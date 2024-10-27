Запрос на равенство: как страны БРИКС теснят G7 в мировой экономике, - Валентина Аверьянова

09:08 27.10.2024 МВФ прогнозирует усиление позиций членов объединения в ближайшие пять лет

Валентина Аверьянова

27 октября 2024,



В ближайшие пять лет мировая экономика будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на государства G7. Лидерами роста по паритету покупательной способности (ППС) станут Китай и Индия, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). При этом США, Германия и Япония стремительно теряют позиции. В будущем G7 может лишиться статуса организации, решающей ключевые вопросы развития мировой торговли, валютно-финансовых отношений и международного экономического сотрудничества, полагают эксперты. "Известия" узнали, как БРИКС приобретает все больший вес на мировой арене.



На переднем плане

Роль стран БРИКС в мировой экономике возрастет в ближайшие пять лет. Такой прогноз дает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда. Вывод сделан на основе паритета покупательной способности стран. В первую очередь большая доля роста ожидается от Китая, Индии, России и Бразилии.



По этому показателю странам удастся потеснить членов "большой семерки", таких как США, Германия и Япония. Их возможный вклад был пересмотрен в сторону понижения.



Наибольших успехов МВФ ожидает от Китая. Его доля роста уже сейчас на 21,7% больше, чем у всех стран G7 вместе взятых. Еще один гигант - Индия. Она, как ожидается, добавит почти 14,8% от общего объема до 2029 года.



Таким образом, мировая экономика начинает все больше зависеть от рынков развивающихся стран, в том числе не входящих в БРИКС. Особенно это заметно на показателе покупательной способности. Он стремится корректировать цены и может придавать больший вес бедным, но густонаселенным странам (по сравнению с богатыми).



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На основе этого ожидается, что Египет покажет рост на 1,7%. Столько же прогнозируется у Германии и Японии. У Вьетнама этот показатель составит 1,4%, что эквивалентно росту во Франции и Великобритании.



Между тем две самые маленькие экономики из "большой семерки", Канада и Италия, внесут в рост мирового ВВП за пятилетний период менее 1% каждая. Это куда меньше, чем у таких бедных стран, как Бангладеш или Филиппины.



Позиции США тоже не так прочны, как раньше - долю в мировой экономике по ППС Америке сохранить не удалось. В прогнозе МВФ Соединенные Штаты оказались на третьем месте с показателем менее 12%.



В свою очередь, Россия занимает пятую строчку в рейтинге. Вклад от РФ ожидается на уровне 2,1%. Это на 0,3% больше показателя, прогнозировавшегося МВФ полгода назад. Четвертую строчку страна уступает Индонезии, вклад которой в ближайшие пять лет должен составить 3,5%.



В поисках справедливости

В настоящий момент БРИКС объединяет уже девять стран - Бразилию, Россию, Китай, Индию, ЮАР, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Египет, напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. На них приходится примерно 43% мирового населения и 26% мирового ВВП.



Страны БРИКС в последнее время набирают вес во многих отраслях экономики, согласен член Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Хохлов. И влияние их в будущем продолжит расти, убежден он.



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- Прогнозируется, что даже в текущем составе БРИКС к 2050 году сможет достичь показателя в 50% мирового ВВП, тогда как влияние развитых стран Запада сократится до 20%, - указывает собеседник "Известий".



Подъем, на котором находится БРИКС в последние два года, является сигналом Западу, убежден доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.



- А именно - сигналом того, что ни в рамках G7, ни в рамках даже G20 нельзя решать ключевые вопросы справедливого и устойчивого развития мировой торговли, валютно-финансовых отношений и международного экономического сотрудничества в целом, - подчеркивает эксперт.



Продолжение этой динамики взаимодействия в будущем серьезно ударит по G7, поскольку спектр решения ключевых глобальных проблем переместится в БРИКС, уточняет он.



Однако важно понимать, что БРИКС, как заявил президент России Владимир Путин, является не оппозицией существующему миропорядку, а "сторонником реформ", напоминает Николай Вавилов.



- Страны БРИКС не стремятся создать новый антизападный миропорядок, а будут трансформировать несправедливые и неразумные аспекты нынешней системы, делая ее более справедливой и равноправной посредством общего управления и совместных консультаций, - подчеркивает эксперт.



Стремительное развитие

Важной особенностью БРИКС является тот факт, что в него входят крупнейшие развивающиеся быстрорастущие экономики, отмечает Евгений Смирнов. Раньше они считались периферией мировой экономики, а теперь претендуют на роль ее нового центра.



В частности, рост мирового значения БРИКС во многом обусловлен подъемом Китая и Индии, ставших ключевыми игроками в глобальной торговле и инвестициях, считает кандидат экономических наук Евгений Сивков.



Сегодня страны объединения стремятся усилить свое влияние при помощи альтернативных финансовых институтов, таких как Новый банк развития, указывает он. Важно понимать, что эта организация не является заменой Всемирного банка, подчеркивает Николай Вавилов. Все решения НБР нацелены на дополнение и укрепление уже существующих международных финансовых институтов.



В целом же можно выделить несколько факторов, обуславливающих растущие позиции БРИКС, отмечает доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД РФ Петр Чувахин. В первую очередь совокупный экономический вес членов БРИКС на мировой арене увеличивается на фоне роста этих государств в сфере технологий и производства.



- Во-вторых, страны БРИКС стремятся диверсифицировать свои экономики, активно развивают межгосударственные проекты, создают совместные финансовые институты, что позволяет им укреплять взаимные торговые связи и сотрудничество, - перечисляет собеседник "Известий".



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Есть, правда, и сложности, которые еще предстоит преодолеть, полагает Евгений Сивков.



- Экономические модели, политические системы и уровни развития участников объединения существенно различаются. Эти различия нередко осложняют координацию действий внутри БРИКС, что снижает эффективность объединения на мировой арене, - считает он.



Знаковое событие

16-й саммит в Казани стал иллюстрацией того, что именно страны БРИКС через некоторое время будут иметь определяющую роль в мировой экономике, убежден политолог, аспирант кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Кирилл Казаков.



Члены объединения, собравшись и обсудив мировую политическую и экономическую повестку, продемонстрировали государствам G7, что не только обошли их по вкладу в мировой ВВП, но имеют свой собственный влиятельный сценарий развития мировой экономики, обращает внимание кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.



- Наиболее важными среди принятых решений в краткосрочной перспективе являются деэскалация военного конфликта на Украине и поддержка мирного соглашения. В качестве долгоиграющих проектов следует отметить создание единой инвестиционной платформы, формирование единой валюты и зерновой биржи, - перечисляет эксперт.



России удалось указать на существование альтернативных каналов решения глобальных проблем, где ключевую роль смогут играть страны, мнение которых раньше не учитывалось на международном уровне, подчеркивает Евгений Смирнов.



Это может привести к тому, что в перспективе БРИКС удастся принять на себя ряд функций, которые сегодня сосредоточены у ООН, и решать разнообразные задачи, связанные не только с экономическим сотрудничеством, но и с глобальной безопасностью, убежден эксперт.



Выбиться в лидеры

Проведение саммита в России подчеркнуло ее статус ключевого игрока в объединении, считает Петр Чувахин. Это позволило РФ продемонстрировать свой вклад в развитие БРИКС, экономические возможности и инвестиционный потенциал.



Россия, обладая значительными запасами природных ресурсов и развитым промышленным потенциалом, играет важнейшую роль в энергетической безопасности БРИКС, убежден Петр Чувахин. В условиях глобальной неопределенности РФ может использовать свои ресурсы для укрепления позиций на мировых рынках, считает он.



Однако абсолютным лидером объединения России не стать из-за меньшего населения и, как следствие, меньших, чем у КНР и Индии, производственных возможностей и объема внутреннего рынка, отмечает Кирилл Казаков.



В целом же говорить о месте России в БРИКС, по мнению Евгения Смирнова, сегодня довольно сложно, поскольку до сих пор неясно, на решение каких конкретных задач объединение будет ориентироваться.



- Очевидно, что Россия в большей степени заинтересована в разрешении конфликтов, а также вопросов, связанных с преодолением санкций в международной торговле, - подчеркивает собеседник "Известий".



Урегулирование ситуации с рестрикциями является важным фактором обеспечения экономической стабильности РФ. Санкции, зависимость от экспорта сырья и демографические проблемы ограничивают влияние России в БРИКС, предупреждает Евгений Сивков.



Если текущие тенденции сохранятся, Россия рискует остаться поставщиком сырьевых товаров без значимого влияния на глобальные экономические процессы, отмечает он.



- Для изменения ситуации необходимы структурные реформы, диверсификация экономики и улучшение инвестиционного климата. Без этого роль России в мировой экономике продолжит уменьшаться, - предостерегает эксперт.



Шаткое положение

Существуют тем не менее проблемы и у G7. Социально-экономическая модель развитых стран в условиях пандемии, а затем и топливного кризиса, вызванного практически одновременно введенными санкциями в отношении России, Ирана и Венесуэлы, не может функционировать с той же эффективностью, что раньше, предупреждает Кирилл Казаков.



Однако полное вытеснение "большой семерки" в ближайшее время маловероятно, поскольку ее члены имеют более высокий уровень экономической интеграции и координации политик, что обеспечивает их устойчивость и эффективность, допускает Петр Чувахин.



- На современном этапе G7 сохраняет свою экономическую мощь и влияние в международных финансовых институтах, особенно в рамках МВФ и Всемирного банка, - указывает эксперт.



В то же время стремление стран БРИКС увеличить свое влияние в мировой экономике сталкивается с серьезными препятствиями. Внутренние противоречия и недостаток координации могут помешать им заменить G7 в качестве ведущей экономической силы, прогнозирует Евгений Сивков.



- Скептически оценивая перспективы, можно сказать, что в ближайшие годы глобальный экономический ландшафт будет характеризоваться сложным взаимодействием между этими группами, без явного доминирования одной из них, - резюмирует он. Источник - известия

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