 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.10.2024
21:26  Узбекистан. Центр исламской цивилизации презентовал проект инновационной библиотеки
20:10  Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом
19:28  Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
16:21  РосАрмия освободила за один день два небольших города - Горняк и Александрополь
15:33  Идеолог турецкого подполья "ушел от наказания". Личный враг Эрдогана мертв, но борьба с ним продолжается
14:12  В России арестовали имущество сына бывшего укр-президента Порошенко... три года искали?
11:53  Ташкентский госбанк "Пойтахт банк" продан эмиратской компании за $10 лямов

11:48  В России ожидается резкое подорожание авто: как это скажется на Казахстане
11:45  Эмомали Рахмон на саммите БРИКС: Какие заявления сделал президент Таджикистана?
11:44  В Боснии проходит Всемирный съезд уйгурских сепаратистов
11:43  Собянин сообщил о внедрении в Москве электронных удостоверений для мигрантов
11:41  ВС РФ зачистили Измайловку и ведут бои в центре Горняка на Кураховском направлении
11:40  Встреча БРИКС в верхах в Казани моделирует обновленную систему международных отношений, - В.Пироженко
11:24  Турция на распутье. Эрдоган должен сделать стратегический выбор, - Станислав Тарасов
11:22  Алфавит БРИКСа. Количественный рост объединения сопровождается качественным, - Юрий Тавровский
11:20  День Республики отметили в Казахстане, после 13-летнего перерыва
11:17  "Поддерживаю глобальный компромисс", - президент Ш.Мирзиеев
10:31  Парламент Киргизии рассмотрел в 1-м чтении и одобрил законопроект о клевете в интернете
10:08  Денис Батурин: России нужна Украина, Западу - "бандеровский схрон"
10:05  Радомир Маркуш: Курская дуга, 25 октября, "мясорубка" под Ольгино:
09:23  Война по-еврейски. Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать
09:19  Обстрелян в машине. На известного узбекского экс-чиновника по СМИ Комила Алламжонова совершено покушение
09:17  Иран грозит подобраться к Израилю по земле. В Тегеране разработали несколько сценариев контратаки
09:05  Пашинян в эпицентре геополитической интриги и в хвосте событий в Закавказье, - Ст.Тарасов
08:53  Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС
08:51  Парламентские выборы начались в Грузии
08:48  Неправильные пчелы: почему "слабость" БРИКС является его преимуществом, -Андрей Кузмак
08:00  Более 100 израильских самолетов ночью атаковали Иран
00:59  Грузия встала перед выбором. Республика определится с дальнейшим геополитическим курсом, - Г.Двали
00:53  "Туркменгаз" остановил поставки газа в Россию. Нет договора по цене
00:43  Джастина Трюдо подталкивают к отставке.Вызывает все меньше доверия как у граждан, так и у однопартийцев, - Д.Моисеев
00:38  Пашинян и Алиев на форуме БРИКС договорились о мире на 90%, - Виктория Панфилова
00:16  Пришел наш черед объявить Западу "холодную войну": 24 октября - день, который войдет в историю, - Константин Малофеев
00:01  БРИКС набирает силу, - katehon.com
00:00  Bloomberg: Корейские солдаты уже едут на Украинский фронт
Пятница, 25.10.2024
21:24  В горах Узбекистана с помощью дрона обнаружили затерянные города Шелкового пути - Ташбулак и Тугунбулак
21:21  Капитализм подсчитывает выручку от войны, - Сергей Кожемякин
21:16  В Монголии обнаружили новорожденных детенышей Мазаалая
21:15  БРИКС берет паузу в глобальной конкуренции, - Владимир Павленко
16:52  Выборы президента США в 2024 году: дата проведения, кто лидирует, прогнозы
15:51  "Демонтаж подконтрольной США системы". Решения саммита БРИКС меняют мир
15:49  Гагаузия, а не Приднестровье становится главным пророссийским форпостом
15:45  Путин показал Западу казанский кукиш, - Филип Джонстон
15:09  Битва за Курахово: Птах Мадьяра перебили "кувалдой", - СП
14:13  Энергетика как ключевая отрасль экономики Кыргызстана: История, современные тенденции и перспективы развития, - Валентина Касымова
14:09  Украинский гарнизон Селидово бежит из города
13:25  Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение, - Радомир Маркуш
13:24  Террористические качели Эрдогана, - Ст.Тарасов
13:15  Андрей Перла: Враг народа – это не метафора
13:13  Президент Узбекистана награжден орденом "Дуслык" Татарстана
13:05  Путин: "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом
20:10 26.10.2024

Дарья Асламова
22.10.2024

Бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" в разговоре со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой рассказали, почему оказались в российской армии и как им дается изучение русского языка.

- Здравствуйте, ребята, представьтесь пожалуйста? Как вас зовут?

А.: Мой позывной - Ака. Я из Китая. Из города Чанду. Мне 28 лет.

- А ты откуда, из какой страны?

Б.1 (пишет на телефоне с переводом): Из Колумбии. Из города Медельин. Мой позывной Кочевник. Я жду, когда один из моих друзей вернется сюда с большим количеством людей, говорящих по-испански, и мы создадим испаноязычную группу бойцов.



- По-английски или по-русски ты разговариваешь?

Б.1: Нет, по-русски чуть-чуть, по-английски тоже.

- Вы, солдаты интернациональной бригады "Пятнашка", приехали из разных стран. Как получилось, что вы оказались в российской армии?

А.: Я хотел помочь людям Донбасса. Я хотел сражаться с нацистами.

- Когда ты приехал в Донбасс?

А.: Четыре месяца назад.

- По-русски ты можешь разговаривать?

А.: Русский язык для меня сложноват. Но я учу его каждый день, пытаюсь понять, разобраться. Пока я могу только употреблять какие-то простые слова и выражения. Например, "как дела", "нормально", "спасибо".

- Вы сейчас находитесь в Курской области. А как же вы сражаетесь, если вы не можете говорить по-русски?

А.: Люди у нас в отряде знают английский, и мы общаемся по-английски.

- А что именно ты делаешь, какая твоя задача?

А.: Я стрелок.

- А твой коллега из Колумбии чем занимается?

А.: Он тоже стрелок. Здесь все стрелки.

- А как же вы общаетесь друг с другом? Ты из Китая, он из Колумбии. И твой друг-колумбиец даже по-английски не говорит.

А.: Мы пользуемся приложением "Переводчик" в телефоне. В этом плане общение, конечно, происходит сложно.

- Чем ты занимался в Китае?

А.: Я бывший солдат, служил в армии Китая. Мне нравится моя работа.

- Ты хороший стрелок?

А.: Да, я хорошо стреляю.

- Вы на позициях работаете?

А.: На позиции я заступаю сегодня вечером. Я буду сражаться.

- Ты служил в китайской армии, теперь находишься в рядах российской армии. Что ты мог бы сказать о российской армии, о людях, об их профессионализме?

А.: Здесь все как члены одной большой семьи. Все стараются друг другу в чем-то помочь, все друг с другом ладят.

- А ваш командир говорит по-английски? Вы можете понимать, что он хочет от вас?

А.: Да, он говорит по-английски, мы понимаем его.

- Какие простые слова на русском языке, которые относятся к твоей работе, ты знаешь? Например, ты знаешь такие слова, как "стреляй", "ложись"?

А.: Я знаю слово "стой". Мы учим слова, которые могут пригодиться нам в сражениях.

- До того, как приехать в Курскую область, ты находился в Донбассе, правильно?

А.: Да, в Донецке.

- Ты просто пришел и сказал: "Я хочу сражаться", - и тебя взяли? Ты подписал контракт?

А.: Да, я подписал, меня приняли.

- Появились у вас тут новые друзья-россияне?

А.: Конечно, у меня здесь есть люди, с которыми я подружился, они делятся со мной своим опытом, учат меня, это очень важно для меня.

- Как ты мог бы описать текущую ситуацию в Курской области? Какая самая большая проблема?

А.: Ситуация… Дайте подумать…Дроны, их слишком много, это самая большая проблема. Но я также специалист по беспилотникам.

- То есть ты еще и беспилотниками занимаешься, у тебя еще одна профессия есть. Спасибо большое, что уделили время, пообщались, я надеюсь, что скоро вы сможете разговаривать по-русски гораздо лучше. Желаю вам удачи!

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729962600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  