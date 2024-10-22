Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом

20:10 26.10.2024

Дарья Асламова

22.10.2024



Бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" в разговоре со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой рассказали, почему оказались в российской армии и как им дается изучение русского языка.



- Здравствуйте, ребята, представьтесь пожалуйста? Как вас зовут?



А.: Мой позывной - Ака. Я из Китая. Из города Чанду. Мне 28 лет.



- А ты откуда, из какой страны?



Б.1 (пишет на телефоне с переводом): Из Колумбии. Из города Медельин. Мой позывной Кочевник. Я жду, когда один из моих друзей вернется сюда с большим количеством людей, говорящих по-испански, и мы создадим испаноязычную группу бойцов.



