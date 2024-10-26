Что не так с президентом Молдавии Санду: румынский паспорт, Гарвард и белые кроссовки, - И.Ковалева

08:53 27.10.2024 В стране назначен второй тур выборов на 3 ноября

26.10.24



Молдавскому президенту Майе Санду не удалось победить на выборах в первом туре, хотя она лидирует. Бессонная ночь подсчета голосов плохо отразилась на женщине. В итоговой полутораминутной речи она обвинила всех, кого можно, в плохих результатах, как будто Молдавия - объект мирового заговора. Надо было признать, что не выполнены предвыборные обещания предыдущего президентского срока Санду. Молдавия по-прежнему беднейшая страна Европы, и в ней расцветает коррупция.



В стране назначен второй тур выборов на 3 ноября



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Майя Санду родилась в мае 1972 года в молдавском селе. Ей сейчас 52 года. Родители ее были из многодетных семей: у Санду 45 двоюродных братьев и сестер. Родная же сестра всего одна. Отец был ветеринарным врачом и пользовался большим уважением у руководства колхоза и своих односельчан. Он уходил из дома рано утром, а возвращался поздно вечером. Майя, бывая у него на работе, очень переживала за животных. Отношение отца к труду стало для нее базовым требованием к себе, по признанию самой Санду. Мама была школьной учительницей. Именно она вместе с бабушками занималась воспитанием дочерей. Односельчане вспоминают Майю как бесконфликтного подростка: хорошо училась и читала книги, даже когда пасла гусей. Майя и сейчас не посещает правительственную столовую на работе, потому что ее угощают многочисленные тетушки вкусными молдавскими блюдами. Она смогла создать образ простого человека в политике: белые кроссовки на ногах, отказ от личного самолета и эти тетушкины вертуты, пасторма и чорба.



Однако у Майи неплохое образование. Сразу после окончания Академии экономического образования (1994) Майя Санду заняла пост главного специалиста Отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Министерства экономики Молдавии. А в июне 1996 года Санду стала консультантом в Главном Управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями. С таким бэкграундом она легко поступила в Гарвард. И осталась потом работать в США.



Посетив Гарвардскую школу имени Кеннеди в качестве президента Молдовы в 2022 году, она описала какой была, когда поступила туда в 2009 году: "государственная служащая среднего звена, разочарованная развитием событий в моей стране". Окончив учебу в 2010 году, она два года работала во Всемирном банке, даже став советником его директора.



В 2012 году ей предложили должность министра образования Молдавии с зарплатой, - отметила она, - в одну пятнадцатую от того, что она получала в Вашингтоне. В одном из интервью она делилась, что решила уехать из США из-за того, что редко удавалось видеться с семьей. Что-то ее потянуло обратно на родину, возможно более блестящие перспективы карьеры.



"Списывание на выпускных экзаменах в средней школе было почти национальным видом спорта", - вспоминала Майя Санду в своей речи в Гарварде. "Люди платили за хорошие оценки. В коррупционной сети были задействованы родители, учителя, ученики и даже люди в министерстве. Мы резко ее прекратили, и это сработало... Процент студентов, сдавших выпускные экзамены по всей стране, упал с 95% до 59%". В частности, министр ввела жесткие наказания для уличенных в списывании, металлодетекторы и видеонаблюдение в школах. В 2014 году Санду изменила Кодекса об образовании, по нему английский язык стал обязательным в учебных планах, а русский язык может изучаться в школах лишь факультативно. Усилия Санду в области реформы образования принесли ей широкое признание, и в 2014 году она была награждена Орденом за заслуги перед республикой.



Однако деятельность реформатора сопровождалась обвинениями в коррупции, поскольку была замечена нечестность Санду в выборе поставщиков оборудования для видеонаблюдения в школах, которое обеспечивало ту самую прозрачность в экзаменационном процессе. Но широкой огласки скандал не получил, и вскоре Майя основала собственную партию, главным приоритетом которой стала борьба именно с коррупцией.



Она успела побывать премьер-министром, но правительство в очередной раз быстро распустили. И тогда Майя Санду выдвинула себя в президенты, подняв на флаг все туже борьбу с коррупцией, а заодно и с бедностью. Путем решения проблем женщина видела вступление Молдавии в Евросоюз.



Но как показали недавние выборы в политике разочаровались, а в Евросоюз особо не стремятся. Ведь Майя не смогла победить в первом туре, а за евроинтеграцию проголосовало всего на один процент молдаван больше, чем против нее. Как пишут даже западные издания, само ЕС может не оценить усилий Санду и списать ее из политиков.



Но в запасе у нашей героини есть румынский паспорт. Когда ее спрашивали, не мешает ли он быть президентом Молдавии, она отвечала: "Главное работать на страну". А на какую именно страну не уточняла.



Так Майя Санду положительно отзывалась о фашистском диктаторе Румынии Ионе Антонеску (1882-1946). Но после этого Еврейская община Молдавии опубликовала обращение, в котором говорилось о недопустимости высказывания Майи Санду о военном преступнике, который виновен в организации массовых убийств евреев и ромов. Она поспешила "оправдаться": "Мое отношение к любым преступным режимам ХХ века, будь то нацистский или коммунистический, на совести которых миллионы жизней, общеизвестно и однозначно отрицательно. Ион Антонеску был военным преступником, по праву осужденным международным сообществом за военные преступления против евреев и ромов".



Она выступает за прагматичные отношения с Россией: "Если они продают газ дешевле, то можно купить". Но при этом всю газовую инфраструктуру передала из российских рук в румынские. Она вообще заявляла, что "мы будем интегрироваться в Евросоюз через Румынию". Даже отменила молдавский язык, назвав его официально румынским.



Политолог оценил шансы на победу Майи Санду во втором туре выборов в Молдавии



Майя Санду не замужем. В прессе появлялись фотографии ее поцелуев с девушками, но она объявила их фейками и призналась, что любит мужчин. Однако активно поддерживает ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация) повестку и часто посещает их мероприятия. У нее нет детей, и порой Майя говорит о возможном усыновлении ребенка, которое ей пока не дают сделать государственные дела.



Майя знает несколько европейских языков, в том числе русский. Говорила о восхищении фильмами Эльдара Рязанова и книгами Гоголя и Достоевского. Но выступает за ограничения роли России, и особенно Русской Православной церкви на территории Молдавии.



Первый свой государственный визит в качестве президента Молдавии в 2020 году Майя Санду совершила на Украину к Владимиру Зеленскому. Они обсуждали строительство дороги от Киева в Кишинев в обход Приднестровья и новой ГЭС на Днестре. Оба проекта были политические, а не экономические, потому что нет смысла ни в новой дороге, ни в ГЭС, которая нарушит снабжение питьевой водой всей республики. Сейчас Молдавия продолжает поддерживать Украину, хоть и говорит о своем нейтралитете. А через территорию страны идут поставки западного оружия украинцам. Да и Молдавия не прочь обзавестись собственной армией. "Молдавии нужна современная, оснащенная армия, способная взаимодействовать с внешними партнерами. Нейтралитет обязывает нас развивать армию, которой будут гордиться граждане", - говорила Майя Санду, призывая граждан "готовиться к многочисленным глобальным рискам". Бывший президент Додон уверен, что Майя Санду втянет страну в войну.



Достижения Санду не остались незамеченными на Западе, и она получила несколько международных наград, в том числе премию "Женщины за мужество" от Государственного департамента США в 2019 году и премию "Визионер" от Атлантического совета в 2021 году.



Но Молдавия по-прежнему остается беднейшей страной Европы, где треть населения иммигрировала на заработки в другие страны. Больше всего именно в Россию – каждый десятый молдаванин сейчас проживает в нашей стране.



"Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию нашей страны, как сегодня, так и в последние месяцы. Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группировки намеревались купить триста тысяч голосов", - чеканила Санду.



"Мы ждем окончательных результатов, и мы вернемся с решениями", - закончила она свою речь в понедельник и вышла из зала, не ответив на множество вопросов от десятков собравшихся в ее штабе журналистов.



А вопросы возникали даже у западных изданий. Об иностранном вмешательстве могут говорить члены ЦИК или зарубежные наблюдатели, а никак не один из кандидатов. Да и в процессе организации выборов было сделано столько нарушений прав граждан в них участвовать, что не заметить это было невозможно. Что же придумает еще Санду во втором туре, чтобы вернуть себе президентское кресло?



Авторы: ИОАННА КОВАЛЕВА Источник - МК

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