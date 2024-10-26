Выборы депутатов Законодательной палаты и кенгашей начались в Узбекистане

08:35 27.10.2024

В Узбекистане начались выборы депутатов в Законодательную палату парламента и местные кенгаши. Парламентские выборы впервые проходят по смешанной системе. Первыми открылись зарубежные избирательные участки - в Японии и Южной Корее. Последними закроются участки в США.



В Узбекистане в 8:00 начались выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов. Голосование продлится до 20:00.



В этом году парламентские выборы впервые в истории пройдут по смешанной системе, которая сочетает мажоритарную и пропорциональную систему.



Первыми открылись зарубежные избирательные участки - в 4:00 по ташкентскому времени. Это участки при посольствах Узбекистана в Японии и Южной Корее.



Последними закроются участки при дипломатических представительствах страны в США - в 5:00 понедельника.



Всего в 40 странах открыто 57 избирательных участков.



"Газета.uz" публиковала инструкцию о том, чем отличаются нынешние выборы, где узнать свой участок, о депутатах и партии, а также как проходит голосование.