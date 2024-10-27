Выборы в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов, дем-оппозиция в сумме - 37,3%

09:23 27.10.2024

На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия

Правящая "Грузинская мечта" набирает 52,2% голосов на парламентских выборах в Грузии, четыре оппозиционных блоках суммарно получают 37,3%. Оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов и намерена начать протесты.



На парламентских выборах в Грузии, прошедших 26 октября, после обработки 99,2% бюллетеней лидирует правящая "Грузинская мечта" с 54,23% голосов.



По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, с большим отрывом от правящей партии идет оппозиционная "Коалиция за перемены", получившая 10,8%.



Коалиция "Единство ради спасения Грузии", в которую входят созданная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Национальное движение", набрала 10,1%.



У "Сильной Грузии", объединившейся вокруг партии "Лело" бизнесмена и соучредителя грузинского TBC Bank Мамуки Хазарадзе, - 8,7%.



Партия "За Грузию", которую возглавляет экс-премьер Грузии Георгий Гахария, набрала 7,7%.



Другие партии не преодолевают барьер в 5%.



Явка на выборах на момент закрытия участков составила 58,94%, всего проголосовали 2 миллиона избирателей.



"Единство ради спасения Грузии" и "Коалиция за перемены" заявили, что не признают результаты выборов и намерены начать протесты.



О непризнании итогов выборов заявила также исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури. По ее словам, это решение поддерживают многие неправительственные организации.



Исторические выборы

Все партии, участвующие в выборах, эксперты и СМИ считают эти выборы важнейшими в истории страны.



Президент Саломе Зурабишвили называла выборы "поворотным моментом", который "определит, будет ли наше будущее в Европе или мы окажемся под влиянием России".



"Грузинская мечта" представляла голосование как "референдум между войной и миром", в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая "глобальная партия войны". В предвыборной агитации партия использовала баннеры и ролики с разрушенными городами Украины, которым противопоставлялись мирные грузинские города.



За последний год "Мечта" стала занимать более пророссийскую позицию и приняла ряд законов, копирующих российские. Так, в мае парламент Грузии, несмотря на массовые протесты, принял закон "об иноагентах". Это привело к негативной реакции западных стран - в ответ Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку, а США ввели визовые ограничения против десятков граждан страны, включая депутатов и силовиков.



Основатель "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили также заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года. О российской агрессии он при этом не упомянул.



"Мечта пообещала запретить все оппозиционные силы, если получит большинство мест в парламенте. Иванишвили пошел еще дальше и пригрозил устроить "нюрнбергский процесс" над "Национальным движением".