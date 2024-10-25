Узбекистан. Центр исламской цивилизации презентовал проект инновационной библиотеки

21:26 26.10.2024

Неделя культурного наследия Узбекистана, октябрь 2024 года



Старший научный сотрудник Центра исламской цивилизации Равшан Худайбергенов презентовал проект библиотеки Центра.



Планируется, что библиотека займет два этажа. У посетителей будет возможность познакомиться как с материальными памятниками культуры и истории Узбекистана, так и с оцифрованными источниками, которые по соображениям сохранность нельзя давать на руки читателям. В библиотеке, оформленной в национальном стиле, будут индивидуальные кабины для работы с электронными ресурсами, читальный зал, входная зона с кафе, центр копирования. Читать книги можно будет не только в помещении, но и под открытым небом – во тихом дворике с фонтаном.



В финале своего доклада Равшан Худайбергенов предложил всем специалистам принять участие в обсуждении проекта библиотеки Центра исламской цивилизации.



Неделя культурного наследия Узбекистана "Феномен Восточного Ренессанса: государства, религии, личности и цивилизации" проходит в Ташкенте с 18 по 27 октября. В ней участвуют свыше 100 иностранных ученых и экспертов. В рамках Недели состоятся конференции, семинары, форумы, выставки и презентации. В том числе - презентация мегапроекта "Центр исламской цивилизации Узбекистана", а также проектов, направленных на усиление экспозиций музейных залов ЦИЦ и инновационного музея Имама Аль-Бухари.



Центр исламской цивилизации - проект, реализуемый по инициативе президента страны Шавката Мирзиеева в контексте его идеи продвижения просвещенного ислама как религии добра, мира и толерантности.