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Идеолог турецкого подполья "ушел от наказания". Личный враг Эрдогана мертв, но борьба с ним продолжается
15:33 26.10.2024

Станислав Тарасов

Когда мировые агентства сообщили о смерти в возрасте 84 лет Фетхуллаха Гюлена, основателя движение "Хизмет", или FETO, в Турции не сразу этому поверили. Все стало на свои места после того, как бывший глава разведки, а ныне министр иностранных дел Хакан Фидан со ссылкой на источники в спецслужбах подтвердил эту информацию. После этого в СМИ стали появляться многочисленные довольно резкие заявления официальных лиц Турции в адрес покойного.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей "Партии справедливости и развития" заявил, что "предатель покинул этот мир, не заплатив за совершенные им преступления".

В чем только ни обвиняли Гюлена: в попытках устраивать неурядицы в Турции, в подготовке государственных переворотов и различных заговорах против властей, и даже в организации перемен, направленных на ослабление светской элиты страны. Хотя даже близкая к правительству газета Hürriyet пишет, что "далеко не все предъявляемые Гюлену обвинения находили юридическое обоснование".

Но это только одна сторона вопроса. У Гюлена не было устойчивого образа: проповедник, мыслитель, философ, миллиардер, общественный деятель, реформатор, основоположник школ, лидер движения "Хизмет" ("Служение"). В то же время он был человеком сложной и противоречивой судьбы, а его взгляды так и не выстроились в системную идеологию. Поэтому сегодня можно говорить о его всемирной известности, но не более того.

Так получилось, что автору удалось побывать в деревне Коруджук провинции Эрзурум на востоке Турции, где родился Гюлен.

Местный староста, напомнив о том, что отец Фетхуллаха был имамом в местной мечети, на вопрос о целях деятельности знаменитого земляка поведал интригующую геополитическую историю. Он якобы ставил задачу "остановить идеологический экспансионизм соседнего Ирана в варианте шиитского халифата через воссоздание неоосманского халифата в Турции, возвращения ей статуса цивилизационной метрополии на Ближнем Востоке".

Для новой исламизации страны, для ее разворота в сторону от светскости использовались существующие, но пребывающие в глубоком подполье, хотя и пронизывающие все сферы жизни, механизмы так называемого дервишского толерантного ислама.

Именно использование данного ресурса позволило Гюлену достаточно быстро по историческим меркам превратиться в авторитетного мусульманского богослова, филантропа, крупного общественного деятеля. Его проект, по словам моего собеседника, находил поддержку на Западе.

Так появилось движение "Хизмет", ставившее главной целью смену власти в стране. Некоторые исследователи не без оснований считают, что "Хизмет" Гюлена является ответвлением более крупного ордена "Нурджулар" *, основателем которого считается исламский проповедник Саид Нурси (1877−1960). По данным турецких СМИ, в стране до сих пор действуют свыше полусотни дервишских таррикатов (орденов) под разными наименованиями.

В 1977 г. Гюлен уже читал проповеди в Стамбуле, на которых присутствовали премьер Сулейман Демирель и министр иностранных дел Ихсан Сабри Чаглаянгиль. Потом он встречается с лидером Партии Отечества реформатором Тургутом Озалом, что позволило ему резко изменить свой прежний образ, создало возможности для расширения специальной системы образования, где готовились активные адепты ордена, который укреплялся и расширял влияние на органы государственной власти и управления.

Дошло до того, как убеждал автора в Стамбуле один из профессоров частного некоммерческого университета Фатих, что "почти все действующие политики в Турции, представители силовых структур и бизнеса так или иначе в разные времена были связаны со структурами „Хизмет" Гюлена (движение „Хурудж"), а число его последователей в стране по разным оценкам составляет от 1 до 8 млн человек". По мнению профессора, деятельность структур Гюлена является "законспирированной, иерархичной структурой, которая не видна для непосвященных".

Примечательно, что нынешний турецкий президент во многом обязан своей политической карьерой Гюлену, который поддержал приход Эрдогана к власти из-за его принадлежности к одному из таррикатов. Однако Эрдоган отказался превращать Гюлена в "турецкого Хаменеи", после чего они вступили сначала в тайную, а потом и в открытую борьбу.

В 2016 г. Эрдоган обвинил Гюлена и его сторонников в попытке государственного переворота, движение "Хизмет" было признано террористическим. Так бывший "учитель" стал "личным врагом", достать которого не получилось из-за его эмиграции в США. С тех пор Эрдоган не упускал возможности возлагать ответственность почти за все проблемы в стране на бывшего соратника в статусе "человека без гражданства и родины".

Но вычеркнуть даже мертвого Гюлена из турецкой политики оказывается делом сложным. Эрдоган и его соратники знают, почему гюленизмом пропитана не только общественно-политическая жизнь. В Турции дервиши действуют как "параллельное государство", они способны "проснуться" и после смерти Гюлена. Так что фасадная "Хизмет" остается в действии, а власть намерена и дальше вести с ней борьбу.

* Религиозное объединение "Нурджулар" ("Люди Света") решением Верховного суда РФ от 10 апреля 2008 г. признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
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