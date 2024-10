Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"

00:54 27.10.2024

Есть опасения эскалации после президентских выборов в США



Израильский удар по Ирану ознаменовал новую фазу конфликта, но не привел к полномасштабной войне, считают западные аналитики. Первоначальная реакция Тегерана свидетельствовала о том, что сторонам в очередной раз удалось предотвратить неконтролируемую войну, даже несмотря на то, что ее перспектива становится все более реальной.



По мнению аналитиков, ответная атака Израиля на Иран в субботу утром ознаменовала начало новой и более опасной фазы в многолетнем конфликте двух стран, но, по крайней мере, на данный момент, похоже, что она не привела к полномасштабной войне.



Это нападение, пишет The New York Times, стало первым случаем, когда Израиль публично признал проведение военной операции на территории Ирана, после многих лет стратегического молчания об убийствах и диверсионных актах на иранской земле. Это также было редкое нападение иностранных военно-воздушных сил на Иран со времен его войны с Ираком в 1980-х годах, отмечает американское издание.



Несмотря на то, что это был важный момент, нападение пока не спровоцировало угрозу ответных действий со стороны Ирана, что ослабило опасения по поводу того, что две самые могущественные вооруженные силы на Ближнем Востоке находятся на грани неконтролируемого конфликта.



"Годы теневой войны полностью перешли в открытый конфликт, хотя на данный момент это управляемый конфликт, - комментирует Элли Геранмайе, эксперт по Ирану в Европейском совете по международным отношениям, исследовательской группе, базирующейся в Берлине. - Тегеран может проглотить эти удары по военным объектам, не отвечая таким образом, чтобы спровоцировать дальнейшие действия Израиля".



После нескольких недель давления со стороны Соединенных Штатов, требовавших сократить масштабы своей атаки, Израиль избежал нанесения ударов по чувствительным иранским объектам ядерного обогащения и нефтедобыче в отместку за массированный обстрел Израиля баллистическими ракетами, которые Тегеран выпустил в начале этого месяца.



По словам израильских официальных лиц, в субботу израильские истребители вместо этого сосредоточили свое внимание примерно на 20 военных объектах, включая батареи противовоздушной обороны, радарные станции и места производства ракет.



Сравнительно сдержанный характер этих нападений позволил иранским учреждениям создать ощущение нормальности в субботу утром. Авиационное управление вновь открыло воздушное пространство Ирана, а государственные информационные агентства транслировали изображения и кадры, свидетельствующие о том, что жизнь возвращается в нормальное русло - все это, по мнению аналитиков, указывает на то, что руководство Исламской Республики пытается преуменьшить значение израильской атаки и снизить ожидания внутри страны серьезного иранского ответа.



"Это начало нового этапа, опасного и гораздо более деликатного, - отмечает Йоэль Гузански, израильский эксперт по Ирану из Института исследований национальной безопасности, исследовательской группы, базирующейся в Тель-Авиве. -- Но музыка, которую я слышу из Ирана, по сути, говорит: "О, это ерунда".



В результате, добавил эксперт, "обе стороны могут завершить по крайней мере этот раунд, и мы не увидим ответных действий Ирана, а если и увидим, то они будут незначительными по масштабам".



Тем не менее, аналитики предупреждают, что даже если последняя эскалация пойдет на спад, это еще больше подтолкнет Иран и Израиль к неуправляемому конфликту.



В течение многих лет две страны вели тайную войну, в которой каждая сторона подрывала интересы другой и оказывала поддержку ее противникам, но редко брала на себя ответственность за свои собственные нападения. Этот скрытый конфликт перерос в открытую конфронтацию, когда в прошлом году началась война между Израилем и ХАМАСОМ, союзником Ирана в Газе.



В Иране при израильской атаке погибли двое военных



После того, как нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года развязало разрушительную войну Израиля в Газе, другие сторонники Ирана на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу", начали наносить удары по Израилю в знак солидарности со своим палестинским союзником. В свою очередь, Израиль активизировал свои атаки на иранские интересы по всему региону, что привело к прямым обменам мнениями между двумя странами, сначала в апреле, а теперь и в октябре.



Некоторые аналитики опасаются, что Израиль, несмотря на относительную сдержанность в субботу, готовит почву для более масштабного удара после президентских выборов в США в начале ноября. Голосование положит начало смене власти, в ходе которой влияние Вашингтона и его сосредоточенность на ирано-израильском конфликте будут ослаблены, отмечает The New York Times.



Повредив иранскую систему противовоздушной обороны и радар, Израиль облегчил своим истребителям возможность атаковать Иран в будущем, что может либо удержать Тегеран от силового ответа, либо подтолкнуть Израиль к дальнейшим атакам, либо и то, и другое.



"По всему Ирану и региону прокатится вздох облегчения от того, что США пока удалось сдержать Нетаньяху, - сказала Элли Геранмайе. - Но есть опасения, что это временное ограничение в преддверии выборов в США. Предстоящий этап "хромой утки" может стать моментом, когда мы увидим возобновление израильских атак на территории Ирана - как предполагаемую золотую середину для дальнейшего истощения иранских возможностей".



26.10.24

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ