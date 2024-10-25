|ВС РФ зачистили Измайловку и ведут бои в центре Горняка на Кураховском направлении
11:41 26.10.2024
– итоговая сводка Readovka за 25 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 25 октября в разрезе СВО. ВС РФ закрепились в освобожденном от ВСУ селе Измайловка и тем самым вынудили батальон противника самовольно бросить позиции в расположенном неподалеку городе Горняк. На Украине, как и предполагалось, началась ревизия инвалидов в поисках тех, чей статус можно денонсировать и отправить в окопы. Главком ВСУ Сырский снова решил обмануть обывателя незалежной в свойственной ему манере тщательно выбирать слова при описании положения его войск в Курской области.
"Тактические наперстки"
Штурмовые подразделения ВС РФ в северном секторе Кураховского направления добились очередных успехов. Украинские части, оборонявшие села Новоселидовка и Измайловка были серьезно потеснены, что вылилось в полную потерю противником Измайловки и его отступлению из восточной части Новоселидовки. Русская армия также начала штурм села Кременная Балка, которое находится севернее Новоселидовки. Этот ход позволяет в перспективе добиться возможности атаковать позиции ВСУ в Новоселидовке с севера, поддерживая продвижение ВС РФ уже внутри населенного пункта. Полная потеря села может вылиться для противника в угрозу, степень которой трудно переоценить. Овладение Новоселидовкой и Кременной Балкой позволит нашим войскам сформировать целостный фронт наступления на запад в направлении села Сонцовка. Таким образом, будет достигнуто не что иное, как прямая предпосылка к выходу в тыл Кураховскому укрепрайону ВСУ. Активная боевая работа также ведется и в самом Горняке. Благодаря тому, что Измайловка полностью перешла под контроль ВС РФ, удалось усилить общий натиск на город, сильно осложнив местному гарнизону условия для обороны. На данный момент русские войска ведут бои уже в центре Горняка. Но и тут, как и в Селидово, отмечается самовольное оставление позиций украинскими подразделениями, конечно, не в таком масштабе, но все же. Тем не менее оперативная обстановка для противника в городе складывается крайне неблагоприятная. Учитывая провал обороны Измайловки, ВС РФ сумели в определенном смысле смять западный фланг позиций неприятельского гарнизона и тем самым вызвали панику у 210-го батальона ВСУ, принудив его самовольно оставить позиции.
История с бегством стала известна благодаря огласке в соцсетях со стороны родственников военнослужащих из ранее указанного подразделения. По их свидетельствам, солдаты не получили обещанной поддержки и снялись с позиций, избегая оперативного окружения. Следовательно, сложилась весьма специфическая картина – дистанция между передовыми подразделениями ВС РФ и еще удерживаемыми ВСУ "опорниками" в Горняке (т. н. "серая полоса") стала аномально большой. Грубо говоря, "кирпичик" был выбит из оборонительной конструкции противника, и там оказалась зияющая пустота.
Особое внимание стоит обратить на положение украинской армии южнее, в Кураховке. Причины отсутствия подкрепления, которое так и не подошло к 210-му батальону, что и привело подразделение к бегству, кроятся в следующем. Овладение ВС РФ селом Зоряное, расположенным в 500 м от Кураховки, создало угрозу отсечения гарнизона Горняка от соседних частей ВСУ. Таким образом, противник вынужден был отреагировать переброской подкреплений на этот участок, ожидая, что наши соединения планируют немедленный прорыв в Кураховку. Но он пока предпринят не был, а украинское командование просчиталось, что привело к тяжелым для него последствиям. Раунд игры в "тактические наперстки" русские штабы выиграли.
"Поздравляем, вы здоровы 2"
Как и предполагала
редакция Readovka, за историей с разоблачением руководителя хмельницкого центра МСЭК (центр медико-социальной экспертизы) Татьяны Крупы, обвиненной в коррупции, последовала ревизия. Украинский кабмин утвердил план формирования экспертной группы, которая будет проверять все решения службы о признании граждан инвалидами, что дает им освобождение от мобилизации.
Не уточняется, к какому именно периоду времени будут относиться решения, подлежащие уточнению. Но стоит предположить, что экспертная группа будет заниматься не проверкой "сомнительных инвалидностей", а поиском всего пригодного к мобилизации человеческого материала. Очень удобная ситуация для киевского режима – "слить" чиновника из правящей партии, которым была начальник хмельницкого отделения структуры, и на этой почве начать охоту за людьми. Там уже неважно, реальный ли инвалид или же справка куплена.
Смысловой цирк имени Сырского
Главком ВСУ Сырский как известный мастер игры в слова перевернул положение своих подчиненных в Курской области с ног на голову.
"Это откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию. Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Разумеется, начальный этап вторжения в регион разворачивался в виде наступления, затем сменившегося тяжелейшей обороной и стабильно провальными попытками контратаковать – таково реальное описание "действий войск" незалежной. Да вот украинский главком от пояснения их характера и итогов для ВСУ отказался и понятно почему.
Вчера, 24 октября, главным событием дня стало взятие ВС РФ большей части основной полосы укреплений гарнизона противника в Селидово.