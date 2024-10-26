BlackRock скупает земли в Америке, выгоняя людей на улицу

00:23 27.10.2024 Муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф прямо связан с транс национальными компаниями – разработчиками литиевых месторождений в Северной Каролине

26.10.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



В Северной Каролине разворачивается масштабная добыча лития



Губернатор американского штата Северная Каролина Рой Купер на днях заявил, что ряд населенных пунктов, пострадавших от урагана "Хелен", не будут восстанавливаться.



Купер также рассказал, что штат активно выкупает у местных жителей их дома, вместо того чтобы оказать помощь в их восстановлении.



"Нам удалось убедить определенные общины и людей, что выкуп –это лучше", – продолжил он, оправдывая спорную стратегию, ссылаясь на изменение климата как на основную причину отказа от общин.



"Признание губернатора подпитывает сообщения о масштабном захвате земель в Северной Каролине, поскольку есть утверждения, что BlackRock намерена извлечь выгоду из кризиса, покупая землю, включая кварцевый рудник мирового значения, за гроши. В то время как губернатор Купер называет выкупы практическим решением по смягчению будущих климатических рисков, жители Северной Каролины в ярости. Программа выкупа не оставляет семьям выбора: принять государственную компенсацию и навсегда покинуть свои дома или столкнуться с будущим без поддержки для восстановления. Многие задаются вопросом, как правительство может так уверенно предсказывать растущую серьезность стихийных бедствий, если только не происходит что-то более зловещее", – пишет американский портал The People's Voice.



26 сентября на побережье Мексиканского залива в штате Флорида (США) обрушился ураган "Хелен", который распространился еще на пять штатов – Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси.



Наиболее пострадал от урагана штат Северная Каролина. Выжившие жители Северной Каролины сообщают в соцсетях, что власти преуменьшают последствия урагана и дезинформируют население страны.



Так, женщина из Эшвилла (Северная Каролина) пишет в X*, что американские СМИ лгут о реальных жертвах урагана "Хелен" и что реальное число погибших намного выше 200.



При этом власти штата откровенно саботируют, как мы писали, спасательные работы, так как наиболее пострадали сельские округа, голосующие за Трампа.



Сейчас становится очевидно, что у этого саботажа имеется не только политическая мотивация.



"BlackRock только что подписал контракт на 90 миллионов долларов на литий в Северной Каролине, и они захватывают земли… Piedmont и Albemarle… Они постоянно предлагают мне купить мою собственность за наличные! Только 1 въезд и выезд, никому не разрешено двигаться. Грузовикам с помощью и припасами прорезают шины, чтобы они не могли добраться до места назначения! Это становится очень реальным", – пишет в X* житель разрушенного ураганом города Эшвилл в Северной Каролине.



"Две компании, Piedmont Lithium и Albemarle Corp., планируют в ближайшие годы открыть литиевые рудники в Северной Каролине", – пишут американские СМИ.



Обе компании контролируются конгломератом крупнейших финансовых фондов и банков США: BlackRock, Vanguard, State Street, Morgan Stanley и т. д.



Литий широко используется во многих отраслях современной промышленности, в частности, он является главным компонентом литий-ионных аккумуляторов. Также его применяют в авиации и военной технике, где необходимы литиевые консистентные смазки.



В сентябре прошлого года Министерство обороны США заключило соглашение "о расширении внутренней добычи лития для цепочек поставок аккумуляторов в США, подписав контракт на $90 млн с компанией Albemarle Corporation "в соответствии с законом о оборонном производстве (DPA)".



"Соглашение с Albemarle демонстрирует постоянную приверженность министерства обороны удовлетворению потребностей наших бойцов сегодня и в будущем", – сказал Энтони Ди Стасио, директор Управления по производству, расширению возможностей и определению приоритетов инвестиций Пентагона (MCEIP). Эти инвестиции напрямую поддерживают президентское решение президента Байдена от апреля 2022 года о критических материалах в батареях большой емкости", – сообщается на официальном сайте Минобороны США.



Уникальный кварцевый рудник в городе Спрус-Пайн разрабатывается двумя норвежскими компаниями Sibelco и The Quartz Corp.



Затопленный город Спунс-Пайн



Затопленный город Спунс-Пайн



Город Эшвилл находится в центре горного массива Blue Ridge Mountains, в 50 милях к юго-западу от самого большого в мире кварцевого рудника в Спрус-Пайн, также расположенного в этих горах. Неразведанные еще месторождения кварца могут располагаться в любом месте Blue Ridge Mountains, но между этими городами находится самый популярный в США природный заповедник, Great Smoky Mountains National Park, и добывать там кварц невозможно.



А Эшвилл к природным заповедникам не относится, и подозрения местных жителей, что BlackRock скупает у них дома не благотворительности ради, а для каких-то "зловещих целей", вполне понятны.



Оснований для таких подозрений хватает. По соцсетям США разошлось вирусное видео на TikTok, в котором утверждается, что наводнение в Северной Каролине было вызвано сбросом воды из плотины, а не ураганом "Хелен".



"Северная Каролина была затоплена, когда плотина Duke Energy спустила воду" – гласит текст, наложенный на видео, на котором плотина сбрасывает паводковые воды.



"BlackRock владеет Duke Energy, я знал, что они спустили плотину, это для тех, кто не верит" – гласит подпись к одному репосту видео.



И затопило именно городок Спрус-Пайн с его кварцевым рудником, после чего добычу кварца норвежцы остановили. Можно ожидать, что вскоре в числе акционеров этих компаний появится BlackRock. Sibelco уже объявила о грядущем пересмотре своего акционерного капитала.



BlackRock и его финансовые собратья интересуются не только уникальными месторождениями. Они скупают земли и недвижимость по всей Америке.



Blackrock владеет 6,7% акций компании American Homes 4 Rent (AMH), которая контролирует 59 000 домов в Соединенных Штатах по состоянию на декабрь 2023 года. Совсем недавно этот финансовый монстр прикупил "огромный кусок пустующих земель в районе к западу от кампусов Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино и Калифорнийского университета в Риверсайде для жилищной застройки.



"Цель таких институциональных инвесторов – оптимизировать прибыль. На практике это выражается в максимально допустимом повышении арендной платы, выселениях, росте скрытых платежей, сокращении инвестиций в комплексное обслуживание и даже попытках повлиять на государственную и местную жилищную политику", – пишут американские СМИ.



Институциональные инвесторы могут владеть даже большими долями некоторых рынков, чем показывают оценки. Счетная палата США (GAO) сообщает, что такие компании владеют 25% односемейных арендных домов в Атланте; 21% в Джексонвилле, Флорида; 18% в Шарлотте, Северная Каролина; и 15% в Тампе, Флорида.



Какими бы ни были проценты в этих местах, они достаточно велики, чтобы изменить жизнь арендаторов к худшему.



"Частный капитал представляет собой реальную проблему, – заявил сенатор-демократ США Рафаэль Уорнок в интервью Atlanta Civic Circle. – Дом для них – это просто строка в таблице, отслеживающей доходы акционеров".



С Сенате США предложили законопроект, ограничивающий количество односемейных домов, которыми может владеть одна организация, например хедж-фонд, путем взимания федерального акцизного налога в размере 20 000 долларов за каждый дом, находящийся в собственности более 100 домов. Штрафные средства могли бы быть направлены в целевой фонд первоначального взноса за жилье для оказания помощи покупателям односемейных домов. Однако пока что Закон о прекращении контроля хедж-фондов над американским жильем не получил поддержки.



Американские финансовые монстры контролируют земельные площади в США, прячась за частными инвесторами.



Так, известно, что Билл Гейтс является самым крупным землевладельцем Америки. Но в акционерном капитале его компании Microsoft блокирующий пакет акций принадлежит Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, JPMorgan и прочим финансовым гигантам.



Именно они реально управляют Америкой.



"Идеальный шторм", который обрушился на Америку в последние годы, это все же не стихийные бедствия, сколь бы ужасны они ни были. Это зашкаливающее все пределы стяжательство финансового капитала, который убивает пресловутую американскую мечту, лишая простых граждан США даже права на свое жилище.



На заглавном фото: муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф прямо связан с транс национальными компаниями – разработчиками литиевых месторождений в Северной Каролине Источник - fondsk.ru

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