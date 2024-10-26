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Неприятный для Запада итог саммита БРИКС: "Уходит эпоха великих держав", - МК
05:50 27.10.2024

Назван неприятный для Запада итог саммита БРИКС: "Уходит эпоха великих держав"
"Когда-то Запад постучится в двери БРИКС, и мы ему откроем"

Завершился саммит БРИКС, но как заметил специалист Экспертного института социальных исследований Никита Сетов: "Хотелось бы, чтобы он не заканчивался. Потому что будущее творится прямо на наших глазах". Столь важные решения были приняты за эти три дня. Эксперты обсудили итоговую декларацию саммита и восприятие БРИКС россиянами.

"Когда-то Запад постучится в двери БРИКС, и мы ему откроем"

"В саммите приняли участие представители 36 стран, из них 22 на высшем уровне. Это говорит об отсутствии изоляции России, что подчеркивает и напряженный график двусторонних встреч нашего президента на полях мероприятия, - считает директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин. – Декларация по итогам саммита очень серьезный документ, в котором отмечены все реперные точки в отношениях современного мира". Эксперт подчеркнул, что несмотря на различие стран, входящих в БРИКС, они могут договорится и принять решения консенсусом.

Главная линия декларации, по мнению Павла Данилина, что "политика санкций может привести к финансово-экономическому кризису в мире, и БРИКС этого не допустит". Уже сегодня из четырех крупнейших держав мира в объединение входят три: Китай (19,1% мирового ВВП), Индия (7,9%) и Россия (3,6%). США пока держатся на втором месте, но их показатели год от года падают (16,6%).

Эксперт настаивает на том, что БРИКС – это альтернатива, а не конкурент для других мировых объединений. "В декларации указывается, что ООН и ВТО надо реформировать, но признается их верховенство в международных праве и торговле".

"У России есть опыт объединения народов, у нас в стране их 191. Но мы не используем для этого терминологию Запада – "плавильный котел" или "томатный суп", - полагает политолог, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС, Николай Миронов. – БРИКС выступает антитезой Западу, который всегда говорит о столкновении цивилизаций, превосходстве одной над другой. Мы же выступаем за гармоничное сосуществование, сотрудничество и признание особенностей каждой цивилизации".

Эксперт уверен, что "империализм умирает, и уходит эпоха великих держав", а БРИКС в это время накапливает опыт взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах. "Когда-то Запад постучится в двери БРИКС, и мы им откроем", потому что не злопамятны и не агрессивны.

"Итоги XVI саммита в Казани вдохновляют, воодушевляют и дают надежду", - уверен декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев. – Перед миром стоят три проблемы: продовольственная, энергетическая и климатическая. Запад мог бы их решить, но не хочет. И тогда за дело берется БРИКС".

Во-первых, анонсировано создание зерновой биржы БРИКС: "А надо заметить в объединение входят 40% производителей и столько же процентов потребителей зерновой продукции".

Во-вторых, Банк развития БРИКС стал многосторонним. Это альтернатива МВФ, и уже идет речь о финансировании инфраструктурных проектов с привлечением капитала среднего бизнеса, продвинулись и в клиринге в национальных валютах. Будем использовать цифровые финансовые активы.

В-третьих, объявлено о создании перестраховочных компаний, что очень важно в условиях, "когда Запад рвет торгово-логистические пути".

Будут открыты свободные экономические зоны, по примеру существующих в России.

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"Планка поставлена высокая, - считает Павел Селезнев. – Возможности и желания есть, главное исполнить все намеченное".

"В декларации есть целый блок, посвященный безопасности", - замечает политолог, член Экспертного клуба "Дигория", соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. Повестка у БРИКС настолько обширна, что позволяет вырабатывать позицию по геополитическим ситуациям. В декларации, в частности, говорится о незыблемости территориальной целостности и суверенитета Сирии: "А сейчас часть этой страны оккупируют американцы".

Есть положения о недопустимости действий Израиля в Газе и на юге Ливана. И признание Палестины государством в границах 1966 года. Также осуждается терроризм против гражданских объектов.

"Не могли и обойти вниманием конфликт на Украине. И есть положение о том, что Россия рада любым дипломатическим усилиям по прекращению этого конфликта", - утверждает Алексей Малинин.

Также БРИКС высказался за то, что африканские проблемы должны иметь африканские решения. Без давления иных стран на ситуацию.

Заместитель генерального директора КГ "Полилог" по GR, эксперт Экспертного института социальных исследований Никита Сетов выделил следующие ключевые моменты итоговой декларации саммита: суверенное развитие, возникновение новых центров силы, необходимость учитывать голоса развивающихся стран Африки и Карибского бассейна, появление статуса страны-партнера БРИКС. "Это пока пролог к тому пути, на который мы встали. Он ведет к равенству, справедливости и честному миропорядку. Будущее творится на наших глазах!"

А руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов познакомил с результатами исследований среди россиян о БРИКС и его пользе для нашей страны. 83% граждан России знают об объединении, 69% уверены, что оно нужно России для экономического развития, 72% считают сотрудничество РФ со странами БРИКС взаимовыгодными. "Интерес россиян к объединению высокий. И по результатам его деятельности, и на ее перспективу граждане России возлагают надежды".

Авторы: ИОАННА КОВАЛЕВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729997400


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