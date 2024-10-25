|Эмомали Рахмон на саммите БРИКС: Какие заявления сделал президент Таджикистана?
11:45 26.10.2024
Глвное из выступления президента Таджикистана в Казани
Сегодня более, чем когда-либо, необходима консолидация усилий в целях обеспечения прочного мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития, заявил президент Эмомали Рахмон 24 октября на встрече "БРИКС+" и "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира" в Казани.
В своем выступлении Эмомали Рахмон обратил внимание руководителей государств-участников саммита на актуальные вопросы и текущие реалии международной ситуации, сообщает пресс-служба президента РТ.
Мир во имя будущего
Эмомали Рахмон напомнил о своем новом предложении Генеральной Ассамблее ООН принять специальную резолюцию - "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" и выразил надежду, что эта инициатива получит всестороннюю поддержку.
В связи с угрозами международного терроризма, экстремизма, радикализма, киберпреступности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также других видов трансграничной организованной преступности, президент отметил, что
"Таджикистан неизменно выступает за расширение сотрудничества со всеми международными партнерами в борьбе с этими вызовами и угрозами".
В этих целях наша страна активно продвигает многостороннее взаимодействие по борьбе с терроризмом и его финансированием в рамках "Душанбинского процесса".
О Ближнем Востоке
Президент Таджикистана выразил тревогу в связи с крайне негативным развитием ситуации на Ближнем Востоке и эскалацией конфликтов, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Он убежден, что любые спорные вопросы, конфликты и разногласия возможно разрешить политико-дипломатическими средствами.
О климате
Другая проблема, на которую обратил внимание таджикский президент, это последствия изменения климата и разрушительные стихийные бедствия.
"Природные стихийные бедствия уносят жизни людей, вынуждая нас направлять значительные средства на преодоление их последствий", - сказал Рахмон.
Он напомнил, что в мае следующего года Таджикистан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, планирует проведение в городе Душанбе Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников и пригласил глав государств БРИСКС принять в нем участие.
О зеленой экономике
Президент РТ назвал крайне важным принятие практических шагов по реальному переходу к "зеленой" экономике, важнейшим компонентом которой является "зеленая" энергетика.
И отметил, что только широкое заинтересованное взаимодействие способно создать для наших будущих поколений благоприятные условия жизни в нашем общем доме – планете Земля. Ключом к достижению этой благородной цели является дальнейшее развитие диалога цивилизаций.
"Страны Глобального Юга по своему влиянию на мировые процессы и потенциалу в полной мере способны мобилизовать усилия для "строительства лучшего мира", - резюмировал свое выступление таджикский лидер.
Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября и завершился 24 октября. В этом году в объединении председательствует Россия.
В БРИКС ранее входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января этого года к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Всего в Казань приехали делегации из 36 стран, 22 из которых представлены главами государств, и шести международных организаций.