там 15 лет игнорировали становление новой структуры. Точно так же американцы "прохлопали ушами" становление китайского конкурента, спохватившись после 40 лет "брака по расчету" в 2018 году при президенте Трампе. Теперь БРИКС станет еще одним фронтом конфронтации США с остальным миром. Это произойдет вне зависимости от имени нового президента США. "Не важно, белая кошка или черная, она все равно будет ловить мышей…".



25.10.24