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Курская дуга, 26 октября: Враг выбит из Дарьино, убегая на Сумщину, у Нового Пути попала в плен пулеметчица, - Р.Маркуш
08:59 27.10.2024

Сход "зеленки" увеличивает потери ВСУ, горы натовского металлолома пополнили два HIMARS, а также редкая шведская БМП CV90
Радомир Маркуш

Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена, это примерно 2 тыс. человек, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По словам президента, "Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", а также уверенно продвигается вперед на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции.

Бандеровские официалы, само собой, опровергают факт окружения и пытаются перебить негатив очередным "наступом" у Нового Пути в Глушковском районе. Оттуда поступила информация об уничтожении бойцами 106-й Тульской дивизии ВДВ редкой в ВСУ шведской БМП CV90. Как пишут "Военкоры Русской Весны", выжил лишь командир экипажа, который, недолго думая, убежал прямо в плен к нашей "десантуре", чем и спас себя.

В целом, на этом направлении укровояки из посланной на убой 21-й ОМБр ВСУ отказываются выполнять приказы спрятавшихся на Сумщине своих командиров и бросают позиции под ударами артиллерии нашей группировки "Север". С мест также сообщают, что противник вблизи Нового Пути полностью дезорганизован и деморализован. Похоже, что ВСУ отступил за линию госграницы. За сутки восемь "хероев" сложили оружие при виде наших солдат, в том числе женщина - пулеметчица. Попали в плен, по сообщениям наших тг-каналов, несколько подруг побратимов и в районе Любимовки. Их военные специальности уточняются.

Правда, ВСУшникам нужно еще уметь правильно сдаваться. Морпехи-дальневосточники рассказывают, что солдатам приходится проявлятьсмекалку и сообразительность, чтобы спасти свою жизнь, то есть оказаться в русском плену. Дело в том, что захисники обязаны убить побратимов, если те решили таким хитрым способом дезертировать из армии "львов".

Судя по всему, в "мясной" штурм у Нового Пути отправили "мобиков", возможно, с целью сковывания наших сил или даже переброски из районов Новоивановки и Плехово, где идут тяжелые бои с мотивированными и закаленными в боях подразделениями, которые пытаются деблокировать окруженцев. Здесь воюют отморозки, которые, обдолбавшись американской боевой наркотой под названием "Лирика", прут на наши позиции. "Северяне" их уничтожают и дивятся порядкам в украинской армии.

"То, как украинские оккупанты относились к своим погибшим товарищам - жуть. В каждом освобожденном населенном пункте приграничья „северяне" обнаруживали брошенные тела украинских солдат. „Побратимы", удерживая населенные пункты, даже не думали убирать тела своих убитых товарищей, которые все это время гнили на улицах", - комментирует тг-канал "Северный ветер".

А тем временем идут сообщения по линии Минобороны РФ об уничтожении в приграничных районах Курской области штурмовой авиацией замаскированной бронетехники и личного состав ВСУ. Видимо, сказываются последствия идущего листопада, в результате чего врагу все труднее прятаться под деревьями.

Также стало известно о попадании "Ланцетом" по бандеровской САУ. Как информирует оборонное ведомство, "средствами воздушной разведки в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных и уточнения координат было принято решение об огневом воздействии".

Противник отвечает кассетными боеприпасами. В "Дневнике мракоборцев" приводятся советы, как выжить, оказавшись в зоне поражения запрещенного оружия. Во-первых, нужно понять, что враг задействовал "кассету". Если между прилетами примерно 13 секунд, то летит нашпигованная шариками "американка".

Во-вторых, "необходимо максимально уменьшить свой силуэт, так как суббоеприпасы разлетаются очень низко по земле. "Лежа вас нашпигуют как новогоднюю индейку, поэтому, садимся, опускаем голову, закрываемся руками и автоматом и получаем заветный шарик в случайную область рук/ног", - говорится в тг "Группы Аида" спецназа "Ахмат". Были случаи, когда лежа бойцы "получили" 6−7-8 шариков вдоль всего тела, и 1−2 - сидя.

Военные эксперты почему-то пишут о какой-то оперативной паузе, хотя, по данным МО РФ, за сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих. Кроме того, отправлены на металлолом две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним. Одно это говорит о тяжелых встречных боях и попытке группировки "Північ" перехватить инициативу.

Враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки, тогда как "северяне" атакуют ВСУшников в районах н.п. Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отдельно отметим, что из этого списка как минимум три села - Зеленый Шлях, Новоивановка и Плехово находятся под нашим контролем даже по данным западных наблюдателей.

Что касается Дарьино, то Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на наш источник (значит, перепроверил) сообщил о его освобождении русскими солдатами. В частности, "Рыбарь" в своей оперативке написал: "Российские войска полностью освободили Дарьино, но подтверждений с мест этому пока нет".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730008740


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