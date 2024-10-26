Дура, дура, дура я... Мишель Обама раскритиковала избирателей за завышенные требования к Харрис

07:56 27.10.2024

Обама раскритиковала "некомпетентность и коррупцию, хаос" при Трампе и задалась вопросом, почему избиратели предъявляют более высокие требования к Харрис. Барак Обама ранее также поддержал кандидата от демократов

Бывшая первая леди США, супруга экс-президента страны Барака Обамы Мишель Обама раскритиковала американских избирателей за завышенные требования к кандидату от демократов Камале Харрис, передает Bloomberg.



Обама, чей муж как президент также представлял Демократическую партию США, поддержала Харрис и раскритиковала ее главного конкурента на выборах - кандидата от республиканцев Дональда Трампа.



"Может ли кто-нибудь еще раз сказать мне, почему мы предъявляем к Камале более высокие требования?" - спросила Обама собравшихся на митинге в Мичигане, где впервые появилась вместе с Харрис в рамках президентской кампании.



"Давайте не будем забывать некомпетентность и коррупцию, хаос, которые были краеугольным камнем всех четырех лет его правления", - сказала она, говоря о Трампе.



Обама также упомянула бывших членов его администрации, которые сейчас не поддерживают кампанию экс-президента.



Сейчас Харрис и Трамп активно ездят по ключевым штатам, победа в которых может помочь им выиграть выборы, отмечает Bloomberg. Согласно данным последних опросов, два кандидата почти сравнялись по уровню поддержки среди избирателей - за Харрис готовы проголосовать 49% американцев, за Трампа - 48%.



Демократы выдвинули Харрис в президенты после того, как действующий глава государства Джо Байден отказался от переизбрания на эту должность и вышел из гонки. Она баллотируется вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем - он претендует на пост вице-президента.



Муж Мишель Обамы, экс-президент Барак Обама, в конце июля также публично объявил о поддержке Харрис. Осенью он присоединился к ее кампании.