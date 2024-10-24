Говорим по-корейски: воля сильнее экономики, дух превыше материи, вождь превыше властного продажного чиновника, - А.Проханов

09:50 27.10.2024

Говорим по-корейски

воля сильнее экономики, дух превыше материи, вождь превыше властного продажного чиновника

Александр Проханов



Блоги запестрели сообщениями о северокорейских добровольцах, которые готовы сражаться вместе с Россией за Донбасс. Блогеры обожают сенсации, а иногда их создают. Блогеры - это тюбики, которые постоянно из себя что-то выдавливают. Едва ли известие о северокорейских добровольцах является правдой. Об этом молчат официальные ведомства России. Но вдруг в этом есть доля истины? Как это могло бы выглядеть в действительности.



Северокорейские добровольцы, одолев по Транссибирской Евразию, прибыли в Россию, на фронт, их батальон примет бой под Курском, Херсоном, Харьковом. Он будет называться "Чучхе". Он станет в атаках брать укрепрайоны украинцев, сражаться с "Хаймарсами", сбивать "Байрактары", дырявить гранатометами "Абрамсы" и "Леопарды".



Ловкие, легкие, бесстрашные, преданные своим командирам, исповедующие идеологию победы корейцы, вливаясь в Специальную военную операцию, отдают долг российской армии и государству, которые в начале пятидесятых годов минувшего века сражались за независимость Кореи, в небе над Пхеньяном сбивали американские "летающие крепости", спасая маленькую хрупкую страну от американского монстра. Тогда русское и корейское оружие стреляло по врагу из одного окопа, проходящего по 38 параллели.



Сегодня два эти оружия снова вместе, стреляют из окопа на линии Угледар - Плехово. Вожди заблуждаются, совершают ошибки, иногда преступления. История безошибочна. Красная сталинская страна, одержав мировую победу, спасла от истребления Северную Корею. Теперь Северная Корея, ракетно-ядерная страна, пришла на помощь России. У истории своя этика, свое представление о долге, свои таинственные законы исторического братства.



Кончились времена, когда во дни государственных праздников великолепное здание корейского посольства в Москве собирало редких почитателей коммунистической Северной Кореи из кружков, изучавших экзотическое чучхе, ветеранов давней войны - величавых стариков в золотых советских погонах, асов, заходивших в хвосты американским Б-29, провожавших эти горящие громады к земле.



Теперь во время празднеств в корейском посольстве тесно, яблоку негде упасть. Русские генералы, министры, представители партий, сенаторы, множество вельможных гостей, поднимающих бокалы за корейского лидера товарища Ким Чен Ына. И я, старинный друг Северной Кореи, горевавший по поводу этих пустынных залов, радуюсь, чокаясь с корейским послом, с русским боевым генералом, с известным русским актером.



Когда-то в стародавние времена я, молодой писатель, побывал в Пхеньяне и оказался на празднестве в среде многоязыких делегаций. И на празднество явился вождь товарищ Ким Ир Сен. Обходя гостей, он приблизился ко мне и пожал руку. Я помню его негаснущую улыбку и мягкое пожатие руки, которая жестко, бесстрашно привела свой народ к победе.



Я дорожу моей дружбой с Северной Кореей. С ядерным физиком, обучавшимся в Ленинграде, принимавшим меня в своей великолепной квартире в Пхеньяне. С мудрецом из пхеньянского университета, объяснявшим мне постулаты чучхе. С очаровательной кореянкой, с которой я танцевал в парке в резной, украшенной драконами беседке. С молчаливыми партийцами, провожавшими меня в Мавзолей северокорейских вождей, где в стеклянных саркофагах, озаренные лунным матовым светом, покоятся вожди. А рядом, как колесницы в древних усыпальницах, стоят черные сверкающие автомобили, морские катера, словно ждут, когда вождь поднимется и снова помчится по дорогам и водам.



Величие Северной Кореи несомненно. Когда коммунистические перерожденцы Советского Союза рушили красное царство, когда предательски отдавали ключи от кремлевских врат в цепкие американские лапы, когда уничтожались великие сталинские заводы, сокрушалась победная партия, уничтожались коды, превратившие лапотную страну в ракетно-ядерного исполина, когда смешливые подлецы и остроумные мерзавцы глумились над всем советским, победным, совершая акт небывалого предательства, тогда Северная Корея, стиснув зубы, строила свои заводы, запускала атомные реакторы, добывала ракетные технологии. Одна, окруженная врагами, ненавистниками, отстаивала свою свободу, выдерживая непомерное давление Америки. Когда советская элита демонстрировала подлость, немощь, слабоумие, растлевая собственный народ, отдавая народные богатства супостату, северокорейская элита превратила свой народ в несокрушимый военный батальон, отражавший натиск враждебных армий, в трудовую артель, строившую свою уникальную цивилизацию



Северная Корея - страна-победитель. Она построена из сверхпрочных сплавов и не подвержена чудовищным перегревам истории, в то время как вокруг нее плавились, словно гнилой воск, кичливые надменные страны, превращаясь в задворки американского гегемона.



Опыт Северной Кореи уникален. Он доказывает, что воля сильнее экономики, дух превыше материи, вождь превыше властного продажного чиновника.



В коллекции драгоценных злаковых зерен есть одно малозаметное, которое способно выдержать все засухи, уцелеть среди всех суховеев. И когда другие зерна сгниют от потопов, или их склюют птицы, и выжженное пространство покроется пеплом несбывшихся урожаев, это малое зерно прорастет, и вновь всколосится нива. У истории есть свои засухи и свои урожаи, свои плевелы и свои плодоносящие зерна.



Учение чучхе - космическое, солнечное. В нем социальное сочетается с религиозным, логическое с образным, политическое с поэтическим. Вождь - это явление космическое, это солнце. Вокруг солнца - народ, согреваемый и озаряемый солнцем. Каждый человек посылает лучик своей жизни и своей судьбы, своего таланта, своего подвига солнцу-вождю. Бесчисленные лучи сходятся в солнце и делают его ослепительно ярким. Этот огненный жар и свет возвращается от солнца к народу, и каждый, кто передал свою судьбу вождю, получает от него стократ. Это делает человека всесильным. Согласно чучхе, человек всемогущ. Ему под силу строить невиданные города, изобретать неведомые машины, перемещать планеты, создавать новые планетарные формы жизни. Вождь бессмертен. Он лишь облекается в различные личности, меняет земные имена, выражения лиц, но его сущность бессмертна. И он дан корейскому народу как чудо.



Сегодняшняя Россия, сбросив с лица ядовитые примочки либеральной идеологии, стремится обрести свое неповторимое русское лицо. Оно есть. Ты увидишь его в церкви на фреске, с которой сняты безвкусные и убогие малевания. Ты увидишь его на Саур-Могиле в бетонных монументах, изрезанных украинскими гаубицами. Ты увидишь его в Туруханске на берегу Енисея, где поднялся в рост памятник генералиссимусу Сталину.



Северокорейский батальон "Чучхе" вступает в бой. Рядом - батальон "Ахмат", легендарная "Пятнашка", дальневосточные морпехи, псковская воздушно-десантная.



Товарищи офицеры, учитесь говорить по-корейски. Есть несколько базовых слов: вперед, наступление, победа.



24.10.24