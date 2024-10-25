 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 25.10.2024
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В России арестовали имущество сына бывшего укр-президента Порошенко... три года искали?
14:12 26.10.2024

Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на базу данных ФССП. Согласно ей, исполнительное производство возбудили в январе. Им занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное управление службы. На какие конкретно объекты наложен арест, не уточняется.

В феврале суд в Липецке по административному иску Генпрокуратуры признал экстремистами Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. По решению суда в доход государства обращены акции липецкой кондитерской фабрики Roshen, чьим основным владельцем является компания Порошенко-старшего. В этом месяце суд продлил арест имущества фабрики до декабря.

Источник - РИАН
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