Нападение Израиля на Иран носило кодовое название "Дни покаяния"; в итоге - жалкое зрелище, - "Завтра"

09:57 27.10.2024 Алексей Иванов



Утром 26 октября Израиль в очередной раз показал, что он является государством-террористом, и никаких других определений сути этого гособразования быть не может.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла три серии ударов по объектам на территории Ирана. Якобы в ответ на "многомесячные непрекращающиеся атаки иранского режима". "Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября [2023 года] - на семи фронтах - включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность реагировать", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.



Первые удары сионистская военщина нанесла около 2:00 по мск, спустя четыре часа террористическая атака под названием "Дни покаяния" завершилась. Израильская разведка утверждает, что атакованы заводы по производству ракет, ракетные комплексы класса "земля-воздух" и дополнительные иранские воздушные средства. Задействованы более 100 самолетов, в т.ч. многофункциональные истребители "пятого поколения", разработанные американской корпорацией Lockheed Martin и способные преодолеть расстояние в 2 тыс. километров. Если верить The Jerusalem Post, удары в основном были нанесены по Тегерану и его пригороду-миллионнику Кереджу.



Согласно пресс-релизу ЦАХАЛовцев, ударами руководил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль "Герци" Ха-Леви "из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе "Кирия" совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром". В том же подземном бункере находились премьер-министр Биньямин "Биби" Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант. Израильская государственная телерадиокомпания Kan: "Кабинет министров единогласно одобрил нападение на Иран. [...] Вечером [в пятницу] условия созрели, и операция по нападению началась. Кабинет министров по вопросам политики и безопасности одобрил нападение по телефону".



Нетаньяху и Галант в бункере

"Вражеские самолеты сионистов проявили открытую агрессию и нарушили международное право сегодня на рассвете, в субботу, 26 октября, использовав территорию, находящуюся под контролем террористической армии США в Ираке, в 100 км от границы с Ираном", - констатировал генштаб Вооруженных сил Ирана. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт поспешил объявить, что Соединенные Штаты "не принимали участие в этой операции", но были заблаговременно предупреждены о готовящихся атаках. И немедленно возложил вину на Исламскую Республику Иран, призвав иранцев "прекратить свои атаки на Израиль, чтобы этот цикл войны мог быть остановлен без дальнейшего обострения". "Рыбарь": "В ходе налета израильтяне использовали истребители F-15, F-16 и F-35 с трех основных авиабаз - Рамат-Давид, Рамон и Хацерим. С высокой вероятностью ВВС Израиля использовали воздушное пространство Иордании, откуда достигли границы Сирии и Ирака и уже откуда осуществляли пуски. Хотя иорданские власти буднично открестились от причастности к атаке, королевство регулярно предоставляет израильтянам доступ доя пролета самолетов ДРЛО или истребителей для атак соседних государств".



ПВО Ирана сработала максимально четко. Как признает агентство Reuters, "мир поражен мощью иранской ПВО. На самом деле, "Железный купол" - это название, которое вполне подходит для иранской противовоздушной обороны". Ущерб от действий израильских агрессоров - минимален. Правда, погибли четверо военных. Но оборонная инфраструктура (включая секретную базу Парчин, которую пытались "накрыть" израильтяне) - в целости и сохранности. Любые еврейские писульки о взрывах на иранских нефтеперерабатывающих заводах или поражении электростанции "Паранд Кередж" - 100% ложь. Сообщение штаба ПВО Ирана: "Доводим до сведения благородного народа Ирана, что, несмотря на предыдущие предупреждения властей Исламской Республики преступному и незаконному сионистскому режиму о недопустимости каких-либо авантюрных действий, этот фейковый режим сегодня на рассвете в провокационной манере атаковал некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам (останы Хузестан и Илам граничат с Ираком - Прим). Благодаря успешному перехвату и противодействию со стороны интегрированной системы ПВО страны, ущерб был нанесен лишь незначительным объектам. [...] Мы призываем граждан к сохранению солидарности и спокойствия. Рекомендуем получать информацию по данному инциденту исключительно из государственных СМИ и игнорировать слухи, распространяемые вражескими медиа". Первый вице-президент Ирана, член Совета по определению политической целесообразности при верховном руководителе Ирана и Высшего совета культурной революции Мохаммад-Реза Ареф: "Мощь Ирана делает врагов родины униженными и бессильными". Официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани: "Иран - мощное государство, которое не пострадает от таких провокаций". Член Совета по определению политической целесообразности, секретарь Высшего совета по экономической координации трех ветвей власти Ирана и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи: "Агрессия Израиля против Ирана была вызвана, скорее, страхом и желанием сбежать с поля боя, чем стремлением показать силу".



12-й канал израильского телевидения опубликовал фото "взрыва в Тегеране". Вот только сделана фотография еще 3 с лишним года назад (пожар на НПЗ 2.06.2021). Однако российские новостные ресурсы (например, РИА Новости) повелись и перепечатали снимок. С чем их и поздравляем.



Данное фото, не имеющее отношения к сегодняшним событиям

Из комментария дипмиссии РФ в ИРИ: "Обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме". Журналист-международник Аббас Джума: "В Иране продолжается нормальная жизнь. Люди спокойно идут на работу, учебу, за покупками в магазины. В соцсетях посмеиваются над атакой Израиля. Судя по комментариям в социальных сетях, израильтяне очень разочарованы. Ожидали чего-то большего. Получили жалкую попытку скопировать действия Ирана. Вот только Исламская Республика в отличие от Израиля нанесла реально мощный, яркий, заметный и эффективный удар. Кстати, а где там всякие поздняковы, которые во время иранского ракетного дождя, глумились над Ираном и вопили об одном убитом арабе, на которого упала ракета? Что вы сейчас молчите?"



"Ситуация во всем Иране спокойная и нормальная! Почему Израиль не сдержал свое обещание?! Разве не говорили, что наша реакция будет жесткой и болезненной? Так что же произошло?! Нужно признать, что способности Израиля перед Ираном ограничены!", - истерит израильский антииранский пропагандист №1, давний персоязычный радиоведущий на Israel Radio International и канале Kol Yisrael, основатель и экс-главред персоязычного веб-сайта израильского министерства иностранных дел Менаше Амир, родившийся в тегеранской еврейской семье под именем Манучехр Сачмехчи. "Нападение на Иран было слабым. [...] Мы могли и должны были взыскать с Ирана гораздо более высокую цену", - гневается лидер либеральной оппозиции Яир Лапид. 13-й канал израильского телевидения назвал нападение "неудачным".



Эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщил, что Россия якобы предупреждала Иран о готовящейся израильской агрессии за несколько часов до начала атаки. ТАСС: "Собеседник телеканала утверждает, что Москва предоставила Тегерану разведывательную информацию, свидетельствующую о наличии "американской и израильской военной активности". Источник назвал передачу этой информации частью сотрудничества России и Ирана, а также "мерой по снижению эскалации в регионе"".



"Неудача при проведении сионистами их операции еще не означает того, что Иран не ответит. Сионистский режим должен заплатить за нарушение территориальной целостности", - подчеркнул член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эсмаил Косари. По его словам, ответ будет "очень болезненным" для Израиля.



"Советую сионистам учится жить в убежищах", - добавил Косари.



Русскоязычная служба иранского Pars Today: "Наглость сионистского режима и дерзость его вторжения в воздушное пространство Ирана должны получить жесткий ответ". Иранское Tasnim News Agency: "Иран готов ответить на нападение Израиля и оставляет за собой право на ответ. Израиль получит соответствующий ответ".



Озвучена позиция Вашингтона по поводу грядущего ответа, ничего нового: "Если Иран решит отвечать, то мы в полной мере готовы оборонять Израиль и поддерживать Израиль, и будут последствия".



26.10.24 Источник - завтра

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