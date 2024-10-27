БРИКС – объединение с человеческим лицом. К итогам казанского форума, - А.Белов

09:03 27.10.2024 27.10.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Что ж, саммит БРИКС в Казани, который многие уже окрестили знаковым и эпохальным, закончился. Подводя его итоги, прежде всего, хотелось бы поделиться некоторыми цифрами.



Во-первых, во время встречи в формате аутрич/БРИКС+, что, говоря по-простому, означает совместное заседание как уже действительных членов объединения, так и тех, кто только подал заявку на вступление или пока еще с интересом рассматривает для себя такую возможность, за столом переговоров собрались представители аж 36 стран, что заметно превосходит все имеющиеся на сегодня мировые форматы, начиная от G7 и заканчивая "Большой двадцаткой".



В дном зале присутствовали главы государств или правительств России, Бразилии, Китая, Египта, Эфиопии, Индии, Ирана, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ, Армении, Азербайджана, Бахрейна, Бангладеш, Белоруссии, Боливии, Конго, Кубы, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Малайзии, Мавритании, Монголии, Никарагуа, Палестины, Сербии, Шри-Ланки, Таджикистана, Таиланда, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Венесуэлы и Вьетнама.



Как заявил по этому поводу Президент России Владимир Путин, "такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами".



"Здесь присутствуют руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающие перспективы возможности членства в объединении. И страны, возглавляющие в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки", – подчеркнул российский лидер.



В итоге 13 кандидатов на вступление – Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам – получили официальный статус "партнеров БРИКС", последней ступеньки на пути к полноправному членству.



О том, что быть членом БРИКС сегодня не только почетно, но еще и выгодно, также было сказано в выступлении главы РФ. По словам Путина, средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 годах составит, по предварительным оценкам, 3,8% при увеличении мирового ВВП, тоже по предварительным оценкам, в пределах 3,2% – 3,3%.



Данные нашего президента подтверждает и Международный валютный фонд (МВФ), пересмотревший свой прогноз состояния экономик на текущий год.



Согласно данным МВФ, к концу 2024-го экономика Индии вырастет на 7,0%, Китая – на 4,8%, России – на 3,6% и Бразилии – на 3,0%. Для сравнения: американская экономика по итогам года, дай бог, наберет только 2,8%, канадская 1,3%, британская и французская – по 1,1%, итальянская – 0,7%, японская 0,3%, а экономика Германии, некогда ведущей державы и локомотива Евросоюза, мечтает только о том, как бы к концу года не уйти в минус. И это, повторюсь, данные МВФ.



Похожая картина и по росту ВВП на душу населения, где в лидерах 2024 года Индия (+6,0%), Китай (+4,9%), Россия (+3,8%) и Бразилия (+2,6%). Дальше следуют США (+2,3%), Франция (+0,8%), Япония (+0,8%), Италия (+0,7%) и Британия (+0,6%).



Германия и Канада по этому показателю находятся в процессе "отрицательного роста": –0,4% у первой и –1,5% у второй.



На этом фоне все разговоры о том, кто является настоящими, а не дутыми лидерами современного мира, можно как бы уже и прекращать.



И тем не менее в рассуждениях об успеха и перспективах БРИКС нет и не может быть места неоправданной елейности. У ведущего (а в этом уже нет никакого сомнения) объединения стран Глобального Юга и Востока еще ворох нерешенных проблем, многие из которых со всей очевидностью обнажились в том числе и в ходе прошедшего саммита.



Для того чтобы поговорить о них, дам слово некоторым непосредственным участникам событий. Присутствовавший на саммите вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что БРИКС становится реальной альтернативой Европейскому союзу.



"Пару лет назад у нас не было никакой альтернативы Европейскому союзу. Теперь БРИКС как совершенно новая платформа становится настоящей и надежной альтернативой", – подчеркнул сербский политик.



В тоже время вектор развития, по которому дальше пойдет организация, пока так и остается неясен.



"Будет ли это каким-то более прочным союзом? БРИКС по-прежнему остается платформой. Это не экономический альянс, это платформа. У него по-прежнему нет никакого общего института. Мы подождем и посмотрим", – резюмировал Вулин.



Положа руку на сердце, стоит признать, что отказ в полноправном членстве и создание для 13 кандидатов статуса "партнера" во многом продиктован именно непониманием того, чем БРИКС должен стать в перспективе.



И это непонимание началось, увы, не сегодня. Еще около года тому назад я писал, что эконмическим клубом по интересам можно быть когда вас пятеро. Когда вас становится десять – это уже заявка на политическое влияние. Когда же речь идет о 30, 40 и более странах, тут уже в пору говорить о создании международной организации глобального уровня, дополняющей, а кое в чем и подменяющей собой нынешнюю ООН.



На мой взгляд, именно с понимаем таких перспектив связан визит в Казань генсека ООН Антониу Гутерриша, чье появление на саммите БРИКС вызвало бурю негодования в западных столицах.



Впрочем, в итоговой декларации, подписанной участниками форума, в качестве приоритетных задач заявлено, не создание альтернативных нынешним мировых институтов, а попытка "починить" старые. Например, через реформу ООН и увеличение числа постоянных членов ее Совбеза. Тоже самое в общих чертах касается МВФ и ВТО – организаций, по сути, напрочь испорченных многочисленными фактами злоупотреблений со стороны коллективного Запада и уже, как по мне, не подлежащих "исправлению".



На то, что расширение БРИКС без его существенной трансформации может стать бомбой замедленного действия внутри организации, обратил внимание и бразильский журналист Пепе Эскобар.



"Сейчас расширение БРИКС – это не просто 34 страны, которые хотят в этот союз. Их уже 40, после саммита их будет 50-60. Все захотят присоединиться к БРИКС. Это даже не новость. И теперь представьте с этим расширением как будет выглядеть геополитическая часть союза. Он же должен удовлетворять всех новых и старых членов. Вау! Никто не пытался это сделать с конца Второй мировой войны. Американцы никого не хотели удовлетворять, только себя, и они построили систему для себя. БРИКС – про другое. Это народы, которые хотят сотрудничать, как бы тяжело это ни было".



Да, уж соблюсти баланс и быть равно хорошей для всех, когда этих "всех" с каждым разом становится все больше, – задача поистине титанического масштаба, сродни идее о построении коммунизма. И потому о реалистичности ее решения я бы серьезно поспорил.



А значит, необходимо создавать механизмы, которые позволяли бы принимать важные предложения, не опираясь на обязательный консенсус всех членов организации. Или иметь возможность для частичной имплементации тех или иных решений. Такой себе БРИКС "разных скоростей".



Отсутствие этого консенсуса уже тормозит развитие некоторых институтов внутри организации. Так, несмотря на все опасения западных экспертов по поводу дедоллоризации экономики стран БРИКС и создания ими собственной резервной валюты в частности, обозреватель Bloomberg Грег Салливан отмечал, что на повестке дня саммита стоят важные вопросы, одним из которых является отказ от доллара США: "Россия, очевидно, подверглась серьезным санкциям и стремится к дедолларизации торговли, добиваясь сокращения доли доллара США в глобальных валютных резервах" – по итогам ни о чем таком договориться не удалось.



По большому счету даже создание собственной системы-аналога SWIFT все еще находится в стадии проработки и согласования.



Таким образом, можно конституировать, что ничего из того, чего больше всего опасался Запад, в Казани не произошло – доллар с пьедестала не свергнут, расширение БРИКС не состоялось.



Да, и по вопросам войны и мира позиции участников саммита оказались настолько различны, что в итоговой декларации пришлось использовать максимально размытые формулировки в духе "за все хорошее, против всего плохого":



"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии" – понимай как хочешь.



Подводя итоги, хочется отметить, что пока БРИКС еще только в самом начале своего пути. В процессе обретения собственного лица, я бы сказал. И пусть не все сразу складывается как бы хотелось, но то, что происходит, дает обоснованную надежду, что в результате лицо это будет максимально приветливым для друзей и грозным для врагов, коих у БРИКС с каждым днем наверняка будет становиться все меньше. Во всяком случае, я всем нам этого искренне желаю. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730008980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

