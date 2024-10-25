В Боснии проходит Всемирный съезд уйгурских сепаратистов

11:44 26.10.2024

В столице Боснии и Герцеговины проходит Всемирный уйгурский конгресс (ВУК) – съезд беглых уйгурских националистов, покинувших Китай по политическим мотивам. Пекин назвал мероприятие антикитайским. Участники конгресса заявляют, что посольство Китая в Сараево пыталось помешать проведению и угрожало экстрадицией в Китай руководителю конгресса Исе Долкуну.



Официальный представитель ВУК Зумрета Аркин пожаловалась на угрозы от китайских властей в адрес уйгурских активистов в Ирландии, Австралии, Турции, Германии, Узбекистане. Из-за этого пять делегатов отказались от участия.



Уйгуры являются тюркским мусульманским народом, проживающим в китайской провинции Синьцзян. Агрессивная часть уйгурских националистов добивается независимости Синьцзяна. В поисках внешней поддержки они обратились к исламистским идеологам, что привело к радикализации уйгурского движения, вплоть до появления этнических уйгуров в рядах северо-кавказского бандподполья во время войны в Чечне и среди боевиков Исламского государства в Сирии.



БиГ в 2021 г. поддержала резолюцию ООН, требующую от Пекина прекратить предполагаемые притеснения угуйрских мусульман. Уйгурский вопрос для Запада - инструмент давления на Китай и используется западными разведками для провоцирования терактов в Китае и антикитайской деятельности исламистских группировок.