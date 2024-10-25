В России ожидается резкое подорожание авто: как это скажется на Казахстане

11:48 26.10.2024

С января 2025 года в России ожидается резкий подъем цен на автомобили. Об этом сообщают Российские СМИ. Как это может отразиться на казахстанском авторынке, рассказывает Tengri Auto.



Как пишет "Парламентская газета", с января 2025 года стоимость российских автомобилей может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей (350 246 тенге). Это связано с возвращением ряда требований техрегламента.



Эксперты отмечают, что возврат к более строгим требованиям техрегламента приведет к увеличению себестоимости производства автомобилей. Это, в свою очередь, станет причиной повышения цен на конечную продукцию для потребителей.



Как это скажется на казахстанском авторынке?



По словам автоэксперта и по совместительству продюсера Kolesa.kz Евгения Кубекова, данные изменения на российском авторынке не должны повлиять на Казахстан.



"В России вступают новые ставки по утильсбору, в связи с этим российские автомобили начали дорожать внутри их авторынка с конца этого года. Казахстанский авторынок данный рост цен никак не коснется, так как у нас имеются свои ставки и большинство продающихся на нашем рынке автомобилей произведено в Казахстане. По моим прогнозам, спадет интерес на покупку наших автомобилей для дальнейшей продажи в России", - объяснил продюсер Kolesa.kz Евгений Кубеков.