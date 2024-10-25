Токаев щедро наградил особо отличившихся

00:17 27.10.2024 Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами



"Ак Орда", 23 октября



В преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан Указом Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами. В числе награжденных видные деятели образования, здравоохранения, культуры и науки, представители производственной сферы, бизнеса, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда.

Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся достижения в науке и особые заслуги в общественной деятельности присвоено вице-президенту Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан А. Джумадильдаеву, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны –учителю специальной школы-интерната №4 города Алматы Г. Нурпейсовой, учителю школы-гимназии №34 имени А. Тайманова города Уральска Э. Траисовой, директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Г. Прокопу.

Орденом "Отан" награждены директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии С. Джошибаев, известный поэт, лауреат Государственной премии Н. Оразалин.

Орденом "Барыс" І степени отмечены заместитель Председателя Мажилиса Парламента А.Рау, артист Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой Н.Онербай, ветераны труда К. Джакупов, О. Озганбаев, В.Редкокашин, С.Шакрат, а также руководитель международного центра клинической репродуктологии Persona города Алматы В.Локшин; орденом "Барыс" IІ степени – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Н.Онжанов, ветеран труда Ж.Шарипов; орденом "Барыс" IІI степени – заместитель Премьер-министра Т. Дуйсенова, чемпионка мира по шахматам Б.Асаубаева, аким Кызылординской области Н.Налибаев, председатель Общественного совета города Тараза С.Сейдазимов.

Ордена "Парасат" удостоен ряд известных ученых, деятелей культуры, образования, представителей производственной сферы. В их числе председатель Совета директоров АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" города Алматы З.Аманжолова, директор ТОО "Арғымақ" Шиелийского района Кызылординской области О. Байдилда, генеральный директор РОО "Казахстанское авторское право" Б. Есеналиев, профессор Казахского национального университета искусств Х. Калиламбекова, актер Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С.Сейфуллина К.Кемалов, генеральный директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова К. Матыжанов, аким Туркестанской области Д. Сатыбалды, главный редактор литературно-художественного журнала "Мағжан" Ж.Сулейменов, аким города Шымкента Г.Сыздыкбеков, актриса Казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова Д.Темирсултанова.

За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орден "Ел бірлігі" вручен члену Ассамблеи народа Казахстана С.Героеву, председателю РОО "Ассоциация "Барбанг" курдов" А.Алиеву, председателю ОЮЛ "Ассоциация "Мицва" А.Барону, соучредителю ТОО "Динар-Электромаш" С.Вишняку.

За значительный вклад в развитие и процветание страны орденом "Құрмет" награжден ряд граждан, среди них директор КГП "Реабилитационный детский центр "Балдаурен" города Алматы Ш. Абесов, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Р. Бектуров, актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны С.Еслямова, скрипачка Ж.Серкебаева, директор школы-гимназии города Косшы Д.Аскарова.

Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей. Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено видным представителям науки и культуры.

Почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т.Медетбеку, В.Михайлову, И.Сапарбаю; звание "Қазақстанның халық әртісі" – актерам театра и кино К.Жумабекову, Л.Каден, О.Коржевой, И.Лебсак, Р.Махпировой, Г.Шынтемир, А.Идрышевой, оперным певицам М.Мухамедкызы и Дж.Баспаковой, дирижеру А.Мухитдинову, кюйши С.Турысбеку, певице М.Ильясовой.

Кроме того, почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А.Байгенжину, руководителю центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В.Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б.Цхаю.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Так, за спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Р.Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Ж.Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" – старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Е.Койкен, инспектор полиции города Актобе Ф.Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана С.Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара – участковый инспектор полиции города Атырау Д.Корганбаев.

В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров.

Продолжается хорошая традиция отмечать государственными наградами трудовые династии. В этом году высокой чести удостоены представители династий учителей, производственников, железнодорожников.



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Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №685

О награждении государственными наградами Республики Казахстан



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особые достижения в развитии отечественной науки, а также выдающиеся заслуги в общественной деятельности:

присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан":

Джумадильдаеву Аскару Серкуловичу – вице-президенту НАО "Национальная Академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан.

2. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан:

присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан":

Нурпейсовой Гульжанар Молдакеримовне – учителю КГУ "Специальная школа-интернат №4", город Алматы

Траисовой Эльмаре Аскаровне – учителю КГУ "Школа-гимназия №34 имени Асана Тайманова", город Уральск.

3. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности:

присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды:

Прокопу Георгию Георгиевичу – директору ТОО "Шахтерское", Карагандинская область.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Астана, Акорда, 22 октября 2024 года

№685



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В преддверии Дня Республики ряд общественных деятелей был отмечен государственными наградами

Накануне национального праздника – Дня Республики Ерлан Карин вручил государственные награды группе членов Национального курултая, Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан и представителям общественности из регионов.

Указом Главы государства ряд общественных деятелей был отмечен государственными наградами за значительный вклад в политическое, социально-экономическое развитие страны и активную общественную работу.

Так, орденом "Парасат" награжден член Национального курултая, председатель Общественного совета Туркестанской области Байдилда Жылкышиев.

Кавалерами ордена "Құрмет" стали член Национального курултая и Общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржан Губайдуллин, доцент Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова Жанабек Жаксыгалиев, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены член областного общественного совета, председатель Гражданского альянса Восточно-Казахстанской области Аяужан Ашимова, директор средней школы имени К. Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области Асем Чамкаева.

Медалью "Шапағат" отмечены члены Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан религиовед, эксперт по противодействию религиозному экстремизму Елнар Берикбаев, директор института "Қоғамдық келісім" Элина Масагутова, общественный активист Галымжан Мурзабаев, а также исполнительный директор Гражданского альянса Казахстана Мурат Омашев.

Ерлан Карин поздравил награжденных с предстоящим главным национальным праздником – Днем Республики, который символизирует нашу Независимость и суверенитет, ценности единства и солидарности всех граждан страны.



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Олжас Бектенов вручил от имени Президента государственные награды в преддверии Дня Республики

primeminister.kz, 23 октября



По поручению Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды, присужденные гражданам в соответствии с Указом Президента.

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны награждены общественные деятели и государственные служащие.

Ордена "Барыс" II степени удостоен председатель правления Союза машиностроителей Казахстана М. Пшембаев, ордена "Барыс" III степени – представитель Правительства РК в Парламенте Е. Аманшаев.

Орден "Парасат" вручен председателю Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Т. Оспанкулову, председателю Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства М. Темиржанову, первому заместителю председателя Правления АО "НК "КазМунайГаз" К. Исказиеву.

Орденом "Құрмет" награждены заместитель руководителя Аппарата Правительства Э. Толганбаев, первый вице-министр просвещения Н. Жумадильдаева, вице-министр экологии и природных ресурсов Ж. Алиев, первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Б. Бекнияз, вице-министр энергетики Е. Аккенженов, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации К. Сеитова, заместитель председателя Правления АО "НУХ "Байтерек" В. Сон, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Т. Абдуллин, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Т. Турлов, председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Р. Абдикаликов, управляющий директор АО "НАК "Казатомпром" Ж. Умербеков, первый заместитель председателя Правления АО "QazaqGaz" М. Ихсанов, заместитель заведующего отделом Аппарата Правительства З. Хамитова, заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения А. Култуманова, региональный инспектор Аппарата Правительства К. Калибеков, заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики И. Рожков, руководитель Аппарата АО "НК "Қазақстан темір жолы" С. Кеулимжаев, заместитель председателя Правления АО "Банк Развития Казахстана" Б. Абишева, директор филиала "НАО "Правительство для граждан" по области Ұлытау Жангазы Рахимов.

Руководитель Правительства поздравил всех с предстоящим праздником – Днем Республики. Олжас Бектенов отметил важность дальнейшей честной и добросовестной работы государственного аппарата по исполнению поручений Главы государства и построению Справедливого Казахстана.



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Тамара Дуйсенова поздравила работников здравоохранения с Днем Республики



В преддверии Дня Республики заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова поздравила сотрудников системы здравоохранения и вручила от имени Главы государства государственные награды.

Орден "Барыс" І степени

Локшин Вячеслав Нотанович – руководитель Международного центра клинической репродуктологии "PERSONA".

Орден "Парасат"

Абдикалиулы Нурлан – руководитель отдела АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";

Султаналиев Токан – главный консультант Центра многопрофильной хирургии ТОО "Национальный научный онкологический центр".

Орден "Құрмет"

Байдурин Серик Амангельдиевич – заведующий кафедрой НАО "Медицинский университет Астана";

Жумабаева Алтын Зурашевна – директор по сестринскому делу АО "Национальный центр нейрохирургии";

Жусупов Болатбек Зиябекович – профессор НАО "Медицинский университет Астана";

Кайдаров Бакыт Касенович – профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова";

Куренова Гульнара Байбосыновна – и.о. заместителя директора по лечебной работе КГП на ПХВ "Городской перинатальный центр №2" Управления общественного здоровья города Алматы;

Оспанова Кульжами Есимхановна – профессор кафедры патологической анатомии НАО "Медицинский университет Астана".

Выступая на торжественном мероприятии, Тамара Дуйсенова подчеркнула значительные достижения, которых Казахстан достиг в сфере здравоохранения за последние годы.

"Отечественная система здравоохранения неуклонно развивается. По поручению Главы государства реализуется Национальный проект, направленный на повышение доступности медицинской помощи для сельских жителей. В рамках программы ведется строительство медицинских пунктов и врачебных амбулаторий. Это позволит улучшить доступность качественной медицинской помощи для населения", - отметила вице-премьер.

Тамара Дуйсенова также подчеркнула, что сегодня оказываются высокотехнологичные медицинские услуги. Среди них – уникальные операции на сердце, выполняемые в Национальном кардиохирургическом центре, которые уже спасли тысячи жизней. Этот опыт активно распространяется в регионах, что способствует повышению уровня медицинской помощи по всей стране.

Особое внимание вице-премьер уделила поддержке медицинских работников. В последние годы значительные ресурсы направлены на повышение заработной платы сотрудников системы здравоохранения, их социальную поддержку и создание комфортных условий для работы. В этом году впервые был учрежден почетный титул "Заслуженный врач Казахстана", что подчеркивает важность медицинской профессии для государства.



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День Республики – Символ возрождения нашей многовековой государственности: Спикер Сената

Пресс-служба Сената, 23 октября



В преддверии Дня Республики в Сенате Парламента РК состоялось торжественное собрание с участием Спикера Палаты Маулена Ашимбаева.

Приветствуя коллег, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что день принятия Декларации о суверенитете страны ознаменовал независимость Казахстана и заложил прочный фундамент Республики, как самостоятельного субъекта международного права.

Он также отметил, что придание Дню Республики национального статуса является восстановлением исторической справедливости.

"На первом заседании Национального курултая Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Данный шаг имеет историческое значение для будущих поколений. Этот день стал символом возрождения нашей многовековой государственности, в борьбе за которую казахский народ преодолел немало испытаний на своем пути", – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

В ходе торжественного собрания Председатель Сената остановился на задачах, которые стоят перед депутатами Палаты в рамках законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ, инициированных Главой государства. Именно в соответствии с ними и будет выстроена дальнейшая работа сенаторов в предстоящий период.

"Сегодня по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуются комплексные реформы в различных сферах. За последние годы были предприняты серьезные шаги, направленные на построение Справедливого Казахстана, повышение благосостояния граждан, экономический рост и развитие регионов. Законодательное обеспечение курса политики Главы государства – ключевой приоритет работы Сената. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим совместную и продуктивную работу в интересах государства", – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам, и поздравил всех со знаменательной датой – предстоящим Днем Республики.

Вместе с тем, по поручению Главы государства Спикер Палаты вручил государственные награды ряду сенаторов и сотрудников Аппарата. Согласно Указу Главы государства, орденом Барыс III степени награжден сенатор Дархан Кыдырали, орденом "Парасат" – депутаты Сергей Карплюк и Серик Шайдаров. Орден "Құрмет" был вручен депутату Айгуль Капбаровой и заместителю руководителя Аппарата Олжасу Данабекову, медаль "Ерен еңбегі үшін" – сенаторам Бибигуль Аккужиной, Кайрату Тастекееву, а также сотрудникам Аппарата Сената. Вместе с тем, нескольким депутатам были вручены награды международных межпарламентских организаций.



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Председатель Мажилиса поздравил коллег с Днем Республики

Астана, 23 октября, Дом Мажилиса, 23 октября



Накануне Дня Республики Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов от имени Президента вручил депутатам и сотрудникам Аппарата Палаты государственные награды.

Председатель Мажилиса поздравил собравшихся с Национальным праздником – Днем Республики, обратив особое внимание на его историческое значение.

– Возродившийся по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева, этот знаменательный день стал не только символом независимости, но и олицетворением начала новой эпохи в развитии нашего государства. День Республики получил особый статус в календаре праздничных дат нашей страны. Это стало возможным в результате реальных политических реформ в республике. Сохранение и укрепление независимости государства является нашей самой главной политической задачей. Все реформы, проводимые по инициативе Главы государства, направлены на это, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил результативность текущей законотворческой деятельности Палаты и отметил, что депутаты проводят большую работу по реализации прогрессивных инициатив Президента.

– В своей работе мы всегда руководствуемся концепцией "Слышащего государства". Мы не только слышим голос народа, но и из первых уст знаем о проблемах, волнующих наших граждан. И в дальнейшем через принятие законов мы даем ответы на запросы общества. Отрадно, что на Форуме депутатов маслихатов всех уровней Глава государства отметил, что "необходимо брать пример с Мажилиса, где постоянно проводятся конструктивные дискуссии и вырабатываются конкретные решения". Это высокая оценка, данная Президентом нашей с вами деятельности, обязывает нас сохранить набранный темп работы и в будущем, – подчеркнул Председатель Палаты.

Накануне праздника ряд депутатов и сотрудников Аппарата Мажилиса были награждены государственными наградами.

Указом Главы государства орден "Барыс" I степени вручен Председателю Мажилиса Парламента V созыва Кабиболле Джакупову, орденом "Парасат" награждены депутаты Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, Марат Башимов, Берик Бейсенгалиев и Кудайберген Бексултанов.

Орден "Құрмет" вручили депутатам Мажилиса Жигули Дайрабаеву, Еркину Абилу, Асхату Рахимжанову, Екатерине Смышляевой, Айне Мусралимовой, заместителю руководителя Аппарата Мажилиса Индире Мамашевой и заведующей отделом Аппарата Мажилиса Патиме Киясбаевой.

Медаль "Ерен еңбегі үшін" вручили депутатам Мажилиса Кенжегулу Сейтжану, Нургуль Тау, Данияру Каскарауову, заведующей отделом Аппарата Мажилиса Жанне Турумбаевой и заместителю заведующего отделом Сауле Бапаковой.

Также Ерлан Кошанов наградил медалью Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ заместителя руководителя Аппарата Мажилиса Жаслана Жугунисова, Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ депутатов Мажилиса Магеррама Магеррамова и Юлию Кучинскую, почетным знаком Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева и Почетной грамотой Парламентской ассамблеи ОДКБ заведующего пресс-службой Мажилиса Мухтара Ибраймова.



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Церемония вручения госнаград ко Дню Республики прошла в УДП

qr-pib.kz, 23 октября



В преддверии Дня Республики Управляющий делами Президента РК Асат Нурпеисов поздравил коллектив центрального аппарата и подведомственных организаций с наступающим праздником и вручил отличившимся работникам государственные награды, грамоты и благодарственные письма.

"Сердечно поздравляю вас с национальным праздником – Днем Республики! Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, больших достижений в труде!", – пожелал глава УДП, приступив к торжественному вручению.

Так, главный специалист Института парламентаризма УДП РК Владимир Волков и руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой были удостоены ордена "Парасат".

Заведующий первым хирургическим отделением РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра УДП РК" Естай Абзалбек, заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК Ербол Адаев, руководитель лаборатории персонализированной геномной диагностики РГП "Больница Медицинского центра УДП РК" Гульшара Абильдинова, инспектор ГНПП "Бурабай" Мажит Балгабаев, директор филиала АО "ЛОК "Ок-Жетпес" "Алматы" Гульжанат Бугубаева, руководитель службы по обслуживанию передвижной телевизионной станции РГП "Телерадиокомплекс Президента РК" Руслан Галиев, генеральный директор ТОО "Бурабай-Даму" Марат Каскырбаев награждены орденом "Құрмет".

Медали "Ерен еңбегі үшін" получили: директор Больницы Медцентра УДП РК Рустам Албаев, заведующий отделом организации госзакупок УДП РК Фархат Асылов, водитель автомобиля отдела эксплуатации транспортных средств РГП "Автохозяйство УМТО" Акан Альпеисов, врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра УДП РК" Людмила Бегалина, старший врач сектора компьютерной и магнитно-резонансной томографии диагностического подразделения РГП "Больница Медцентра УДП РК" Игорь Берестюк, заместитель генерального директора по производству ТОО "Бурабай даму" Павел Горбачев, главный инспектор отдела официальных мероприятий и внешних связей УДП РК Дмитрий Дю, заведующий сектором обслуживания конгресс-систем РГП "Инженерный центр УМТО" Болат Ермагамбетов, главный программист-проектировщик управления медицинских информационных систем РГП "Инженерно-технический центр УДП Сундет Жилкибаев, уборщица служебных помещений хозяйственной службы "Дом Правительства" РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Гульжазира Казанкапова, водитель спецавтотранспорта отдела транспортного обслуживания РГП "Больница Медцентра УДП РК" Аман Кукенов, директор РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Талгат Муслимов, ведущий эксперт службы организации экспозиции и выставок РГУ "Президентский центр РК" Лайла Омарова, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности РГП "Дирекция государственных резиденций" Валентина Петрова, руководитель видеоархива Телерадиокомплекса Президента РК Айгерим Рыскулова, мастер леса Буландинского лесничества ГНПП "Бурабай" Руслан Садриев, руководитель издательско-полиграфического центра РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" Ганимед Сахиев, механик контрольно-измерительных приборов и автоматики службы эксплуатации инженерных систем и оборудования РГП "ДАЗ УМТО" Серик Смагулов, слесарь по ремонту автомашин РГП "Автохозяйство УДП РК" Семсерхан Токмолдаев.

Медалью "Шапағат" награждены медицинская сестра 1-го терапевтического отделения РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра УДП РК" Рахилям Машурова и медицинская сестра службы специального отделения РГП "Больница Медицинского центра УДП РК" Татьяна Симухина.

Благодарственное письмо от имени Президента РК получили руководитель группы сопровождения Дирекции государственных резиденций, диспетчер центральной диспетчерской службы Дома Правительства ситуационного центра Дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК Козыкорпеш Амангельдин, заведующая швейным цехом службы хозяйственного обслуживания здания Сената Парламента РГП "ДАЗ УМТО" Лариса Шумская, командир и пилот-инструктор воздушного судна Challenger летной службы РГП "Государственная авиакомпания "Беркут" Бисекен Молдабаев и Денис Сайгутин, а также работник я Телерадиокомплекса Президента РК Гульжахрам Турдиева.

В свою очередь главный специалист сектора документационного обеспечения Дирекции государственных резиденций УДП РК Жанерке Мусаева удостоена нагрудного знака Министерства науки и высшего образования "За вклад в развитие родного языка".

Специалисты УДП РК – заведующий сектором бюджетного финансирования финансово-экономического отдела Айнар Демеубаева, эксперт-ассистент государственного аудитора отдела внутреннего аудита Асель Хусаин, главный консультант юридического отдела Тимур Зейнешев и главный эксперт сектора по управлению персоналом отдела организационно-контрольной и кадровой работы Адиль Сагимбеков получили почетные грамоты Управления делами Президента РК. Еще несколько сотрудников УДП РК – главный консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности Гульбахрам Шаяхметова, главный инспектор отдела материально-технического обеспечения Асима Акыпбек, главные эксперты сектора капитального строительства отдела капитального строительства и сектора бюджетного финансирования финансово-экономического отдела Гульжан Калматаева и Сапар Оспанов были награждены благодарственными письмами Управляющего делами Президента РК.



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ВЫСОКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ РЕСПУБЛИКИ

МЗ РК, 23 октября



Сегодня в Астане накануне Дня республики состоялось торжественное мероприятие "Мәңгі жаса, қыран елім – Қазақстаным", посвященное чествованию врачей, деятелей общественного здравоохранения, менеджеров отрасли, внесших значительный вклад в спасение жизни людей и развитие отечественной медицины.

Лучшие в своей профессии врачи были удостоены почетных государственных и ведомственных наград.

Впервые в истории Независимого Казахстана по инициативе Главы государства за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РК в области здравоохранения трем докторам страны присвоены звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" ("Заслуженный врач Республики Казахстан").

"Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" Абаю Кабатаевичу Байгенжину, руководителю Центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" Вадиму Матвеевичу Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Борису Валентиновичу Цхаю.

На открытии мероприятия заместитель Премьер-Министра Тамара Дуйсенова поздравила работников системы здравоохранения с Днем республики и отметила значительные достижения в сфере здравоохранения за последние годы.От имени Главы государства Тамара Дуйсенова вручила отличившимся работникам системы здравоохранения государственные награды.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова также подчеркнула огромную роль и ответственность медицинскую работников, за плечами которых стоят спасенные жизни, здоровье будущих поколений и благополучие казахстанских семей.

"Вы всегда находитесь на передовой, ваш самоотверженный труд это основа стабильности нашего общества и он всегда будет высоко оценен. Глава государства на законодательном уровне уделяет особое внимание повышению статуса и комплексной защите прав медицинских работников", - отметила министр.

В числе награжденных - врачи различных специальностей, акушеры-гинекологи, хирурги, репродуктологи, фармацевты, эпидемиологи и многие другие.

Указом Президента от 16 октября 2024 года удостоен ордена "Барыс" I степени доктор медицинских наук, профессор, Академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, Руководитель Международного центра клинической репродуктологии "PERSONA" Вячеслав Нотанович Локшин.

Орденом "Парасат" награждены руководитель отдела стратегического развития и организационно-методической работы Научно-исследовательского Института кардиологии и внутренних болезней, доктор медицинских наук Нурлан Абдыкалиулы, главный консультант Центра многопрофильной хирургии Национального научного онкологического центра, доктор медицинских наук, профессор, главный хирург Токан Султаналиев.

Орденом "Құрмет" награждены: заведующий кафедрой внутренних болезней, нефрологии, аллергологии, гематологии и иммунологии Медицинского университета Астана Байдурин Серик Амангельдиевич; Директор по сестринскому делу Национального центра нейрохирургии - Жумабаева Алтын Зурашовна; Исполняющий обязанности заместителя директора по лечебной работе городского перинатального центра №2 Управления общественного здравоохранения города Алматы - Куренова Гульнар Байбусыновна; Профессор кафедры патологоанатомии медицинского университета Астана Оспанова Кульжами Есимхановна; Профессор кафедры онкологии им. Нугманова Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова Кайдаров Бахыт Касенович.

Обладателем медали "Шапагат" стала руководитель службы охраны здоровья и родовспоможения детей Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Ибраева Марина Ераиповна.

За большой вклад в развитие отечественной сферы здравоохранения Указом Президента от 16 октября 2024 года почетное звание Республики Казахстан "Заслуженный деятель Казахстана" присвоено целому ряду врачей и менеджеров отрасли. В числе удостоенных почетного звания:

Профессор, доктор медицинских наук Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Асхан Смаилов; Заведующий отделением ортопедии №"Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова" Алексей Александрович Белокабылов; Национальный координатор по вирусу иммунодефицита человека Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Давлетгалиева Татьяна Ивановна;

Заведующая отделением психоневрологии "Детский реабилитационный центр "Балбулак" Варзина Татьяна Владимировна; Руководитель департамента медицинского и фармацевтического контроля по городу Шымкент Қашқымбаева Лязят Рсымбекқызы;

Заместитель председателя Правления "Фонд социального медицинского страхования" Пономарева Светлана Владимировна; Руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Кожапова Роза Абзаловна; Главный менеджер первой категории управления лекарственного обеспечения " СК-Фармация" Құрманова Бахытжамал; Заместитель председателя Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии" Аимбетова Алия Робертовна;

Главная медицинская сестра "Национального детского реабилитационного центра" Тілеулинова Райхан Ряшқызы; Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан Сарсенбаева Гульнара Едиловна;

Руководитель центра развития языков Медицинского университета Караганды Маретбаева Марина Абильжановна.

Медалью "Шапағат" награждены заведующий кафедры анестезиологии и интенсивной терапии №2 "Медицинского университета Астана" Мустафин Алибек Хамзенович, председатель лечебно – консультативной комиссии Республиканского научно-практического центра психического здоровья Ленская Ирина Геннадьевна, профессор кафедры неврологии, офтальмологии и оториноларингологии" Медицинского университета Семей Хайбуллин Талғат Нұрмұханұлы.

В сфере охраны материнства и детства ряд медицинских организаций были отдельно удостоены номинации "Беделді перзентхана". Победителями номинации стали директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы Гульнара Казтаевна; Нурланова, директор перинатального центра №3 Туркестанской области Аязбеков Ардак Керимханович, директор Актюбинского областного перинатального центра Темирбаева Гульшат Балгазиевна.

Также в ходе торжественной церемонии выбраны лучшие детские больницы, удостоенные победы в номинации "Беделді балалар ауруханасы". Это директор Шымкентской городской клинической детской больницы Жумадилова Динара Акадиловна, директор Туркестанской областной детской больницы Досанова Алтын Мейрамбаевна, директор городской многопрофильной детской больницы №2 города Астаны Кулушева Гульнар Ережеевна.Врачи, удостоенные наград, отметили важность поддержки со стороны государства и общества, а также подчеркнули, что полученные признания станут стимулом для дальнейшего совершенствования их работы.

Напомним, в этом году Главой государства принят закон, направленный на комплексную защиту медицинских работников, включая всесторонние меры социальной поддержки, как предоставление жилья специалистам, прибывающим в сельскую местность, выплату подъемных пособий и другие льготы.

Мероприятие прошло с участием Министра здравоохранения, руководителей региональных Управлений здравоохранения, медицинских работников, ветеранов отрасли, главных врачей частных и государственных медицинских организаций, студентов медицинских вузов и других почетных гостей.

В системе здравоохранения республики на сегодня трудится 271 929 медицинских работников, из них свыше 80 000 врачей.



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В Казахстане наградили деятелей культуры и искусства

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК, 23 октября



В Центральном концертном зале "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. В мероприятии приняли участие выдающиеся деятели культуры и искусства, журналисты, работники сферы информации.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила присутствующих с национальным праздником.

"Сегодня Президент своим указом присудил награды деятелям, которые внесли большой вклад в развитие и процветание нашей страны. Среди них и представители нашей сферы. Это большое радостное событие для всех нас. Ведь для каждого человека признание его труда - это огромное счастье. От всей души поздравляю вас с наградами!", - сказала министр.

От имени Президента РК Аида Балаева вручила государственные награды ряду деятелей культуры и искусства, внесших значительный вклад в развитие страны.

Так, Указом Главы государства звание "Қазақстанның халық әртісі" было присвоено эстрадной певице Майре Ильясовой и заместителю главного дирижера Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Абзалу Мухитдину.

Звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присуждено доценту Казахского национального университета искусств Алиби Абдинурову, солистке Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Айнур Абильгазиновой, педагогу - наставнику балетной труппы Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Дамире Зайнуллинной, советнику Государственной академической концертной организация "Казахконцерт" имени Розы Баглановой Ғазизе Ғабдрахимовой, артистке Казахского Национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева Бакыт Жумагуловой, актрисе Казахского Национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Рымкеш Омархановой, артисту Государственной академической концертной организации "Казахконцерт" имени Розы Баглановой Сүлеймену Ибрагимову, профессору Казахского национального университета искусств Назире Мукушевой, руководителю Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в городе Астане Газизу Нургалиеву, старшему преподавателю Казахского национального университета искусств Алме Сырбаевой, заведующему кафедрой "Традиционное пение" Казахского национального университета искусств Ерболу Сарину.

Кроме того, Указом Главы государства ряд граждан были награждены орденами "Парасат" "Достық" II степени, "Құрмет", а также медалями "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат".

Более пятидесяти человек также получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом с участием творческих коллективов.



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Ерболат Досаев вручил алматинцам госнаграды от имени Президента ко Дню Республики

Акимат города Алматы, 23 октября



Аким Алматы Ерболат Досаев вручил 93 жителям города государственные награды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

К награждению представлены алматинцы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Среди них - представители сфер здравоохранения, образования, культуры, бизнеса, транспорта, ветераны труда, а также общественные и политические деятели.

Указом Главы государства орденом "Барыс" 1-й степени награждена президент благотворительного фонда "Бибі-Ана" Бибигуль Имангазина. Почетное звание Заслуженного деятеля Казахстана присвоено художнику Алексею Уткину, солистке Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла Гульнаре Курамбаевой и др.

Аким Алматы вручил орден "Парасат" председателю Совета директоров Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Зауреш Аманжоловой, участнику группы ВИА "Дос-Мукасан" Улыкпану Сыдыкову и др.; орденом "Құрмет" награждены профессор Международной образовательной корпорации Танаткан Абаканов, директор Центра активного долголетия Сауле Бекетаева, председатель Союза художников Казахстана Умирбек Жубаниязов, ветераны труда Куаныш Абдухалимов, Лиза Каримова, Жанат Шанина и др.

Также от имени Главы гоcударства Ерболат Досаев вручил:

- орден "Еңбек Даңқы" 3-й степени - дорожной рабочей "Алматы тазалық" Дине Дарибаевой, водителю троллейбусного парка "Алматыэлектротранс" Гульбаршын Кукаевой, слесарю Алматинских тепловых сетей Сергею Падаляну, слесарю Авиаремонтного завода №405 Алтымбеку Жаксыбаеву и др.;

- медаль "Ерен еңбегі үшін" - учителю лицея №161 им. Ж. Жабаева Акылкуль Абдикаимовой, дорожному рабочему "Алматы тазалық" Мади Бекмуханбетову, домбристу Айбеку Бримгазину, командиру отделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Галыму Нурдаулетову, слесарю ТОО "City-bus" Аслану Туганбаеву и др.;

- медаль "Шапағат" - председателю Союза многодетных семей Турксибского района Бибирабе Аимбетовой, дефектологу кабинета психолого-педагогической коррекции Бостандыкского района Айгуль Кенжеевой, председателю Общества лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" Меруерт Кулахметовой, врачу акушер-гинекологу Городского центра репродукции человека Чапен Сармулдаевой, генеральному директору ТОО "Каз Строй Монолит" Керемету Аханову и др.

В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, общественного совета города, молодежных организаций, деятели культуры, ректоры вузов, депутаты маслихата и другие. Торжественная церемония награждения состоялась в здании городского акимата.



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В "AMANAT" вручили государственные и партийные награды общественным деятелям и людям труда

amanatpartiasy.kz, 23 октября



Сегодня в Центральном аппарате партии "AMANAT" состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня Республики.

Открывая мероприятие, Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов поздравил присутствующих с Днем Республики. Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев восстановил историческую справедливость, сделав 25 октября Национальным праздником.

"За годы Независимости Казахстан прошел через множество испытаний. Однако мы всегда учились на прошлом и стремились сделать настоящее успешным, а будущее – процветающим. Все позитивные изменения, которые сейчас происходят в стране, делаются именно для этого. Как видите, время и общество изменились. Происходит обновление общественного сознания. Мы движемся к построению Справедливого Казахстана, в котором господствуют закон и порядок. В авангарде этих позитивных изменений стоят реформы нашего Президента", – сказал он.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что стало доброй традицией чествование заслуг и достижений граждан в преддверии Дня Республики, внесших особый вклад в развитие страны. Председатель "AMANAT" отметил большую роль партии в реализации проводимых в стране реформ, поблагодарил партийцев за активную работу и высокую гражданскую позицию.

Среди награждаемых в этом году члены и активисты Народного штаба за строительство Атомной электростанции. Штаб объединил представителей шести политических партий и более чем 20 республиканских общественных организаций. Среди них, педагоги, врачи, аграрии, нефтяники, горняки, металлурги и представители других профессий во всех регионах страны. Члены Штаба провели большую разъяснительную работу в поддержку АЭС и смогли консолидировать общество вокруг этой прогрессивной идеи, выдвинутой Президентом.

Кроме того, государственные и партийные награды были вручены партийцам и членам молодежного крыла "Жастар Рухы", принимавшим активное участие в борьбе с последствиями паводков, охвативших половину регионов страны вначале текущего года. Члены партии "AMANAT" одними из первых пришли на помощь. К примеру, в Атырау была возведена дамба длиной более 20 км. В самые короткие сроки была организована работа волонтеров, обеспечена доставка гуманитарной помощи и строительных материалов.

Так, в соответствии с Указом Президента орденом "Парасат" награжден предприниматель Сыдык Давлетов.

Ордена "Құрмет" удостоены: главный инспектор по координации безопасности АО "СНПС-Актобемунайгаз" Абай Сактаганов, член комитета партийного контроля "AMANAT" Ануар Ильясова, директор департамента организационной и территориальной работы партии "AMANAT" Жанар Бектаева, председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко, исполнительный секретарь Карагандинского городского филиала партии "AMANAT" Юлия Бадина.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечены заслуги: руководителя центра спортивной реабилитации инвалидов Елдоса Баялышбаева, председателя первичной партийной организации "Жарық" Даурена Абылхаирова, президента РОО "Ассоциация по развитию сельского бизнеса "Ұлы Дала" Акмарал Бекмурзаевой, заместителя начальника нефтегазодобывающего управления "Жылыоймұнайгаз" Сырымбека Сарсембаева, генерального директора АО "Өзенмұнайгаз" Жанболата Саймаганбетова, директора департамента кадровой работы и документационного обеспечения партии "AMANAT" Айгуль Тулепбергеновой, начальника участка железобетонных и деревянных изделий ТОО "Основание" Евгения Келлера, слесаря-ремонтника Жезказганской обогатительной фабрики Маулена Копеева, журналиста Полины Шиманской и других.

Медаль "Шапағат" вручена руководителю управления молодежных проектов и аналитики "Жастар Рухы" Жансае Куанышбековой.

Также за активное участие в агитационной работе Народного штаба за строительство АЭС благодарственными письмами от имени Президента Республики Казахстан отмечены: Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, председатель Казахстанской партии зеленых "Байтақ" Азаматхан Амиртаев, первый заместитель председателя Народной партии Казахстана Мирас Аукенов, генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков, генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, руководитель аппарата партии "Ауыл" Куаныш Сейтжанов, руководитель аппарата Демократической партии Казахстана "Ақ жол" Асылхан Кожахметов, председатель Ассоциации развития атомной индустрии Алдияр Токтаров, генеральный директор Ассоциации цифровой трансформации Сергей Остапюк и другие.

Партийной наградой "Белсенді қызметі үшін" награждены: заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова, руководитель центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями Ирина Байгазакова, предприниматель Азамат Муханжанов, заместитель директора Павлодарского отделения магистральной сети АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" Канат Сатабаев и другие. Источник - nomad.su

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