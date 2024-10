БРИКС и новый миропорядок. Почему Запад так пугает деятельность этого международного объединения, - Максим Столетов

БРИКС и новый миропорядок

В Казани завершился саммит БРИКС. Он прошел под девизом - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Как подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, грядут "перемены, которых не было 100 лет. И мы вместе продвигаем эти перемены".



Напомним, народы стран-участниц БРИКС составляют 45% населения планеты. До нынешнего года в объединение входили Бразилии, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (BRICS). С 1 января 2024 г. к этой группе присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия, которая, впрочем, участвует пока не во всех мероприятиях. В то же время министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что еще 34 страны официально выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, более 20 из них подают заявки на членство.



Важно подчеркнуть, что сейчас в группу входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН - РФ, КНР, три ядерные державы - РФ, КНР, Индия и четыре страны, входящие в число крупнейших экономик планеты - РФ, КНР, Индия и Бразилия. А если рассмотреть состав членов клуба в контексте формата "БРИКС плюс", позволяющего привлекать к работе объединения другие страны, то становится очевидным, что количество сильных экономик может быть значительно больше. Например, экономика Индонезии, которая рассматривает возможность вступления в БРИКС. "Мы сейчас вместе с коллегами … вырабатываем такую категорию, как страны- партнеры БРИКС", - отметил Владимир Путин. Чтобы развивающиеся страны могли - если они, конечно, хотят, - эффективно и безболезненно для всех подключиться к усилиям БРИКС по созданию нового, куда более справедливого миропорядка.



На саммит приехали делегации из 35 стран, 22 из них представлены на высшем уровне. В мероприятии приняли участие и международные организации, включая ООН во главе с генеральным секретарем Антониу Гутерришем.



Он не был в России более двух лет. В апреле 2022 г. Гутерриш встречался с Путиным, чтобы обсудить перспективы решения российско-украинского конфликта мирным путем. Как известно, ООН в своей миротворческой миссии не преуспела. Представитель генсека ООН Фархан Хак, обосновывая для прессы нынешний визит Гутерриша в РФ, не связывал его с работой над какой-либо договоренностью. Он лишь напомнил, что генсек посещал и прошлогодний саммит БРИКС, проходивший в ЮАР, так как "это является стандартной практикой участия в заседаниях организаций, таких как G7 и G20, в которые входит много важных государств".



Что ж, ему, как говорится, виднее. Однако сегодня именно саммит БРИКС демонстрирует, что мир становится многополярным, что уже нет одного полюса и нет одной точки, одной группы государств, которая определяет жизнь и течение, и тренды для всего остального мира. Есть альтернативная площадка. И самое главное, есть очень много государств, которые хотят этой альтернативой воспользоваться. Политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с "Первым русским" отметил, что саммит БРИКС проводится в очень важный момент - не только в канун выборов в США, но и на фоне отмены встречи представителей НАТО в Рамштайне, а также - неадекватного заявления Зеленского о так называемом плане победы (реально - это план эскалации войны против России). Но главное значение саммита в Казани, по мнению Скорикова, заключается в том, что Россия окончательно прорвала изоляцию, которую пытался ей создать Запад.



В основном появление такого феномена, как БРИКС, было вызвано двумя факторами. Во-первых, это однополярный мир во главе с США и его сателлитами доказал свою неэффективность. Такой мир оказался несправедливым, неравноправным, более того - далеко не для всех стран безопасным, поскольку был основан на диктате США и их сателлитов, которые устанавливали для международного сообщества некий "порядок, основанный на правилах". Президент России Владимир Путин еще в 2007 г. сказал, что самопровозглашенное господство США привело к тому, что "никто не чувствует себя в безопасности", и подчеркнул, что Россия воспринимает экспансию НАТО на восток как угрозу.



На Западе этому стратегическому предупреждению не вняли. Притом что, во-вторых, за десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, в мире произошли необратимые изменения. Азиатско-Тихоокеанский регион стал играть более значительную роль в мировой финансовой и экономической системе. Азиатские и африканские страны пошли в рост, и сегодня некоторые из них демонстрируют весьма убедительные экономические и демографические показатели. Возник такой исторический феномен, как Глобальный Юг.



США и разом с ними весь корпоративный Запад оказались в ситуации, когда их амбиции и средства уже не соответствуют тенденциям, формирующим новый миропорядок, - без агрессивных войн, санкций, информационных атак, тотальной лжи, неравенства доходов и неуважения к окружающей среде и т.п. последствий глобального диктата, прежде всего, Вашингтона.



Известный обозреватель Томас Фази в публикации британского издания UnHerd сказал, что "сегодня мы наблюдаем знаменательный глобальный сдвиг", который, в частности, воплощается в казанском саммите БРИКС, где "хозяином выступает сам Владимир Путин - якобы "мировой изгой"".



"Обладая существенным экономическим и демографическим весом, БРИКС сосредоточил в своих руках потенциал для перестройки глобальной системы управления, особенно если объединение сможет сформировать альтернативную глобальную финансовую архитектуру", - утверждает Фази.



В заключение статьи он подчеркивает, что в настоящий момент "на кону ни много ни мало конец пятивекового мирового господства Запада", поэтому "нынешние глобальные столкновения все чаще подаются как противостояние цивилизационного масштаба". Но, так или иначе, а "Россия, Иран и Китай собрались в Казани, чтобы провозгласить свой новый мировой порядок". А известный журналист из США Клейтон Моррис в материале, который был размещен телеграмм-каналом ПУЛ N3, подчеркнул: "Между НАТО и странами БРИКС разворачивается титаническая борьба. Время, кстати, было специально выбрано перед выборами в США. Это четкий сигнал Путина и Китая о том, что американскому господству приходит конец". Американец уверен, что саммит в Казани - это "эквивалент Бреттон-Вудской конференции после Второй мировой войны, которая дала американскому доллару статус резервной валюты во всем мире. Этот саммит БРИКС означает смерть Бреттон-Вудской системы".



Как отмечал один из великих французов Марсель Пруст, "часто в результате восхождения иного порядка и из более глубоких истоков мертвый хватает живого". В справедливости этого историко-философского вывода мы убеждаемся повседневно.



Вполне естественно, что глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отнесла к причинам нестабильности и финансовый фактор. "Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность", - отметила она. "Действительно, мы видим, это так, - согласился с ней Путин. - На самом деле, думаю, это большая ошибка тех, кто так делает". Он также напомнил: Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативу. Потому что игра по навязанным извне правилам чревата рисками.



Незадолго до саммита президент Бразилии Лула да Силва напомнил, что Новый банк развития БРИКС в этом году отметит десятилетие. Финансовое учреждение рассматривает более 100 проектов на сумму свыше 100 млрд долл. По мнению да Силва, банк и создавался "взамен тем банкам, которые не выполняли свои намерения". Бразильский лидер отметил, что речь не идет "о замене нашей внутренней валюты. Но когда мы говорим о многополярном мире, мы должны создать финансовую систему, мы должны серьезно обсуждать эту тему". (Новый банк развития (НБР) создали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР в 2014 г. Его цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и развивающихся государствах. Штаб-квартира НБР расположена в Шанхае. Международную финансовую организацию возглавляет экс-президент Бразилии Дилма Русеф.)



Страны БРИКС подошли к созданию платежной системы, альтернативной SWIFT, чего требует многомиллиардный подсанкционный рынок товаров и услуг, обходящий платежи в долларах и евро с оборотами на сотни миллиардов долларов и единовременными оплатами на десятки миллионов долларов. Эта новая реальность требует альтернативной финансовой мировой системы. Пока страны обходятся бартерными сделками, взаимозачетами в национальных валютах, торгуют в юанях.



Создание новой платежной системы было главным пунктом повестки саммита в Казани. Идея трансграничной системы платежей BRICS Bridge принадлежит российскому Минфину. С помощью этой системы страны БРИКС могли бы вести расчеты в национальных валютах, минуя корреспондентские банки в США.



Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил создание аналога SWIFT в рамках объединения. В мире есть успешный опыт такой системы. ЦБ Китая с использованием цифрового юаня организовал в 2019 г. совместно с центральными банками Гонконга, Таиланда и ОАЭ систему Mbridge, которая работает с ошеломляющим успехом, так как платежи проходят мгновенно и без комиссионных, минуя проверки и одобрения третьих сторон. Увеличение расчетов в нацвалютах позволяет повысить финансовую независимость стран БРИКС, снизить геополитические риски и оплату за обслуживание долга, а также избавить развитие экономики от политики. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф.



По словам Путина, мировая экономика претерпевает изменения, и центр деловой активности смещается в сторону стран Глобального Юга и Востока, включая БРИКС. Но это не означает, что у экономик больше нет вызовов. "Расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции. Как прямой результат, идет фрагментация международной торговли, рынка прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся государствах", - сказал российский президент. В связи с этим Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая могла бы поддерживать экономики развивающихся стран. Впрочем, никаких конкретных практических решений пока нет.



В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что страны БРИКС играют важную роль в формировании нового многополярного миропорядка. В этой связи он подчеркнул необходимость использования объединения для продвижения изменений и обеспечения безопасности. По его словам, Совбез ООН не справляется с поддержанием мира, о чем свидетельствуют "многочисленные конфликты.



(Это было сказано в присутствии генсека ООН Гутерриша.) При этом участники БРИКС подтвердили свою приверженность мирному урегулированию споров с помощью дипломатии и диалога, в частности, на Ближнем Востоке, Африке и Украине. Последней был уделен только один пункт итоговой резолюции без резких формулировок, что лишний раз подтверждает - объединение не нацелено на противоборство с кем-либо.



Вместе с тем некоторые российские и западные эксперты называют БРИКС чуть ли не антизападным блоком развивающихся стран, целью которого является размывание Pax Americana. Владимир Путин привел определение, которое, по его словам, использовал индийский коллега Нарендра Моди. "Он сказал, что БРИКС - это не антизападное объединение, оно просто "не западное". Это очень важно, в этом есть очень большой смысл, то есть БРИКС никому себя не противопоставляет", - пояснил российский президент. БРИКС, как сказал Путин, "равноправная основа с учетом интересов друг друга", чего нет в том же НАТО.



БРИКС - не блок и не альянс как, скажем, Европейский союз, это, скорее, "клуб по интересам". У объединения нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Шерпа России в БРИКС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, рассказывая накануне саммита в Казани о минусах формата, обратил внимание на то, что интересы стран-членов совпадают не всегда и поэтому на согласование решений уходит много времени и сил.



Правда, уже в Йоханнесбургской декларации 2023 г. члены БРИКС подчеркивали "важность поощрения использования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами". Рябков сообщил недавно, что в торговых операциях России со странами БРИКС доля национальных валют достигла 65%. Страны БРИКС действительно хотят снижать свою зависимость от доллара, прежде всего, не столько за счет расширения использования локальных валют, сколько за счет создания общей валюты, отмечают экономисты Банка Франции. Один из вариантов - интернационализация китайского юаня, который может в перспективе стать новой резервной валютой для трансграничных операций. Единая новая валюта БРИКС - пока что "утопия", признавал в 2023 г. старший банкир ВЭБ РФ Сергей Сторчак.



По словам Путина, многополярная модель мировой экономики запускает новую волну экономического роста. При этом страны БРИКС+ благодаря "ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике" не на словах, а на деле оказывают позитивное влияние на мировую стабильность. Тем не менее в мире остается значительный кризисный потенциал, отметил Путин.



Это связано с тем, что в развитых странах продолжается рост долгов, из-за чего они ведут политику односторонних санкций и протекционизма. Санкции и растущая долговая нагрузка развитых стран чреваты новым мировым кризисом. В этих условиях нельзя дальше "жить по чужим правилам", объявил Путин.



Разумеется, саммит вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Похоже, Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как "декорацию". Так, The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение "самой мощной структурой для создания нового мирового порядка". Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Владимир Путин отметил: "Запад проиграл с самого начала Специальной военной операции на Украине, поскольку вместе с ней начался слом миропорядка по-американски, включая пресловутые двойные стандарты".



Известно, что западные государства пытались и пытаются изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным. В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Кирби считает, что Россия находится в мировой изоляции. Откуда такая убежденность у бывшего адмирала? Он что, не видит реальности? Причина в другом. Как считает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин, БРИКС - явление такого масштаба, которого американцы очень испугались. То же самое можно сказать и о саммите в Казани, который стал одним из главных событий на мировой арене в этом году, добавил он. Президент Путин, сказал эксперт, собирается создать систему, которая оторвет часть мира от доллара. Наверное, для американцев это хуже, чем потеря Украины. Величие Америки в экономике и в банковском деле - самое важное для Вашингтона. Там всегда считали, что "финансы - это американская вотчина. Они смирились с тем, что русские делают ракеты, осваивают космос, но финансы и банки они считают исключительно их сферой еще со времен основания Бреттон-Вудской системы 1944 года", - подчеркнул Владимир Бровкин.



Действительно, роль стран БРИКС в мировой экономике значительно повысилась и продолжает расти. По итогам 2023 г. доля объединения в глобальной экономике выросла с 31% до 35%. В текущем году доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности (по ППС) достигнет рекордных 36,7% в сравнении со странами G7, где этот показатель равен 29,6%, отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



Совокупный ВВП БРИКС, по словам Владимира Путина, составляет более 60 трлн долл. и превышает ВВП стран G7, при этом разрыв неизбежно будет увеличиваться. Совокупный ВВП стран G7 составил 46,3 трлн долларов в прошлом году. Средний темп прироста по экономике БРИКС в новом составе достигнет значения в 4,4% в год при мировом показателе в 3,2%, заметил Силуанов. При этом темпы роста стран "Большой семерки" составят всего 1,7%. Экономический рост позволяет странам БРИКС действовать более самостоятельно, без оглядки на страны коллективного Запада, подчеркнул Андрей Столяров, доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ.



"На БРИКС приходится порядка 49% всех нефтяных и газовых запасов в мире. Объединение обладает 80% всех запасов алюминия в мире. Благодаря Китаю БРИКС занимает ведущее место по запасам редких металлов, а также выработке лития и других необходимых элементов для развития высокотехнологичного производства", - отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. При этом у каждой страны есть свои сильные стороны. Китай, например, создал мировую фабрику, встроившись в мировые производственные цепочки, Индия - самая большая страна по численности с растущим населением, Россия и Саудовская Аравия - страны с большим объемом природных ресурсов, Бразилия - самая большая страна Латинской Америки. "Большое количество населения подразумевает и большее количество потребляемых продуктов и энергии. Неудивительно, что страны БРИКС превосходят G7 более чем на 74% по производству энергии, а площади посевных полей в странах БРИКС более чем в два раза превышает площадь пашни в G7", - констатирует Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам".



Китайское агентство "Синьхуа" отмечает, что прилетевший на саммит Си Цзиньпин дал сигнал о том, что КНР объединится с другими развивающимися странами и рынками в процессе глобальной модернизации. Превращение БРИКС из глобального клуба в глобальную лабораторию потребует одновременно большой политической воли, настойчивости и упорства. Одна встреча на высшем уровне, какой бы значимой она ни была, не в состоянии вывести работу объединения на новый, более высокий уровень. Однако саммит в Казани способен стать важным шагом на пути к этой вполне достижимой, хотя и неблизкой цели.



Одна из центральных задач саммитов БРИКС - не только нынешнего, но и всех последующих, - заключается в постепенном смещении акцентов с достаточно общих политических деклараций на конкретные предложения и даже на конкретные решения, отражающие фундаментальные интересы развивающихся стран, которые долгое время были недостаточно представлены в глобальном и региональном управлении.



До сих пор роль глобальных лабораторий, разрабатывающих правила игры для международной системы, была почти монополизирована небольшой группой возглавляемых Западом институтов и форумов, таких как МВФ и МБРР или G7 и Европейский союз. Эта монополия неизбежно привела к серьезным напряженностям внутри международной системы, порождая сомнения в справедливости и устойчивости существующего мирового порядка. БРИКС уже бросил вызов этой монополии западных институтов в мировой политике и экономике.



"Если посмотреть на западных политиков и западные СМИ, мы видим панику, ведь пишут и говорят, что саммит показал, скорее, изоляцию Запада. Мероприятие показывает, что большинство земного шара не думают, как они, что они не намерены подстраиваться под чужие интересы в ущерб своим собственным. Это доминирующий сейчас дискурс там. России ничего доказывать не надо было. Москва продолжает двусторонне и многосторонне взаимодействовать с партнерами, и эти три дня демонстрируют, что постепенно Запад прекращает быть не только экономическим лидером, но и политическим", - считает руководитель экспертного совета БРИКС и проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова. При этом участники саммита приняли декларацию, которая отнюдь не стала антизападным манифестом.



Документ, как и весь саммит, скорее, отражает совпадение интересов и видения ряда международных проблем, имеющихся у значительного числа стран, которые нельзя отнести к Западу. "Казанский саммит БРИКС можно считать поворотным и историческим", - сказала Виктория Панова. По ее словам, за время своего существования лидеры БРИКС поняли, что они действительно могут стать ядром будущей мировой системы.

