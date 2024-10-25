 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лавров отменил визит в Ташкент. Демарш понятен
00:33 27.10.2024

Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора со своим узбекистанским коллегой Бахтиером Саидовым договорился о переносе визита в Ташкент на более поздний срок, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России в телеграм-канале.

"Достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28–29 октября визит С.В. Лаврова в Ташкент на более поздний срок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с изменениями в рабочих графиках. Когда именно Лавров планирует совершить рабочий визит в Ташкент, пресс-служба не уточнила.

Во время разговора дипломаты также подтвердили, что Россия и Узбекистан собираются "продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств", которые направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

О том, что Лавров собирался посетить Узбекистан с рабочим визитом 28–29 октября, сообщила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как она тогда заявила, планировалось, что Лаврова примет президент республики Шавкат Мирзиеев. Кроме этого, глава российского внешнеполитического ведомства должен был провести переговоры с Саидовым. Основное внимание на которых планировалось уделить вопросам дальнейшего углубления российско-узбекистанского стратегического партнерства.

Источник - РБК
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