В России арестовали имущество сына бывшего укр-президента Порошенко... три года искали?

14:12 26.10.2024

Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на базу данных ФССП. Согласно ей, исполнительное производство возбудили в январе. Им занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное управление службы. На какие конкретно объекты наложен арест, не уточняется.



В феврале суд в Липецке по административному иску Генпрокуратуры признал экстремистами Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. По решению суда в доход государства обращены акции липецкой кондитерской фабрики Roshen, чьим основным владельцем является компания Порошенко-старшего. В этом месяце суд продлил арест имущества фабрики до декабря.