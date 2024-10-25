Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...

00:57 27.10.2024

Депутат прокомментировал "видео с проституткой" в кабинете Госдумы

Депутат Парфенов назвал домыслами видео с раскрепощенной девушкой в Госдуме



Депутат Парфенов назвал домыслами видео с раскрепощенной девушкой в Госдуме



Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов отказался детально отвечать на вопрос о видеозаписи, после которой возникли слухи о его возможной связи с секс-работницей.



В конце сентября в Сети распространился видеоролик, снятый в одном из помещений Госдумы, в котором похожий на Парфенова мужчина на фоне флага компартии получал интимные услуги от девушки в откровенном платье. Позднее в соцсетях появилась информация о том, что попавшая на запись девушка профессионально занимается "эскортом". В ряде публикаций утверждалось, что ее "услуги" стоят от 50 тысяч рублей.



"В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления", - заявил Парфенов "Известиям".



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Издание указывает, что депутат также отказался отвечать на вопрос о готовности сдать мандат.



"Известия" пишут, что после появления скандального ролика "Ветераны России" направили письмо в думскую комиссию по этике, однако до сих пор об ответе не сообщалось.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА