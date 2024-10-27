 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые золотые кирпичи: найдено противоядие против западной гегемонии. - Петр Акопов
10:26 27.10.2024

27.10.2024

Петр Акопов

Единый Запад все еще доминирует в мире, однако чем заметнее будет закат его лидерства, тем слабее станет единство стран "золотого миллиарда". Незападный мир - он же мировое большинство - неуклонно наращивает свое влияние, но пока еще разобщен и далек от единства, позволяя Западу использовать принцип "разделяй и властвуй" для того, чтобы продлить свое руководство. Но процесс интеграции уже пошел - и в этом смысле очень показательны итоги саммита БРИКС в Казани.

Группа БРИКС приступила к расширению еще два года назад - и на нынешнем саммите она уже была не "пятеркой", а "девяткой" (при еще одном полувступившем участнике - Саудовской Аравии). При этом всего в Казань приехали делегации еще 24 стран, а общее количество заявок на вступление превышает 30. Решений о расширении на нынешнем саммите принято не было, однако был согласован список государств - партнеров БРИКС. Раньше такого понятия в объединении не было, но статус страны-партнера существует в Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят три из четырех основателей глобального объединения. В ШОС этот статус служит ступенью на пути к полноценному членству в организации, и понятно, что точно так же будет и в БРИКС. Это не означает, что все государства-партнеры непременно и уже на ближайших саммитах будут приняты в организацию (а то БРИКС уже переросла формат объединения и будет двигаться в сторону организации, как отметил Владимир Путин), но с большинством произойдет именно так.

Кто же получил этот статус? Примерно треть из подавших заявки - 13 государств. Официально список пока что не опубликован, хотя он и согласован - видимо, еще идут последние уточнения с кандидатами. Но неофициально уже известно, кто стоит у дверей БРИКС.

Это - Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. Формальных ограничений для присвоения статуса партнера не было - кроме тех, которые назвал замминистра иностранных дел России Рябков: добрососедские страны, которые не участвуют в односторонних нелегитимных санкциях против любой из стран БРИКС. Но при этом понятно, что каждая из стран - основательниц БРИКС имеет свои предпочтения, и поэтому присвоение статуса партнера возможно только в случае согласия как минимум трех опор БРИКС (России, Китая и Индии) и новой, исламской группы организации.
Поэтому 13 партнеров - это сейчас действительно 13 основных кандидатов на вступление. И их состав очень показателен. Его можно разделить на несколько групп.

Первая - это три постсоветские республики: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Все они, по сути, являются союзниками России (хотя Узбекистан формально не имеет такого статуса), дружественны Китаю и имеют хорошие отношения с Индией.

Вторая группа - страны Юго-Восточной Азии, АСЕАН. Этот регион имеет приоритетное значение для Китая, очень важен для Индии и тесно связан с Россией. Сразу четыре страны АСЕАН получили статус партнера: Индонезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам. Это ключевые страны АСЕАН (а неключевые тоже хотят вступить - в Казани был президент Лаоса), поэтому можно сказать, что Юго-Восточная Азия скоро присоединится к БРИКС, заняв в ней место одной из несущих колонн - наряду с китайской, российской, индийской, арабской, африканской и латиноамериканской. Значение АСЕАН в ближайшие десятилетия будет лишь возрастать - и не только потому, что этот мусульманско-буддийский регион оказывается в эпицентре американских попыток давления на Китай. Страны Юго-Восточной Азии не хотят оказаться на линии огня в конфликте США и Китая, но американское давление подталкивает их к сближению с российско-китайско-индийской БРИКС.

Третья группа - страны арабского мира. В ней формально находится один Алжир, но к нему можно добавить и зависшую на пороге БРИКС Саудовскую Аравию. Ее полноценное присоединение к группе еще не состоялось, но судя по тому, что ее нет в списке партнеров, остальные участники объединения считают, что вопрос с полноценным вступлением решится в ближайшее время. Участие саудитов - как одной из двух (наряду с Египтом) главных стран арабского мира - имеет важнейшее значение, но и Алжир - не рядовое арабское государство. Сильная самостоятельная страна, имеющая очень тесные и давние связи с Россией и Китаем, должна была быть принята в БРИКС еще при первом расширении, но ее кандидатура тогда отведена Индией в пользу Эфиопии (причем, судя по всему, отчасти из-за французского влияния - у Парижа в очередной раз ухудшились отношения с Алжиром), африканской страны, важной и для Китая, и для России. Несомненно, что в недалеком будущем инцидент будет урегулирован и Алжир станет полноценным членом БРИКС, тогда арабская фракция в организации будет более чем представительна: Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир. А еще несколько стран арабского мира стоят в очереди - от Сирии до Бахрейна.

Четвертая группа - страны Черной Африки: Нигерия и Уганда. Выбор абсолютно логичный: Нигерия - крупнейшая по населению и вторая по экономике страна Африки, которая давно переросла имидж зоны англосаксонского влияния, а Уганда, уже больше трети века возглавляемая бывшим партизаном Йовери Мусевени, относится к числу уверенных в себе, самостоятельных и крайне нелюбимых США африканских стран, к тому же близка России и Китаю. С их вступлением африканская опора БРИКС будет очень внушительна: ЮАР, Нигерия, Эфиопия (три первые экономики Черной Африки) и Уганда. И еще как несколько кандидатов на вступление.

Пятая группа - латиноамериканская: Боливия и Куба. Могла бы еще быть и Венесуэла, но тут, похоже, сыграла свою роль позиция Бразилии, чей президент Лула недоволен политикой Николаса Мадуро. С Латинской Америкой у БРИКС вообще все непросто: Аргентина очень хотела присоединиться, но после получения приглашения там сменилась власть (вместо дружественных России и Китаю перонистов пришел проамериканский Милей) и страна отказалась от участия в объединении. Однако появление в рядах БРИКС не только традиционно союзной России и Китаю Кубы, но и очень интересной и перспективной (в том числе экономически) Боливии показывает, что глобальные амбиции, хотя бы в поиске партнеров, свойственны не одной Бразилии. Ну и Аргентина со временем практически наверняка присоединится к БРИКС.

Тринадцатой - не входящей ни в какие группы - страной является состоящая в НАТО Турция, хотя в случае вступления ее можно будет отнести к мусульманской фракции БРИКС. Эта группа сейчас насчитывает три арабские страны (Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ) и Иран, но после вступления крупнейшей по населению исламской страны Индонезии, Малайзии, Алжира, Казахстана и Узбекистана она станет в БРИКС самой большой по количеству членов. Из 23 стран (нынешние участники плюс все партнеры) к исламскому миру будут принадлежать девять - и это лишь подчеркивает, что ему отведена очень важная роль в строительстве нового, постзападного миропорядка. И еще немало мусульманских стран выражали намерение примкнуть к объединению.

Конечно, рост и расширение БРИКС будут проходить постепенно, но направление движения и смысл объединения понятны, а ход истории лишь подтверждает его востребованность. Главное, что сейчас нужно организаторам движения, - это сила духа, как очень правильно отметил китайский лидер Си Цзиньпин:
"Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором. Его надо вернуть в русло мирного развития. Это напоминает мне книгу русского писателя Чернышевского "Что делать?", в которой главный герой проявил твердую волю и решительность в достижении своих целей. Такая сила духа нам сегодня очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения".

В Китае название БРИКС записывается иероглифами как "золотые кирпичи" - и в Казани к строительству фундамента нового мироустройства были добавлены новые и очень важные элементы.

Источник - ria.ru
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