|Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...
00:57 27.10.2024
Депутат прокомментировал "видео с проституткой" в кабинете Госдумы
Депутат Парфенов назвал домыслами видео с раскрепощенной девушкой в Госдуме
Депутат Парфенов назвал домыслами видео с раскрепощенной девушкой в Госдуме
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов отказался детально отвечать на вопрос о видеозаписи, после которой возникли слухи о его возможной связи с секс-работницей.
В конце сентября в Сети распространился видеоролик, снятый в одном из помещений Госдумы, в котором похожий на Парфенова мужчина на фоне флага компартии получал интимные услуги от девушки в откровенном платье. Позднее в соцсетях появилась информация о том, что попавшая на запись девушка профессионально занимается "эскортом". В ряде публикаций утверждалось, что ее "услуги" стоят от 50 тысяч рублей.
"В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления", - заявил Парфенов "Известиям".
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Издание указывает, что депутат также отказался отвечать на вопрос о готовности сдать мандат.
"Известия" пишут, что после появления скандального ролика "Ветераны России" направили письмо в думскую комиссию по этике, однако до сих пор об ответе не сообщалось.
Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА