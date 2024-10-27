Выборы в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов, дем-оппозиция в сумме - 37,3%

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.10.2024
23:51  Новым послом Узбекистана в Афганистане стал Ойбек Усманов
22:51  Запущена процедура принудительного банкротства Запада, - А.Яковенко
22:45  "Главный враг России – это мы сами внутри себя", - журналист и депутат А.Хинштейн
22:43  Подготовка войны на прибалтийском фронте. Успехи Трамп и берлинский сговор
22:41  Нуржигит Молдояров завоевал гран-при международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада"
22:36  Как Путин отменил Фултонскую речь Черчилля, - Константин Малофеев
21:56  НАТО против России: как избежать конфликта, - Томас Грэм

21:50  Сохранение лица. Как слитая США информация обесценила удар Израиля по Ирану
19:53  Явка на выборах в парламент Узбекистана превысила 71%
18:01  В КНДР заявили о праве отправлять северокорейских военных за границу
17:18  Выборы в парламент Узбекистана и местные советы признаны состоявшимися
16:44  Экс-аналитик ЦРУ Мартин Гурри: "Западные элиты уничтожают демократию"
16:41  Победа Киева невозможна даже с поддержкой Запада, - Фрэнк Ледвидж
16:40  Общие взгляды. Как прошли встречи Путина с лидерами Китая, Индии и Египта
16:38  "Не выдерживают конкуренции". С 2016 года количество газет в Узбекистане сократилось на 15%
16:36  Три истребителя "Мираж 2000-5" не спасут Украину, - Дэвид Экс
16:29  Уникальный арт-объект "Одуванчик" открыли в Астане
16:22  Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
13:18  Тель-Авив. Террорист грузовик атаковал переполненную автобусную остановку - 50 раненых
13:11  Один из стрелявших в машину Комила Алламжонова задержан - УзбГенпрокуратура
12:43  Основатель издания Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области
11:12  По следам Афанасия Никитина. Новые розыски
11:09  Народный банк Китая выпустит памятные монеты с изображением больших панд
11:01  Из Казахстана пытались вывезти рога сайги на 2 миллиарда, - КНБ
10:58  Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку?
10:56  Солдатам КНДР "дали сигнал" атаковать: на Украине займутся особыми задачами
10:38  Пока в Казани проходил саммит БРИКС, в Москве состоялся съезд Общества "Царьград"
10:26  Новые золотые кирпичи: найдено противоядие против западной гегемонии. - Петр Акопов
09:57  Нападение Израиля на Иран носило кодовое название "Дни покаяния"; в итоге - жалкое зрелище, - "Завтра"
09:50  Говорим по-корейски: воля сильнее экономики, дух превыше материи, вождь превыше властного продажного чиновника, - А.Проханов
09:23  Выборы в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов, дем-оппозиция в сумме - 37,3%
09:08  Запрос на равенство: как страны БРИКС теснят G7 в мировой экономике, - Валентина Аверьянова
09:03  БРИКС – объединение с человеческим лицом. К итогам казанского форума, - А.Белов
08:59  Курская дуга, 26 октября: Враг выбит из Дарьино, убегая на Сумщину, у Нового Пути попала в плен пулеметчица, - Р.Маркуш
08:53  Что не так с президентом Молдавии Санду: румынский паспорт, Гарвард и белые кроссовки, - И.Ковалева
08:35  Выборы депутатов Законодательной палаты и кенгашей начались в Узбекистане
07:56  Дура, дура, дура я... Мишель Обама раскритиковала избирателей за завышенные требования к Харрис
05:50  Неприятный для Запада итог саммита БРИКС: "Уходит эпоха великих держав", - МК
01:29  КазПравительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком, - Данияр Ашимбаев
01:20  Нейт Сильвер: Ничья, но это не точно. В США гадают об итогах президентских выборов
01:10  Мировая война отменяется. Уникальность БРИКС в том, что это... -Виктория Никифорова
00:57  Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...
00:54  Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"
00:50  Французские наемники не пережили налета рос-дронов на Хмельницкую гостиницу "Случь": накрыло в койках
00:45  БРИКС и новый миропорядок. Почему Запад так пугает деятельность этого международного объединения, - Максим Столетов
00:33  Лавров отменил визит в Ташкент. Демарш понятен
00:26  Побег из Липецкого Шоушенка. Прокопав тоннель ложками узники хотели добраться до Казахстана
00:23  BlackRock скупает земли в Америке, выгоняя людей на улицу
00:19  Молодая страна с тысячелетней историей. Как дать студентам целостную картину знаний о российской государственности
00:17  Токаев щедро наградил особо отличившихся
00:16  Стратегические взаимосвязи БРИКС и позиция Касым-Жомарта Токаева, - ФСК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Выборы в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов, дем-оппозиция в сумме - 37,3%
09:23 27.10.2024

На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия
Правящая "Грузинская мечта" набирает 52,2% голосов на парламентских выборах в Грузии, четыре оппозиционных блоках суммарно получают 37,3%. Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов и намерена начать протесты.

На парламентских выборах в Грузии, прошедших 26 октября, после обработки 99,2% бюллетеней лидирует правящая "Грузинская мечта" с 54,23% голосов.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, с большим отрывом от правящей партии идет оппозиционная "Коалиция за перемены", получившая 10,8%.

Коалиция "Единство ради спасения Грузии", в которую входят созданная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Национальное движение", набрала 10,1%.

У "Сильной Грузии", объединившейся вокруг партии "Лело" бизнесмена и соучредителя грузинского TBC Bank Мамуки Хазарадзе, - 8,7%.

Партия "За Грузию", которую возглавляет экс-премьер Грузии Георгий Гахария, набрала 7,7%.

Другие партии не преодолевают барьер в 5%.

Явка на выборах на момент закрытия участков составила 58,94%, всего проголосовали 2 миллиона избирателей.

"Единство ради спасения Грузии" и "Коалиция за перемены" заявили, что не признают результаты выборов и намерены начать протесты.

О непризнании итогов выборов заявила также исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури. По ее словам, это решение поддерживают многие неправительственные организации.

Исторические выборы
Все партии, участвующие в выборах, эксперты и СМИ считают эти выборы важнейшими в истории страны.

Президент Саломе Зурабишвили называла выборы "поворотным моментом", который "определит, будет ли наше будущее в Европе или мы окажемся под влиянием России".

"Грузинская мечта" представляла голосование как "референдум между войной и миром", в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая "глобальная партия войны". В предвыборной агитации партия использовала баннеры и ролики с разрушенными городами Украины, которым противопоставлялись мирные грузинские города.

За последний год "Мечта" стала занимать более пророссийскую позицию и приняла ряд законов, копирующих российские. Так, в мае парламент Грузии, несмотря на массовые протесты, принял закон "об иноагентах". Это привело к негативной реакции западных стран - в ответ Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку, а США ввели визовые ограничения против десятков граждан страны, включая депутатов и силовиков.

Основатель "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили также заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года. О российской агрессии он при этом не упомянул.

"Мечта пообещала запретить все оппозиционные силы, если получит большинство мест в парламенте. Иванишвили пошел еще дальше и пригрозил устроить "нюрнбергский процесс" над "Национальным движением".

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730010180


Новости Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
- Фракция "Ак жол" не поддержала проект бюджета на 2025-2027 годы
- Кадровые перестановки
- Проект реформы системы фитосанитарного контроля представили в Правительстве
- Казахстан-Грузия: новый уровень взаимодействия в электоральной сфере
- АФМ завершил расследование дела в отношении лиц, из-за действий которых подтопило дома в Улытауской области
- Судом осужден за создание и руководство преступной группы и создание финансовой пирамиды
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  