РосАрмия освободила за один день два небольших города - Горняк и Александрополь

16:21 26.10.2024

Молниеносный захват: ВСУ сдали город Горняк после падения Александрополя

ВС РФ освободили Горняк в Кураховской области



Солдаты Вооруженных сил России установили контроль над городом Горняк в Кураховской области Донецкой Народной Республики почти сразу после взятия Александрополя. Об этом сообщает телеграм-канал "Дневник десантника".



Флаг России над Горняком. Видео © Telegram / Дневник десантника



Бойцы 114 мотострелковой бригады освободили Горняк на Красноармейском направлении в ДНР, водрузив в центре города флаг. Освобождение происходило при поддержке штурмовых групп. Сейчас российские ВС продолжают поиски особенно искусно затаившихся украинских боевиков.



Ранее солдаты российской армии прорвали оборону ВСУ, зайдя в село Шахтерское Донецкой Народной Республики. Сейчас военнослужащие ВС РФ ведут бои против украинских войск за освобождение населенного пункта.



Владимир Озеров