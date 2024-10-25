Французские наемники не пережили налета рос-дронов на Хмельницкую гостиницу "Случь": накрыло в койках

00:50 27.10.2024

В ночь на 26 октября российские ВКС продолжили свою работу по уничтожению военной инфраструктуры Украины. Воздушная тревога звучала в Киеве, Днепропетровске, Сумах, в Хмельницкой области.



В Киеве поврежден оборонный завод



В Киеве ударные беспилотники поразили территорию завода "Кузница на Рыбальском". Сообщается, что это предприятие занимается ремонтом и модернизацией военной техники и оборудования, в том числе бронетехники и вооружения. Заводу нанесен не существенный ущерб: разрушены периферийные строения. А в Ирпене Киевской области в полпервого ночи ударные дроны нарушили покой иностранных наемников, которые на территории одного из оздоровительных учреждений обустроили тренировочный лагерь "Иностранного легиона". Количество жертв уточняется.



А возле аэродрома "Староконстантинов" Хмельницкой области в этот раз дронами была поражена гостиница "Случ", где расквартировались иностранные инструкторы из Франции. После налета иностранных специалистов на Украине стало меньше…



Ближе к линии соприкосновения российские ВКС продолжают уничтожать логистические маршруты противника. В Сумах две ракеты разнесли железнодорожную станцию Сумы-Товарная. "Одного из ключевых логистических узлов, обеспечивающих поставку вооружения и боеприпасов на Курское направление", - сообщает канал "Донбасский партизан". Там же, в Сумской области, в селе Вязовое ракетными ударами уничтожены склады компании СТС, которые использовались для распределения вооружения.



Елена Гамаюн