 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.10.2024
01:20  Нейт Сильвер: Ничья, но это не точно. В США гадают об итогах президентских выборов
01:10  Мировая война отменяется. Уникальность БРИКС в том, что это... -Виктория Никифорова
00:57  Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...
00:54  Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"
00:50  Французские наемники не пережили налета рос-дронов на Хмельницкую гостиницу "Случь": накрыло в койках
00:45  БРИКС и новый миропорядок. Почему Запад так пугает деятельность этого международного объединения, - Максим Столетов
00:33  Лавров отменил визит в Ташкент. Демарш понятен

00:26  Побег из Липецкого Шоушенка. Прокопав тоннель ложками узники хотели добраться до Казахстана
00:23  BlackRock скупает земли в Америке, выгоняя людей на улицу
00:19  Молодая страна с тысячелетней историей. Как дать студентам целостную картину знаний о российской государственности
00:17  Токаев щедро наградил особо отличившихся
00:16  Стратегические взаимосвязи БРИКС и позиция Касым-Жомарта Токаева, - ФСК
00:09  Стремительный прорыв рос-бойцов к Шахтерскому и Ильинке взбесил Киев, - Радомир Маркуш
00:00  УЕФА дисквалифицировал польских судей Франковски и Мусяла, укравших пьяными дорожный знак
Суббота, 26.10.2024
21:26  Узбекистан. Центр исламской цивилизации презентовал проект инновационной библиотеки
20:10  Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом
19:28  Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
16:21  РосАрмия освободила за один день два небольших города - Горняк и Александрополь
15:33  Идеолог турецкого подполья "ушел от наказания". Личный враг Эрдогана мертв, но борьба с ним продолжается
14:12  В России арестовали имущество сына бывшего укр-президента Порошенко... три года искали?
11:53  Ташкентский госбанк "Пойтахт банк" продан эмиратской компании за $10 лямов
11:48  В России ожидается резкое подорожание авто: как это скажется на Казахстане
11:45  Эмомали Рахмон на саммите БРИКС: Какие заявления сделал президент Таджикистана?
11:44  В Боснии проходит Всемирный съезд уйгурских сепаратистов
11:43  Собянин сообщил о внедрении в Москве электронных удостоверений для мигрантов
11:41  ВС РФ зачистили Измайловку и ведут бои в центре Горняка на Кураховском направлении
11:40  Встреча БРИКС в верхах в Казани моделирует обновленную систему международных отношений, - В.Пироженко
11:24  Турция на распутье. Эрдоган должен сделать стратегический выбор, - Станислав Тарасов
11:22  Алфавит БРИКСа. Количественный рост объединения сопровождается качественным, - Юрий Тавровский
11:20  День Республики отметили в Казахстане, после 13-летнего перерыва
11:17  "Поддерживаю глобальный компромисс", - президент Ш.Мирзиеев
10:31  Парламент Киргизии рассмотрел в 1-м чтении и одобрил законопроект о клевете в интернете
10:08  Денис Батурин: России нужна Украина, Западу - "бандеровский схрон"
10:05  Радомир Маркуш: Курская дуга, 25 октября, "мясорубка" под Ольгино:
09:23  Война по-еврейски. Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать
09:19  Обстрелян в машине. На известного узбекского экс-чиновника по СМИ Комила Алламжонова совершено покушение
09:17  Иран грозит подобраться к Израилю по земле. В Тегеране разработали несколько сценариев контратаки
09:05  Пашинян в эпицентре геополитической интриги и в хвосте событий в Закавказье, - Ст.Тарасов
08:53  Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС
08:51  Парламентские выборы начались в Грузии
08:48  Неправильные пчелы: почему "слабость" БРИКС является его преимуществом, -Андрей Кузмак
08:00  Более 100 израильских самолетов ночью атаковали Иран
00:59  Грузия встала перед выбором. Республика определится с дальнейшим геополитическим курсом, - Г.Двали
00:53  "Туркменгаз" остановил поставки газа в Россию. Нет договора по цене
00:43  Джастина Трюдо подталкивают к отставке.Вызывает все меньше доверия как у граждан, так и у однопартийцев, - Д.Моисеев
00:38  Пашинян и Алиев на форуме БРИКС договорились о мире на 90%, - Виктория Панфилова
00:16  Пришел наш черед объявить Западу "холодную войну": 24 октября - день, который войдет в историю, - Константин Малофеев
00:01  БРИКС набирает силу, - katehon.com
00:00  Bloomberg: Корейские солдаты уже едут на Украинский фронт
Пятница, 25.10.2024
21:24  В горах Узбекистана с помощью дрона обнаружили затерянные города Шелкового пути - Ташбулак и Тугунбулак
21:21  Капитализм подсчитывает выручку от войны, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"
00:54 27.10.2024

Есть опасения эскалации после президентских выборов в США

Израильский удар по Ирану ознаменовал новую фазу конфликта, но не привел к полномасштабной войне, считают западные аналитики. Первоначальная реакция Тегерана свидетельствовала о том, что сторонам в очередной раз удалось предотвратить неконтролируемую войну, даже несмотря на то, что ее перспектива становится все более реальной.

Есть опасения эскалации после президентских выборов в США

По мнению аналитиков, ответная атака Израиля на Иран в субботу утром ознаменовала начало новой и более опасной фазы в многолетнем конфликте двух стран, но, по крайней мере, на данный момент, похоже, что она не привела к полномасштабной войне.

Это нападение, пишет The New York Times, стало первым случаем, когда Израиль публично признал проведение военной операции на территории Ирана, после многих лет стратегического молчания об убийствах и диверсионных актах на иранской земле. Это также было редкое нападение иностранных военно-воздушных сил на Иран со времен его войны с Ираком в 1980-х годах, отмечает американское издание.

Несмотря на то, что это был важный момент, нападение пока не спровоцировало угрозу ответных действий со стороны Ирана, что ослабило опасения по поводу того, что две самые могущественные вооруженные силы на Ближнем Востоке находятся на грани неконтролируемого конфликта.

"Годы теневой войны полностью перешли в открытый конфликт, хотя на данный момент это управляемый конфликт, - комментирует Элли Геранмайе, эксперт по Ирану в Европейском совете по международным отношениям, исследовательской группе, базирующейся в Берлине. - Тегеран может проглотить эти удары по военным объектам, не отвечая таким образом, чтобы спровоцировать дальнейшие действия Израиля".

После нескольких недель давления со стороны Соединенных Штатов, требовавших сократить масштабы своей атаки, Израиль избежал нанесения ударов по чувствительным иранским объектам ядерного обогащения и нефтедобыче в отместку за массированный обстрел Израиля баллистическими ракетами, которые Тегеран выпустил в начале этого месяца.

По словам израильских официальных лиц, в субботу израильские истребители вместо этого сосредоточили свое внимание примерно на 20 военных объектах, включая батареи противовоздушной обороны, радарные станции и места производства ракет.

Сравнительно сдержанный характер этих нападений позволил иранским учреждениям создать ощущение нормальности в субботу утром. Авиационное управление вновь открыло воздушное пространство Ирана, а государственные информационные агентства транслировали изображения и кадры, свидетельствующие о том, что жизнь возвращается в нормальное русло - все это, по мнению аналитиков, указывает на то, что руководство Исламской Республики пытается преуменьшить значение израильской атаки и снизить ожидания внутри страны серьезного иранского ответа.

"Это начало нового этапа, опасного и гораздо более деликатного, - отмечает Йоэль Гузански, израильский эксперт по Ирану из Института исследований национальной безопасности, исследовательской группы, базирующейся в Тель-Авиве. -- Но музыка, которую я слышу из Ирана, по сути, говорит: "О, это ерунда".

В результате, добавил эксперт, "обе стороны могут завершить по крайней мере этот раунд, и мы не увидим ответных действий Ирана, а если и увидим, то они будут незначительными по масштабам".

Тем не менее, аналитики предупреждают, что даже если последняя эскалация пойдет на спад, это еще больше подтолкнет Иран и Израиль к неуправляемому конфликту.

В течение многих лет две страны вели тайную войну, в которой каждая сторона подрывала интересы другой и оказывала поддержку ее противникам, но редко брала на себя ответственность за свои собственные нападения. Этот скрытый конфликт перерос в открытую конфронтацию, когда в прошлом году началась война между Израилем и ХАМАСОМ, союзником Ирана в Газе.

В Иране при израильской атаке погибли двое военных

После того, как нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года развязало разрушительную войну Израиля в Газе, другие сторонники Ирана на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу", начали наносить удары по Израилю в знак солидарности со своим палестинским союзником. В свою очередь, Израиль активизировал свои атаки на иранские интересы по всему региону, что привело к прямым обменам мнениями между двумя странами, сначала в апреле, а теперь и в октябре.

Некоторые аналитики опасаются, что Израиль, несмотря на относительную сдержанность в субботу, готовит почву для более масштабного удара после президентских выборов в США в начале ноября. Голосование положит начало смене власти, в ходе которой влияние Вашингтона и его сосредоточенность на ирано-израильском конфликте будут ослаблены, отмечает The New York Times.

Повредив иранскую систему противовоздушной обороны и радар, Израиль облегчил своим истребителям возможность атаковать Иран в будущем, что может либо удержать Тегеран от силового ответа, либо подтолкнуть Израиль к дальнейшим атакам, либо и то, и другое.

"По всему Ирану и региону прокатится вздох облегчения от того, что США пока удалось сдержать Нетаньяху, - сказала Элли Геранмайе. - Но есть опасения, что это временное ограничение в преддверии выборов в США. Предстоящий этап "хромой утки" может стать моментом, когда мы увидим возобновление израильских атак на территории Ирана - как предполагаемую золотую середину для дальнейшего истощения иранских возможностей".

26.10.24
Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729979640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  