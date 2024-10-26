Стратегические взаимосвязи БРИКС и позиция Касым-Жомарта Токаева, - ФСК

00:16 27.10.2024 26.10.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Дискуссии относительно возможных реформ ООН и международных отношений в целом набирают обороты



Нынешний саммит БРИКС войдет в историю, заявил в ходе своего выступления на встрече "аутрич" / "БРИКС плюс" в Казани президент республики Касым-Жомарт Токаев. Высоко оценив концепцию Москвы по созданию неделимой безопасности в Евразии, он заверил, что Казахстан готов работать с БРИКС для укрепления безопасности государств:



"БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым участником объединения у нас сложились поистине дружеские отношения".



Фото: пресс-служба Ак-Орды



Кроме того, казахстанский лидер в целом поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине, добавив, что в Астане разделяют "обеспокоенность государств-участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остаются ключевым фактором укрепления международной политической солидарности".



Вполне логично в этом контексте выглядели призывы к реформированию ООН и расширению Света Безопасности за счет стран Глобального Юга, которые "должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. Казахстан рассматривает БРИКС в качестве одной из движущих сил общемирового прогресса".



Токаев также поддержал инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов, подытожив: "Уверен, этот саммит БРИКС войдет в историю".



При этом, несмотря на поступающие предложения вступить в БРИКС, в Астане пока воздерживаются от подачи заявки, о чем стало известно накануне казанского форума со слов пресс-секретаря главы государства Берика Уали. Вместе с тем все международные предложения Токаевым и профильными ведомствами внимательно изучаются и анализируются с точки зрения "национальных интересов". Именно в этом словосочетании и формулировке и заключается главная интрига. В том, каким именно образом руководство Казахстана "интересы" эти понимает или не понимает.



Примечательно и то, что в Казахстане назвали альтернативой. По словам пресс-секретаря президента, Токаев отдает приоритет модернизированной ООН как универсальной и безальтернативной организации. Хотя сравнивать политический смысл и значение, вложенное мировым сообществом после окончания Второй мировой войны в ООН с БРИКС – затея оригинальная.



На сегодняшний день ООН во многом и с солидным на то основанием воспринимается многими международными игроками, как рудимент отжившего мира XX века. И, прежде всего, это касается азиатского и африканского миров. Действительно, ни одна исламская или ближневосточная страна сегодня не представлена в Совбезе. Не представлен и Африканский континент, играющий все большую роль и в мировой экономике, и в мировой политике.



В частности, в Совбезе не представлен такой бесспорный гигант Южной Азии и мира, как Индия. К 2030 году бывший "бриллиант короны Британской империи" имеет все шансы стать третьей экономикой мира. Еще в 2022 году сообщалось, что ее ВВП в ближайшие 15 лет утроится. Другое дело, что Нью-Дели трудно создать рабочие места для своего быстрорастущего населения. Согласно некоторым исследованиям, уровень безработицы среди индийской молодежи (от 20 до 24 лет) превысил 42%. Впрочем, индийское руководство в лице премьер-министра Нарендры Моди, также принявшего участие в казанском саммите, хорошо понимает назревшие проблемы своей страны. Тем не менее уже к 2047 году Моди надеется добиться для своей страны статуса развитой экономики. Во всяком случае, молодое население – это мощный потенциал для рывка вперед при тщательно выверенных подходах.



Упоминания ведущей роли ООН тем более забавны, если учесть и другое обстоятельство. Генсек организации Антониу Гутерриш не отказался от визита в Казань. Теперь он также принимает участие в работе БРИКС, пока некоторые не торопятся на мероприятие. Кажется, Гутерриш пытается своим шагом хоть как-то сбалансировать перекос возглавляемой им организации в пользу стран коллективного Запада. Хотелось бы надеяться, что он отдает себе отчет в чудовищных диспропорциях, которые не сулят ничего конструктивного осыпающейся конструкции международных отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективах.



В каком-то смысле Гутерриш – единственный генсек ООН, который не побоялся пойти против мейнстрима. Неспособность международной организации быть эффективной на Ближнем Востоке еще более подталкивает генсека хоть как то загладить вину своей организации, но главное, засвидетельствовать формирование многополярного мира.



К слову, ООН неоднократно критиковал и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своей концепции "Мир больше пяти" (имея в виду пятерку Совбеза), которую президент изложил в своей книге, переведенной на разные языки, "Более справедливый мир возможен". Но явно претендующий на лавры лидера "тюркского мира" член НАТО и ближайший партнер Казахстана Турция в лице своего президента принимает активно участие в работе совещательных органов БРИКС.



Иными словами, есть нечто объединяющее сегодня и критиков ООН, и саму международную организацию, и не представленные в Совете Безопасности страны Глобального Юга. Регионализация становится главным трендом мировой политики, тогда как формальности и старые обиды следует отложить в сторону ради рождения нового мира.



Разумеется, Токаева вполне можно понять. В конце концов, экономика крупнейшей по территории страны Центральной Азии, еще не вполне сбалансирована, как, например, у южных соседей – в Узбекистане. Вдобавок, угроза вторичных санкций отнюдь не гипотетическая. Ссориться со всем коллективным Западом Астана банально не может себе позволить.



При этом тональность официальной Астаны, акценты и паузы позволяют получить представление о ее реальных планах и намерениях. Не случайно, принимая некоторое время назад германского канцлера Шольца, в том числе обращаясь к истории, Токаев особо отметил: победить Россию военным путем невозможно и следует отказаться от этой шальной идеи кому бы то ни было.



БРИКС остается перспективным направлениям для всего свободного, незашоренного мира. По словам турецкого лидера, на входящие в G20 и БРИКС страны приходится порядка 40% мировой нефтедобычи и до 25% международного экспорта, что свидетельствует о важности сотрудничества. Что турки умеют особенно хорошо, так это считать.



По существу две эти международные организации сегодня – единственные объединяющие двух соперничающих в Азии игроков – Индию и Китай. Именно эти международные акторы участвуют в конкурирующих транспортных коридорах "Один пояс – один путь" и "Индия – Ближний Восток – Европа" (IMEC). При этом активно развивают связи с Россией. Достаточно сказать, что Россию, Индию, Китай и в определенной степени Турцию объединяет желание не допустить дестабилизации Ирана как ключевого игрока, через территорию которого проходят многие экономические и транспортно-логистические коридоры.



Несомненно, такой опытный дипломат, как Касым-Жомарт Токаев, прекрасно отдает себе отчет в этих стратегических взаимосвязях. Они определят настоящее и будущее не только азиатского региона, но и формирующегося многополярного миропорядка. Источник - фонд стратегической культуры

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