ВС РФ зачистили Измайловку и ведут бои в центре Горняка на Кураховском направлении

11:41 26.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 25 октября

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 25 октября в разрезе СВО. ВС РФ закрепились в освобожденном от ВСУ селе Измайловка и тем самым вынудили батальон противника самовольно бросить позиции в расположенном неподалеку городе Горняк. На Украине, как и предполагалось, началась ревизия инвалидов в поисках тех, чей статус можно денонсировать и отправить в окопы. Главком ВСУ Сырский снова решил обмануть обывателя незалежной в свойственной ему манере тщательно выбирать слова при описании положения его войск в Курской области.



"Тактические наперстки"



