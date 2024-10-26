Стремительный прорыв рос-бойцов к Шахтерскому и Ильинке взбесил Киев, - Радомир Маркуш

00:09 27.10.2024

26 октября 24

Кураховский фронт: "Кацапы прошли 5 км по голой степи, и никто их не остановил. Вы стрелять умеете?"

Стремительный прорыв наших бойцов к Шахтерскому и Ильинке взбесил Киев

Радомир Маркуш



В бандеровском интернет-сообществе наблюдается зрада зрадная в обсуждении нашего нового наступления. Согласно оперативке относительно надежного украинского источника, имеющего "кучу знакомств в Генштабе ВСУ", российская армия без потерь форсировала реку Кашлагач и продвинулась к северу от Золотой Нивы в направлении населенного пункта Шахтерское (20 км к западу от Угледара), причем там был взят ряд важных для обороны ВСУ опорников.



В подтверждение этого в Сети появились эпические кадры "Морпеха V" с геолокацией атаки колонны российской бронетехники в направлении Новоукраинки и Шахтерского. Был произведен стремительный штурм позиций ВСУ силами высадившегося десанта с последующей зачисткой и закреплением. Попытки врага остановить накат успехом не увенчались. Продвижение наших бойцов составило более 3 км к северу от рубежа Золотая Нива - Пречистовка (см. карту).



Точных данных, когда было снято видео, нет. Но, судя по практике, как наших, так и вражеских расчетов БпЛА, записи публикуются с лагом в несколько дней (чтобы не нанести ущерб безопасности своим подразделениям), скорее всего, речь идет о так называемой "консерве", то есть не совсем "свежих" данных. Хотя и не факт.



Работающий на ГУР паблик DeepState (заблокированный в нашей стране), который, понятное дело, преувеличивает "перемоги" укровояк, дерущихся "как львы", сообщил, что колонна ВС РФ въехала в Золотую Ниву, а затем двинулась в сторону Шахтерского.



"Чрезвычайно трудный был день на линии Шахтерское-Богоявленка, - жалуется Роман Погорелов, админ DS. - Было два наката в районе Шахтерского. Кацапская колонна из 8 единиц бронетехники доехала до села и пыталась прорваться в Большую Новоселку. 1 бронетранспортер был подбит (читай: все целы - „СП"), остальные откатились. К вечеру уже колонна из больше, чем 15 БМП, БТР и танков разделилась в Золотой Ниве. Часть пыталась прорваться в Большую Новоселку, но из-за подрыва первой машины (опять сбрехал - „СП"), решила откатиться. В Богоявленке орки на 2 БМП заскочили на ферму, западнее села, сбросили пехоту".



Из панических спичей на форумах ВСУшников можно понять, что операторы "Птах Мадьяра" не смогли применить FPV-дроны из-за работы передвижной русской РЭБ, тогда как после подрыва БМП на западных минах наши экипажи и десанты выживают. Этим, собственно, и объясняется беспрепятственное продвижение колонны на большое расстояние по голой степи, причем днем, что ранее просто было невозможно.



Согласно печальке известного в незалежной говоруна Свитана, Шахтерское дает россиянам возможность реального движения к Богатырю, потеря которого может закончиться коллапсом всего Кураховского фронта.



Актуально это стало после еще одного прорыва ВС РФ по направлению на Ильинку (из Горняка) и захватом на северном берегу Кураховского водохранилища части находящихся здесь высот. То есть группировка "Центр" нацелена на охват Курахово с запада, а группировка "Восток" движется ей навстречу с юга. Если они встретятся, скажем так, в районе Богатыря (а все идет к этому), знатный получится "котел" - стратегический.



Это означает одно: снабжение мощного гарнизона ВСУ в Покровске/Красноармейске будет перерезано. Конечно, генералы Зеленского будут бросать "мясо" на пути наступления наших войск, но, как показывает практика, оборона без господства в нижнем небе (беспилотниками) не является коньком укровермахта.



Правда, диванные эксперты в Киеве в это не верят: ну, какой весь Кураховский фронт-то? Мол, "херои" ударят в бок русским колоннам, поэтому "ордынцы, если двинутся навстречу друг другу, то только широким фронтом, а это долго и трудно".



С нашей стороны, к слову, поступает противоречивая информация.



"У ВСУ отваливается важное село Шахтерское, оно было хабом ВСУ во время их контрнаступления в 2023 году на Южно-Донецком направлении. Сегодня наши бойцы сделали рывок от Золотой Нивы и уже зашли в Шахтерское. Таким образом, обрезается еще одна дорога между Курахово и Великой Новоселкой, а самому Курахово все больше угрожает подход сил России с юга", - пишет Voenacher.



По данным Юрия Подоляки, наша механизированная колонна, не встретив серьезного сопротивления на некоторых промежуточных рубежах, одним махом пройдя около 5 километров, зашла на окраины Шахтерского. Военный эксперт считает, что одновременный удар по Богоявленке и Шахтерскому не позволил врагу концентрированно обороняться, что и стало причиной обвала обороны.



А вот "Воин DV" считает, что ликовать пока рано. По данным этого источника, "на Шахтерском направлении есть продвижение, но достаточно умеренное. У противника здесь хватает сил и средств. Он не постеснялся отработать по наступающим ракетой „Хаймарса" и даже подтянул „Пион" (его, кстати, удалось сжечь). Также у противника точно минус один танк здесь".



Анатолий Радов, со ссылкой на запись "Морпеха V" того самого наката нашей бронегруппы со стороны Золотой Нивы в сторону Шахтерского, пишет: "Село еще не взято, но в ближайшее время это обязательно произойдет".