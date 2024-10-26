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Встреча БРИКС в верхах в Казани моделирует обновленную систему международных отношений, - В.Пироженко
11:40 26.10.2024

26.10.2024 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО

В Китае обсуждают перспективы незападной модели взаимовыгодного сотрудничества

В Казани с 22 по 24 октября прошла 16-я встреча стран БРИКС в верхах, которая стала первой встречей с момента расширения группы.

Встреча закрепила роль группы БРИКС в качестве основного выразителя интересов всего незападного мира и главного инструмента формирования многополярного мирового устройства.

Главной темой совместной Декларации – итогового документа Казанской встречи – стала смена нынешнего западного мирового порядка альтернативным и более справедливым, о чем свидетельствуют пункты в поддержку многополярности, призывы к более справедливому мироустройству, к увеличению роли представителей незападных стран в управлении международными институтами (в частности, путем реформы Бреттон-Вудской системы) за счет расширения вклада развивающихся стран в мировую экономику, критика "односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции".

Определяющим мотивом выступлений и дискуссий в Казани было согласие участников с тезисом, озвученным Президентом России В. Путиным о том, что видение нового демократического миропорядка должно отражать все культурно-цивилизационное многообразие человечества. "В основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное, честное сотрудничество".

В КНР особенно выделяют положение Казанской декларации, в котором говорится о появлении в мире новых центров власти, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка. Многополярность предоставляет развивающимся странам и государствам с формирующимся рынком больше возможностей для получения выгоды от универсальной и инклюзивной экономической глобализации.

Многополярный порядок так или иначе опирается на развитие разных цивилизаций, каждая из которых имеет свои особенности в плане ценностей, исторических традиций и видения будущего. В это смысле проблема почти 300-летнего преобладания западной цивилизации в том, что сейчас ее страны-представители препятствуют развитию иных цивилизаций, пытаясь навсегда закрепить исторически сложившееся неравенство.

В КНР на разных уровнях пытаются донести до мирового сообщества, но в первую очередь до Запада, простую мысль: затормозить развитие иных, незападных цивилизаций и стран мирового Юга невозможно, а попытки Запада сделать это не принесут ему выигрыша. Пострадает весь мир, и Запад в том числе.

Китайские СМИ приводят слова председателя КНР Си Цзиньпина во время диалога лидеров "БРИКС плюс" в четверг о необходимости "стремиться к гармонии между цивилизациями". Подчеркнув, что многообразие цивилизаций является неотъемлемой чертой мира, Си Цзиньпин призвал построить "сад мировых цивилизаций", "в котором мы могли бы делиться красотой каждой цивилизации и восхищаться ею".

Эти красивые образы – не только фигура речи. В реальности – это продолжение интересной и плодотворной идеи председателя КНР о построении "сообщества единой судьбы человечества", находящей свое практическое воплощение в конкретных предложениях по реформе мирового управления.

В Китае обратили внимание на слова в выступлении председателя КНР Си Цзиньпина, что, чем более неспокойным становится наше время, тем тверже мы должны стоять на передовой, проявляя упорство, демонстрируя смелость первопроходцев и проявляя мудрость, непоколебимую решимость и страстное стремление, "как это делал главный герой произведения "Что делать?" русского писателя Николая Чернышевского", чтобы превратить БРИКС в авангард в продвижении реформ глобального управления.

В этом "саду цивилизаций" западная цивилизация также найдет свое достойное место. Ван Юмин, директор Института развивающихся стран Китайского института международных исследований (Пекин, КНР) подчеркивает, что механизм БРИКС, хоть и является незападной платформой для сотрудничества, он не является "антизападным альянсом".

Чжу Тяньсян, исполнительный директор Института исследований БРИКС в Университете международных исследований Сычуани, считает, что БРИКС "никогда не стремился заменить какие-либо существующие организации, и его цель – реформировать и внедрять инновации, устраняя неравенство в существующем мировом порядке, стремясь к справедливой и равноправной системе с общими выгодами".

Нынешняя встреча БРИКС в верхах подтвердила тот факт, что крепкое российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство является несущей конструкцией как всей группы БРИКС, так возглавляемых ею усилий по формированию многополярного мира.

В редакционной статье официальная китайская англоязычная "Глобал таймс" пишет о стратегическом доверии и традиционной дружбе между Китаем и Россией, которая посылает оптимистичный сигнал о независимости их отношений, свободных от внешнего вмешательства. Именно Россия и Китай установили новую прогрессивную парадигму отношений между крупными странами, и она играет положительную роль на различных многосторонних платформах, включая БРИКС.

Поскольку доля стран мирового Юга в мировой экономике увеличивается, возникла острая необходимость в продвижении реформ в международной финансовой и валютной системе с целью расширения представительства и влияния развивающихся и незападных стран. Такая диверсификация международной валютной системы давно назрела, к тому же санкционная политика Запада делает ее безальтернативной.

Китайские СМИ обратили особое внимание на договоренность стран БРИКС о поддержке Нового банка развития (НБР) в реализации его общей стратегии на 2022–2026 гг. и в расширении финансирования в местной валюте. Продолжение и ускорение дедолларизации мировой торговой и финансовой системы – критически важный вопрос не только для России, как главного объекта западных санкций, но также и для КНР, и иных незападных стран, которые стремятся получать растущую выгоду от торгово-экономических отношений с Россией, но сталкиваются с контролем и ограничениями Запада.

Эта договоренность нашла отражение и в соответствующем пункте итоговой Декларации, в котором отмечена необходимость совместно преобразовать НБР в многосторонний банк развития нового типа для XXI века, поддержать дальнейшее расширение членства в нем и ускорить рассмотрение заявок на членство от стран БРИКС в соответствии с общей стратегией и соответствующей политикой Банка.

Согласно декларации, странам БРИКС также рекомендуется укреплять финансовое сотрудничество и способствовать расчетам в местной валюте.

Свидетельством того, что группа БРИКС в своей деятельности оправдывает ожидания широкого круга незападных стран, становится растущий вал заявок на присоединение к ней. В список ожидания входят Малайзия, Таиланд, Нигерия, Боливия и даже Турция, которая является членом НАТО. Последней страной, присоединившейся к заявке, стала Шри-Ланка, министр иностранных дел которой Виджит Херат объявил в этом месяце о подаче заявки на встрече в верхах в Казани.

Китайская сторона в Казани поддержала процесс расширения БРИКС и создание механизма "стран-партнеров группы БРИКС". Китайские эксперты считают необходимым использовать политические последствия расширения БРИКС, чтобы превратить группу в новый тип механизма многостороннего сотрудничества, пользуясь такими ее преимуществами, как обширный рынок, богатые ресурсы, и в частности, энергетические, а также большой финансовый потенциал.

Группа БРИКС ушла от однобокой оценки украинского кризиса, которую отстаивает Запад и которая маскирует реальные причины его появления и обострения. Ли Хайдун, профессор Китайского университета международных отношений, обращает внимание на смягчающую роль БРИКС в преодолении текущих кризисов в области безопасности.

По мере своего расширения БРИКС постепенно превращается в более справедливую альтернативу западной версии глобализации. В будущем у группы БРИКС есть все возможности стать ядром обновленной системы международных отношений во всех ее составляющих – экономической, научно-технической, гуманитарной и безопасностной.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729932000


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