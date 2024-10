Нейт Сильвер: Ничья, но это не точно. В США гадают об итогах президентских выборов

01:20 27.10.2024 Данные опросов в пользу Трампа или Харрис разнятся в пределах одного-двух процентов, пишет NYT. Поэтому единственным обоснованным прогнозом является ничья, считает автор. Вместе с тем любая случайность может привести и к убедительной победе одного из кандидатов.



На таких выборах, когда во всех семи колеблющихся штатах результаты варьируются в пределах одного-двух процентов, единственным обоснованным прогнозом является ничья. После дебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом я и сам стал склоняться именно к подобному выводу. Но когда я озвучиваю эти неутешительные новости, меня неизбежно спрашивают: "Ну же, Нейт, что тебе подсказывает интуиция?" Ну ладно, расскажу. Моя интуиция подсказывает, что победит Дональд Трамп. И я думаю, что многие обеспокоенные демократы думают так же.



Но придавать значение чьей бы то ни было интуиции не следует, в том числе моей. Лучше смириться с тем, что прогноз о ничьей на самом деле означает результат 50:50. И нужно быть готовыми к тому, что он может оказаться неверным как в пользу Трампа, так и в пользу Харрис. Не то чтобы я был против интуиции. В покере, например, она играет важную роль. Большинство опытных игроков, с которыми я общался на протяжении многих лет, скажут, что благодаря ей человек получает преимущество. Уверенности нет никогда, но интуиция может склонить шансы в вашу пользу до соотношения 60:40 с помощью отслеживания закономерностей, когда противник блефует.



Но игроки в покер основываются на опыте многих тысяч раздач, тогда как президентские выборы проводятся лишь раз в четыре года. На вопрос, кто победит, большинство говорят, что из-за "эффекта недавности" это будет Трамп. Он победил в 2016 году, когда этого никто не ожидал, а затем почти победил в 2020-м, несмотря на значительное отставание в опросах. Но мы, вероятно, забыли 2012 год, когда Барак Обама не только победил, но и превзошел все результаты опросов. Направление ошибочности опросов предсказать чрезвычайно трудно.

Почему Трамп может превзойти результаты опросов



Люди, которым интуиция подсказывает, что победит Трамп, часто ссылаются на понятие "молчаливых избирателей". Термин позаимствовали у британцев, которые в свое время имели склонность недооценивать консерваторов. Смысл его в том, что некоторые не хотят признавать факт поддержки консервативных партий из-за навешанного на них социального ярлыка. Но доказательств в пользу теории молчаливого избирателя не так уж много, и на выборах во всем мире не наблюдается сколько-нибудь устойчивой тенденции к лидерству в опросах правых партий. (Показательный пример: этим летом партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" не достигла цифр из опросов на выборах в законодательные органы Франции.) В данной теории присутствует даже доля снобизма. Многие люди с гордостью признают, что поддерживают Трампа, и голосовать за него вообще не зазорно. Скорее всего, проблема в том, что социологи называют "пристрастием, выражающимся в отсутствии ответов". Дело не в том, что избиратели Трампа лгут социологам, а в том, что в 2016 и 2020 годах последним не удалось охватить достаточное их количество.



Этот момент может оказаться трудноразрешимой проблемой. Количество ответов даже на самые популярные телефонные опросы выражается всего лишь однозначными цифрами: согласных общаться с социологами чрезвычайно мало. Сторонники Трампа часто отличаются более низкой гражданской активностью и социальным доверием, отсюда нежелание участвовать в опросах новостных организаций. Социологи пытаются исправить эту проблему с помощью все более агрессивных методов обработки данных, таких как выборка по уровню образования (избиратели с высшим образованием чаще откликаются на опросы) или даже по прошлым избирательным решениям. Но гарантий, что все это сработает, попросту нет.



Если Трамп действительно наберет больше голосов, чем демонстрируют опросы, это укажет минимум на один явный признак: демократы больше не имеют постоянного преимущества в партийной идентификации. Примерно столько же людей сейчас считают себя республиканцами.



Немаловажно и то, что Харрис стремится стать первой женщиной-президентом и второй чернокожей на этом посту. Для Барака Обамы ни в 2008 году, ни в 2012-м не составлял проблему так называемый эффект Брэдли. Явление названо в честь бывшего мэра Лос-Анджелеса Тома Брэдли, показавшего низкие результаты на выборах губернатора Калифорнии в 1982 году: избиратели говорили, что они не определились, и не хотели честно озвучивать нежелание голосовать за чернокожего кандидата. Тем не менее, единственный раз, когда кандидатом была женщина, неопределившиеся избиратели были настроены против нее. Так что, возможно, Камале Харрис следует немного опасаться "эффекта Хиллари".



Почему Харрис может превзойти результаты опросов

Низкие показатели Харрис в опросах не менее вероятны, чем для Трампа. В среднем опросы традиционно промахиваются на три-четыре пункта. Если Харрис победит, то с наибольшим со времен Обамы в 2008 году отрывом как на всенародном голосовании, так и в коллегии выборщиков. Как это возможно? Вероятен сценарий наподобие того, что произошло в Великобритании в 2017 году и связано с теорией "молчаливых избирателей". Ожидалось, что на выборах победят тори, но в результате они потеряли большинство. Социологи тогда не смогли прийти к единому мнению, но некоторые все же подтвердили результат. Другие же совершили ошибку, не доверившись своим данным, и внесли специальные коррективы.

Опросы общественного мнения все больше напоминают мини-модели. Перед социологами встает множество вопросов, связанных с принятием решений о том, как преобразовать непоказательные исходные данные в точное представление об электорате. И если они побоятся снова упустить данные о Трампе, то будут сознательно или бессознательно делать предположения в его пользу. Например, излишними будут новые методы, которые применяют социологи, в частности анализ голосов избирателей на предыдущих выборах. Одна из его проблем состоит в том, что люди часто вспоминают ошибочно, отвечают неправильно и с большей вероятностью говорят, что голосовали за победителя (в 2020 году, например, - за Байдена).



Это может привести к смещению результатов опросов против Харрис, потому что тех, кто утверждает, что голосовал за Байдена, но на деле отдал голос за Трампа, причислят к новым избирателям последнего, хотя это не так. Есть также убедительные доказательства того, что ошибки в опросах 2020 года были частично обусловлены ограничениями, вводившимися на время пандемии Covid-19: большее количество демократов оставалось дома и, следовательно, имело возможность отвечать на телефонные звонки. Если социологи и в этот раз сделают поправку на событие, которое случается раз в столетие, то явно переусердствуют.



И наконец, на протяжении последних двух лет (с тех пор, как Верховный суд отменил решение по делу Роу против Уэйда) демократы показывали стабильно высокие результаты на внеочередных выборах, референдумах и промежуточных выборах 2022 года. Однако партии не сто́ит возлагать на это большие надежды. Высококачественные опросы авторства, скажем New York Times/Siena College, могут скопировать этот результат, показав, что среди наиболее мотивированных избирателей активно голосуют именно демократы. Но Трамп компенсирует это, завоевав большинство колеблющихся избирателей. Так что демократам, возможно, на руку снижение явки избирателей. Если эти колеблющиеся граждане не придут, Харрис может обойти соперника; а если придут, то победить может Трамп.



Или социологи вообще движутся по пути ложного консенсуса

Вот еще один нелогичный вывод: на удивление велика вероятность того, что фотофиниша на выборах не будет. При таких близких средних показателях даже небольшая систематическая ошибка в опросах, подобная той, с которой столкнулись в 2016 и 2020 годах, может привести к уверенной победе одного из кандидатов на голосовании в Коллегии выборщиков. Согласно моей модели, вероятность того, что кто-то из двоих победит минимум в шести из семи неопределившихся штатов, составляет около 60%.



Социологические компании подвергаются критике в интернете при каждой публикации результатов, которые кажутся народу "из ряда вон выходящими". Поэтому большинство из них вместо этого стремится к консенсусу и соответствию средним показателям (а также человеческим инстинктам). Опросы, проведенные NYT/Siena, являются одним из немногих регулярных исключений, и показывают совершенно иной электорат, чем остальные: Трамп добивается значительных успехов среди чернокожих и испаноязычных избирателей, но отстает в "синих" штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Не удивляйтесь, если все закончится относительно убедительной победой одного из кандидатов, либо разрыв с показателями 2020 года окажется серьезнее, чем большинству людей подсказывает интуиция.



Автор: Нейт Сильвер (Nate Silver).

The New York TimesСША

26.10.24 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729981200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства