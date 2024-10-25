Собянин сообщил о внедрении в Москве электронных удостоверений для мигрантов

11:43 26.10.2024

Электронные удостоверения иностранных граждан будут выдаваться в Москве с 2025 года. С их помощью можно будет проверить всю актуальную информацию об этом человеке, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



Он уточнил, что в электронное удостоверение будут закачиваться данные: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где зарегистрирован и так далее. У полиции во время рейдов будет соответствующее считывающее устройство, на котором все это можно проверить.



"Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, полицейский не может мигранта уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима", - пояснил Собянин ТАСС.



Также в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль даже для тех прибывающих иностранцев, которым не требуется въездная виза в РФ.



Ранее стало известно, что Минтруд вышел с инициативой увеличить в 2025 году число квот для квалифицированных иностранных работников. Рост может составить 50%.