 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.10.2024
01:20  Нейт Сильвер: Ничья, но это не точно. В США гадают об итогах президентских выборов
01:10  Мировая война отменяется. Уникальность БРИКС в том, что это... -Виктория Никифорова
00:57  Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...
00:54  Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"
00:50  Французские наемники не пережили налета рос-дронов на Хмельницкую гостиницу "Случь": накрыло в койках
00:45  БРИКС и новый миропорядок. Почему Запад так пугает деятельность этого международного объединения, - Максим Столетов
00:33  Лавров отменил визит в Ташкент. Демарш понятен

00:26  Побег из Липецкого Шоушенка. Прокопав тоннель ложками узники хотели добраться до Казахстана
00:23  BlackRock скупает земли в Америке, выгоняя людей на улицу
00:19  Молодая страна с тысячелетней историей. Как дать студентам целостную картину знаний о российской государственности
00:17  Токаев щедро наградил особо отличившихся
00:16  Стратегические взаимосвязи БРИКС и позиция Касым-Жомарта Токаева, - ФСК
00:09  Стремительный прорыв рос-бойцов к Шахтерскому и Ильинке взбесил Киев, - Радомир Маркуш
00:00  УЕФА дисквалифицировал польских судей Франковски и Мусяла, укравших пьяными дорожный знак
Суббота, 26.10.2024
21:26  Узбекистан. Центр исламской цивилизации презентовал проект инновационной библиотеки
20:10  Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом
19:28  Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
16:21  РосАрмия освободила за один день два небольших города - Горняк и Александрополь
15:33  Идеолог турецкого подполья "ушел от наказания". Личный враг Эрдогана мертв, но борьба с ним продолжается
14:12  В России арестовали имущество сына бывшего укр-президента Порошенко... три года искали?
11:53  Ташкентский госбанк "Пойтахт банк" продан эмиратской компании за $10 лямов
11:48  В России ожидается резкое подорожание авто: как это скажется на Казахстане
11:45  Эмомали Рахмон на саммите БРИКС: Какие заявления сделал президент Таджикистана?
11:44  В Боснии проходит Всемирный съезд уйгурских сепаратистов
11:43  Собянин сообщил о внедрении в Москве электронных удостоверений для мигрантов
11:41  ВС РФ зачистили Измайловку и ведут бои в центре Горняка на Кураховском направлении
11:40  Встреча БРИКС в верхах в Казани моделирует обновленную систему международных отношений, - В.Пироженко
11:24  Турция на распутье. Эрдоган должен сделать стратегический выбор, - Станислав Тарасов
11:22  Алфавит БРИКСа. Количественный рост объединения сопровождается качественным, - Юрий Тавровский
11:20  День Республики отметили в Казахстане, после 13-летнего перерыва
11:17  "Поддерживаю глобальный компромисс", - президент Ш.Мирзиеев
10:31  Парламент Киргизии рассмотрел в 1-м чтении и одобрил законопроект о клевете в интернете
10:08  Денис Батурин: России нужна Украина, Западу - "бандеровский схрон"
10:05  Радомир Маркуш: Курская дуга, 25 октября, "мясорубка" под Ольгино:
09:23  Война по-еврейски. Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать
09:19  Обстрелян в машине. На известного узбекского экс-чиновника по СМИ Комила Алламжонова совершено покушение
09:17  Иран грозит подобраться к Израилю по земле. В Тегеране разработали несколько сценариев контратаки
09:05  Пашинян в эпицентре геополитической интриги и в хвосте событий в Закавказье, - Ст.Тарасов
08:53  Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС
08:51  Парламентские выборы начались в Грузии
08:48  Неправильные пчелы: почему "слабость" БРИКС является его преимуществом, -Андрей Кузмак
08:00  Более 100 израильских самолетов ночью атаковали Иран
00:59  Грузия встала перед выбором. Республика определится с дальнейшим геополитическим курсом, - Г.Двали
00:53  "Туркменгаз" остановил поставки газа в Россию. Нет договора по цене
00:43  Джастина Трюдо подталкивают к отставке.Вызывает все меньше доверия как у граждан, так и у однопартийцев, - Д.Моисеев
00:38  Пашинян и Алиев на форуме БРИКС договорились о мире на 90%, - Виктория Панфилова
00:16  Пришел наш черед объявить Западу "холодную войну": 24 октября - день, который войдет в историю, - Константин Малофеев
00:01  БРИКС набирает силу, - katehon.com
00:00  Bloomberg: Корейские солдаты уже едут на Украинский фронт
Пятница, 25.10.2024
21:24  В горах Узбекистана с помощью дрона обнаружили затерянные города Шелкового пути - Ташбулак и Тугунбулак
21:21  Капитализм подсчитывает выручку от войны, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мировая война отменяется. Уникальность БРИКС в том, что это... -Виктория Никифорова
01:10 27.10.2024

Виктория Никифорова

Уникальность БРИКС в том, что это содружество стран не является единым блоком, не ставит себе военных задач и не создает врагов на ровном месте. Очевиден контраст с западными альянсами - те выстроены вдоль жесткой вертикали власти, идеологизированы, милитаризованы и заточены против внешнего врага. Стиль их деятельности: "Первая колонна марширует, вторая колонна марширует..."

Однако сама огромность БРИКС не дает ей уклониться от темы безопасности. Слишком уж много проблем накопилось на нашей планете, которые западные блоки не то что не решают - они их откровенно создают.

Неудивительно, что лидер Китая Си Цзиньпин открыто призвал коллег по БРИКС "управлять глобальной безопасностью". "Будучи первой "фалангой" Глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность, стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, чтобы построить сообщество единой судьбы человечества", - сказал он на саммите в Казани.

Во что превратилась глобальная безопасность сегодня, любой может видеть, заглянув в ленту новостей. Это просто страшно на самом деле.

При этом главный агрессор - Вашингтон - уверяет всех, что неустанно борется за мир. Возглавляет вооруженные до зубов военные альянсы - кроме распиаренной НАТО, есть ведь еще AUKUS, АНЗЮС, QUAD, "Пакт Рио" плюс бесконечные двусторонние договоры. Поставляет оружие во все горячие точки, провоцирует новые конфликты, расковыривает старые раны, дает заведомо невыполнимые обещания о защите - и все это под незабвенным слоганом Бориса Джонсона "Давайте повоюем!".

Результат очевиден и трагичен: плачут матери над трупами своих детей в Газе, кричат раненые в Донецке и Бейруте, разрушаются дома, города и целые страны. Обезумевший мировой жандарм борется за мир так, что камня на камне не остается.

Лидеры стран - членов БРИКС не устают повторять, что главная цель их деятельности - чисто экономическая. Но какая тут экономика, если торговые войны то и дело перерастают в настоящие боестолкновения? Всем странам сегодня жизненно нужны "20 лет покоя внутреннего и внешнего", о которых мечтал еще Столыпин. Это главная на сегодня ценность, ее необходимо защищать.

Критики БРИКС напирают на то, что между странами-членами существуют исторически обусловленные разногласия, противоречия и территориальные споры. Однако в мире сегодня нет международной организации, где собрались бы исключительно добрые друзья.

В НАТО и ЕС уживаются вместе Греция и Турция, Германия и Франция. Дай им волю, они, конечно, порешали бы между собой земельный вопрос - руки-то помнят. Но сотрудничество заведомо выгоднее, поэтому весь исторически накопившийся ресентимент отставляется в сторону.

На полях казанского саммита БРИКС впервые за пять лет провели встречу премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. Несмотря на территориальные разногласия, лидеры этих сильнейших стран отчетливо продемонстрировали свое стремление к миру. А все потому, что мир сегодня выгоден: его сохранение подорвало бы в корне англосаксонскую политику в стиле "разделяй и властвуй".

Си и Моди дали прекрасный пример для подражания. Если страны будут по-прежнему вестись на все провокации англосаксов (а основа для территориального спора Индии и Китая была заложена именно покидавшими свои колонии англичанами), то они останутся в одиночестве и рискуют погибнуть. Только вместе государства могут сохранить свой суверенитет, обеспечить реальную безопасность и для себя, и для всей планеты.

Потенциал для обеспечения глобальной безопасности у БРИКС, несомненно, имеется. Армии Индии, Китая и России входят в группу крупнейших и сильнейших вооруженных сил. Россия и Китай - официальные владельцы ядерного оружия, при этом российский ядерный арсенал - крупнейший в мире. О высоких технологиях не приходится и говорить: осознавая угрозы, военные стран БРИКС модернизируют свои вооруженные силы опережающим темпом. По боевому опыту, безусловно, лидирует Россия, однако наши военные рады делиться своим опытом с нашими друзьями. Регулярные совместные российско-китайские учения и маневры тому свидетельство. А совсем недавно мы проводили совместные учения с Ираном на Каспии.

В мире формируется все более острый запрос не только на экономическое взаимодействие, но и на зонтик безопасности, независимый от злоупотреблений уходящего гегемона. И у БРИКС есть очень серьезный потенциал для работы в данной сфере.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729980600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  