Молодая страна с тысячелетней историей. Как дать студентам целостную картину знаний о российской государственности

00:19 27.10.2024

22.10.2024



Об авторе: Евгений Георгиевич Попов – журналист, депутат Государственной думы РФ.



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Уже год как студенты вузов слушают "Основы российской государственности". Курс интегрирован в учебный процесс в соответствии с поручением президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета от 22 декабря 2022 года. Итоги первого года преподавания дисциплины подвели в Москве на базе Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сомнений в необходимости данного курса не высказано. 68% опрошенных ВЦИОМ респондентов считают, что курс нужен. Однако содержание – предмет дискуссии, которая едва ли завершится целостным соглашением. С учетом сложности и многогранности истории России восприятие государственности остается идеологически насыщенным и преисполненным трактовок.

Чувствительная тема – целостное восприятие России. Как этому научить, если мы сами друг с другом не можем договориться? Тем не менее приходит осознание необходимости четкой системы – сведения к единому знаменателю исторического, политологического массива российской государственности, тысячелетнего развития народа и территорий.



Какой бы тезис ни звучал, он вызывает споры. Это справедливо и, наверное, хорошо, если верить в то, что в спорах рождается истина.



И прежде всего, на мой взгляд, во имя создания этой четкой системы необходимо отказаться от радикальных крайностей. Не впадать в антизападничество. Российская универсальность – наше неотъемлемое преимущество. Неразумно и глупо забывать о том, что Московский университет основан великим Ломоносовым на западном опыте, Петр I построил Балтийский флот, после того как на Западе изучал морское дело. Что в этом постыдного? Забывать о фактах – означает лгать и искажать общую картину.



Не стоит отбрасывать идеологические парадигмы, что оказали влияние на российскую государственность. Ни советскую, ни либеральную. Зачем? Уверен, необходимо использовать для нашего образования и развития весь исторический, политологический массив. Знания – сила. Чем больше ты знаешь о противнике, тем эффективнее действуешь. Условно говоря, я знаю украинский язык, и это помогает мне в работе, повышает качество жизни.



Россия перманентно переживает околоисторические, идеологические потрясения. Граждане остро воспринимают перемены или, напротив, желают их всем сердцем. Оттого стоит быть предельно тактичными тем, кто принимает решения. Установка памятника Ивану Грозному в Орле в октябре 2016 года, попытки переименования станции метро "Войковская", открытие Ельцин-центра в 2015 году красноречиво иллюстрируют те противоречия, которые существуют, которые нам необходимо преодолеть, прежде чем мы сможем дать российским студентам действительно целостную картину знаний о российской государственности. И это не говоря уже о таких фундаментальных дискуссиях, как захоронение тела Владимира Ильича Ленина. Разные исторические эпохи, строй, идеология – сходные по накалу публичные конфликты.



Немыслимо, но только в 2008 году законодатель разрешил гражданам свободное и уважительное использование государственного флага. До этого демонстрация триколора была разрешена лишь на административных зданиях и государственных учреждениях. Гражданин не вправе был вывесить флаг из окна или поднять на приусадебном участке. Странная норма пересмотрена. Флаги России – повсюду. Без административного давления. Дети с удовольствием поют гимн страны и поднимают триколор на школьных линейках.



Еще одна новелла – "Разговоры о важном" в школах. Конечно, тоже есть вопросы к содержанию, и мы призваны их решить. Однако можем констатировать, что урок прижился и стал неотъемлемой частью образовательного процесса. Редкие голоса внутри России и хор релоцированной интеллигенции подвергают "Разговоры о важном" критике, утверждая, что это зомбирование и пропаганда. В то же самое время молча соглашаясь, например, с западноевропейской практикой "уроков толерантности" в детских садах, которые проводят переодетые в яркие женские платья мужчины, так называемые драг-квин. Ни у кого не вызывает сомнений адекватность школьных линеек с поднятием флага и принесение клятвы верности в США.



Тяжелый образовательный пласт – традиционные ценности. Словосочетание, что мы все чаще слышим в публичной сфере и видим в нормативных документах. Что такое традиционные ценности? Как они должны быть интегрированы в повседневную жизнь гражданина? На этот счет существует некая естественная неопределенность. Ценностные качели, если позволите. Уменьшить их амплитуду призван Указ президента № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". В продолжение в Государственной думе идет работа над "ценностным" законопроектом.



Однако и здесь гражданское общество, население многонациональной и мультикультурной страны должны договориться сами с собой и привести в соответствие нашу Конституцию и те традиционные нарративы, что прописаны, например, в Священном Писании. В любой религии священные книги бесценны, мудры. Россия при этом, согласно статье 14.1 Конституции России, "светское государство", в котором "никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".



В какой степени мы должны ориентироваться на ценности Послания к Ефесянам, стих 5:24: "И как Церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям"? Или стих 5:22: "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела". Я не смеюсь, не утрирую, но тем не менее если мы ориентируемся на традиционные ценности, то какой глубины должно быть проникновение традиций в современный уклад? Как перенести Писание в нормы государственной политики? И переносить ли?



Задача сложная, но понятная. Гражданам нужен ориентир – помимо закона – моральный, этический, поведенческий. Авторитетный труд, вероятнее всего, не религиозного или юридического, а прикладного характера.



Такие труды были в нашей тысячелетней истории. Духовник Ивана Грозного Сильвестр, как принято считать, в XVI веке написал свод правил для горожанина: "И не ослабей, бия младенца: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет". Домострой немного устарел, не правда ли? А есть ли замена?



Да, Закон Российской Федерации. А что тогда ценности? Нам еще предстоит пройти путь синхронизации методических пособий, образовательных нарративов. Сравнил бы этот процесс с синхронизацией регионального и федерального законодательства эпохи раннего Путина. Тогда молодой президент столкнулся с тем, что региональные законы даже не зачастую, а в массе своей противоречили общероссийским нормативным актам.



Тот же путь предстоит и с целостным восприятием России. Одно ясно для меня: у нас великая история. Нам точно не за что краснеть, не за что каяться и извиняться. И конечно, мы найдем баланс. Ведь по большому счету живем в очень молодой стране. Нам, таким, какие мы есть сейчас, всего 33 года. Возраст Христа. Молодая страна с тысячелетней историей.