|Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом
20:10 26.10.2024
Дарья Асламова
22.10.2024
Бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" в разговоре со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой рассказали, почему оказались в российской армии и как им дается изучение русского языка.
- Здравствуйте, ребята, представьтесь пожалуйста? Как вас зовут?
А.: Мой позывной - Ака. Я из Китая. Из города Чанду. Мне 28 лет.
- А ты откуда, из какой страны?
Б.1 (пишет на телефоне с переводом): Из Колумбии. Из города Медельин. Мой позывной Кочевник. Я жду, когда один из моих друзей вернется сюда с большим количеством людей, говорящих по-испански, и мы создадим испаноязычную группу бойцов.
- По-английски или по-русски ты разговариваешь?
Б.1: Нет, по-русски чуть-чуть, по-английски тоже.
- Вы, солдаты интернациональной бригады "Пятнашка", приехали из разных стран. Как получилось, что вы оказались в российской армии?
А.: Я хотел помочь людям Донбасса. Я хотел сражаться с нацистами.
- Когда ты приехал в Донбасс?
А.: Четыре месяца назад.
- По-русски ты можешь разговаривать?
А.: Русский язык для меня сложноват. Но я учу его каждый день, пытаюсь понять, разобраться. Пока я могу только употреблять какие-то простые слова и выражения. Например, "как дела", "нормально", "спасибо".
- Вы сейчас находитесь в Курской области. А как же вы сражаетесь, если вы не можете говорить по-русски?
А.: Люди у нас в отряде знают английский, и мы общаемся по-английски.
- А что именно ты делаешь, какая твоя задача?
А.: Я стрелок.
- А твой коллега из Колумбии чем занимается?
А.: Он тоже стрелок. Здесь все стрелки.
- А как же вы общаетесь друг с другом? Ты из Китая, он из Колумбии. И твой друг-колумбиец даже по-английски не говорит.
А.: Мы пользуемся приложением "Переводчик" в телефоне. В этом плане общение, конечно, происходит сложно.
- Чем ты занимался в Китае?
А.: Я бывший солдат, служил в армии Китая. Мне нравится моя работа.
- Ты хороший стрелок?
А.: Да, я хорошо стреляю.
- Вы на позициях работаете?
А.: На позиции я заступаю сегодня вечером. Я буду сражаться.
- Ты служил в китайской армии, теперь находишься в рядах российской армии. Что ты мог бы сказать о российской армии, о людях, об их профессионализме?
А.: Здесь все как члены одной большой семьи. Все стараются друг другу в чем-то помочь, все друг с другом ладят.
- А ваш командир говорит по-английски? Вы можете понимать, что он хочет от вас?
А.: Да, он говорит по-английски, мы понимаем его.
- Какие простые слова на русском языке, которые относятся к твоей работе, ты знаешь? Например, ты знаешь такие слова, как "стреляй", "ложись"?
А.: Я знаю слово "стой". Мы учим слова, которые могут пригодиться нам в сражениях.
- До того, как приехать в Курскую область, ты находился в Донбассе, правильно?
А.: Да, в Донецке.
- Ты просто пришел и сказал: "Я хочу сражаться", - и тебя взяли? Ты подписал контракт?
А.: Да, я подписал, меня приняли.
- Появились у вас тут новые друзья-россияне?
А.: Конечно, у меня здесь есть люди, с которыми я подружился, они делятся со мной своим опытом, учат меня, это очень важно для меня.
- Как ты мог бы описать текущую ситуацию в Курской области? Какая самая большая проблема?
А.: Ситуация… Дайте подумать…Дроны, их слишком много, это самая большая проблема. Но я также специалист по беспилотникам.
- То есть ты еще и беспилотниками занимаешься, у тебя еще одна профессия есть. Спасибо большое, что уделили время, пообщались, я надеюсь, что скоро вы сможете разговаривать по-русски гораздо лучше. Желаю вам удачи!