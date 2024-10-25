Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии

19:28 26.10.2024

РИА Новости. Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты.

"Грузинская мечта" получает 56,1% голосов избирателей", - сообщила проправительственная телекомпания "Имеди", публикуя данные exit poll.

В свою очередь, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", правящая партия не смогла занять половину мест в парламенте.



"Грузинская мечта" набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что "Грузинская мечта" получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата",- сообщает телекомпания.



Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.