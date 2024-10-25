Ташкентский госбанк "Пойтахт банк" продан эмиратской компании за $10 лямов

11:53 26.10.2024

Новым владельцем "Пойтахт банка" стала компания из ОАЭ



Компания Bond Investments (ОАЭ) стала владельцем 100% акций "Пойтахт банка". В конце июня Госактив сообщал о договоренности с этим инвестором о продаже банка за 10 млн долларов.



Государственный "Пойтахт банк" был приватизирован, следует из Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО).



Финансист Отабек Бакиров обратил внимание на то, что Центральный банк Узбекистана перевел "Пойтахт банк" в категорию частных банков.



Если в августе "Пойтахт банк" числился среди госбанков и принадлежал хокимияту Ташкента, то в сентябре уже перешел в список частных.



Новым учредителем Poytaxt Bank стала эмиратская компания Bond Investments Limited, которая владеет 100% долей.



Отметим, что это четвертая сделка по приватизации государственного банка в Узбекистане после "Ипотека-банка", "Узагроэкспортбанка" и Asia Alliance Bank (после национализации он был снова приватизирован).



В конце июня Агентство по управлению госактивами сообщило о достижении договоренности с компанией Bond Investments из ОАЭ по продаже 100% пакета акций в банке с условием единовременного выкупа в размере 10 млн долларов.



"Инвестор является одной из самых быстрорастущих инвестиционных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, осуществляющей свою деятельность в структуре холдинговой компании Das Holding. В состав группы входят компании, работающие в самых разных отраслях бизнеса на Ближнем Востоке и по всему миру. Важно отметить, что группа имеет опыт создания и управления успешными банками в ОАЭ, включая исламский банк и цифровой банк. Она будет стремиться использовать этот опыт в банковском секторе Узбекистана", - заявили в АУГА.



В Госактиве отмечали, что инвестор должен получить первичное разрешение Центрального банка на приобретение акций "Пойтахт банка", чтобы полностью завершить сделку на юридических основаниях.



Spot писал, что Bond Investments Limited не имеет своего сайта. Несмотря на то, что АУГА утверждает, что инвестор входит в структуру Das Holding, открытых сведений об этом найти не удалось.



25 июля председатель правления Центробанка Мамаризо Нурмуратов заявил о намерении одобрить сделку по продаже "Пойтахт банка". После изучения холдинга из ОАЭ регулятор заключил, что потенциальный инвестор соответствует требованиям, подчеркнул он.



Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный "Пойтахт банк" начал работу в конце 2018 года. Его основными задачами было определено ипотечное кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в части удовлетворения их потребностей в жилье, а также предоставление кредитов подрядным организациям, строящим доступные многоквартирные дома. Банк был выставлен на продажу в мае 2021 года.