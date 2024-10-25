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Эмомали Рахмон на саммите БРИКС: Какие заявления сделал президент Таджикистана?
11:45 26.10.2024

Глвное из выступления президента Таджикистана в Казани

Сегодня более, чем когда-либо, необходима консолидация усилий в целях обеспечения прочного мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития, заявил президент Эмомали Рахмон 24 октября на встрече "БРИКС+" и "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира" в Казани.

В своем выступлении Эмомали Рахмон обратил внимание руководителей государств-участников саммита на актуальные вопросы и текущие реалии международной ситуации, сообщает пресс-служба президента РТ.



Мир во имя будущего

Эмомали Рахмон напомнил о своем новом предложении Генеральной Ассамблее ООН принять специальную резолюцию - "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" и выразил надежду, что эта инициатива получит всестороннюю поддержку.

В связи с угрозами международного терроризма, экстремизма, радикализма, киберпреступности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также других видов трансграничной организованной преступности, президент отметил, что

"Таджикистан неизменно выступает за расширение сотрудничества со всеми международными партнерами в борьбе с этими вызовами и угрозами".

В этих целях наша страна активно продвигает многостороннее взаимодействие по борьбе с терроризмом и его финансированием в рамках "Душанбинского процесса".

О Ближнем Востоке

Президент Таджикистана выразил тревогу в связи с крайне негативным развитием ситуации на Ближнем Востоке и эскалацией конфликтов, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Он убежден, что любые спорные вопросы, конфликты и разногласия возможно разрешить политико-дипломатическими средствами.

О климате

Другая проблема, на которую обратил внимание таджикский президент, это последствия изменения климата и разрушительные стихийные бедствия.

"Природные стихийные бедствия уносят жизни людей, вынуждая нас направлять значительные средства на преодоление их последствий", - сказал Рахмон.

Он напомнил, что в мае следующего года Таджикистан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, планирует проведение в городе Душанбе Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников и пригласил глав государств БРИСКС принять в нем участие.

О зеленой экономике

Президент РТ назвал крайне важным принятие практических шагов по реальному переходу к "зеленой" экономике, важнейшим компонентом которой является "зеленая" энергетика.

И отметил, что только широкое заинтересованное взаимодействие способно создать для наших будущих поколений благоприятные условия жизни в нашем общем доме – планете Земля. Ключом к достижению этой благородной цели является дальнейшее развитие диалога цивилизаций.

"Страны Глобального Юга по своему влиянию на мировые процессы и потенциалу в полной мере способны мобилизовать усилия для "строительства лучшего мира", - резюмировал свое выступление таджикский лидер.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября и завершился 24 октября. В этом году в объединении председательствует Россия.

В БРИКС ранее входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января этого года к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Всего в Казань приехали делегации из 36 стран, 22 из которых представлены главами государств, и шести международных организаций.

Источник - Азия-Плюс
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