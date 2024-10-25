Эмомали Рахмон на саммите БРИКС: Какие заявления сделал президент Таджикистана?

11:45 26.10.2024

Глвное из выступления президента Таджикистана в Казани



Сегодня более, чем когда-либо, необходима консолидация усилий в целях обеспечения прочного мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития, заявил президент Эмомали Рахмон 24 октября на встрече "БРИКС+" и "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира" в Казани.



В своем выступлении Эмомали Рахмон обратил внимание руководителей государств-участников саммита на актуальные вопросы и текущие реалии международной ситуации, сообщает пресс-служба президента РТ.



