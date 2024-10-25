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|УЕФА дисквалифицировал польских судей Франковски и Мусяла, укравших пьяными дорожный знак
00:00 27.10.2024
Инцидент произошел в августе. Бартош Франковский и Томаш Мусял должны были работать на матче ЛЧ; но полицейский патруль в Люблине встретил судей пьяными, с собой те несли дорожный знак. УЕФА отстранил обоих до июня 2025 года
УЕФА дисквалифицировал до июня 2025 года польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, которых в августе задержали в Люблине в пьяном виде. Об этом сообщает Би-би-си.
В контрольно-дисциплинарном органе УЕФА заявили, что арбитры были наказаны за нарушение "основных правил достойного поведения" и за дискредитацию спорта и УЕФА.
В начале августа Франковский и Мусял были задержаны полицией в Люблине в пьяном виде, с собой они несли дорожный знак. На следующий день оба должны были работать на VAR в матче киевского "Динамо" и шотландского "Рейнджерс" в Лиге чемпионов; УЕФА арбитров в итоге заменил.
Франковский и Мусял позднее опубликовали заявления с извинениями, назвав свое поведение безответственным и непрофессиональным. Польский футбольный союз также дисквалифицировал их на 90 дней.