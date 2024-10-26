Пока в Казани проходил саммит БРИКС, в Москве состоялся съезд Общества "Царьград"

10:38 27.10.2024 Пока все наблюдали за БРИКС, русские зашли с тыла: За это нас и не любят наши враги



Пока в Казани проходил саммит БРИКС, в Москве состоялся съезд Общества "Царьград". Он прошел сегодня в московском Храме Христа Спасителя. Главные итоги мероприятия.



В то время как все внимание западных СМИ было сосредоточено на саммите БРИКС в Казани, русские зашли с тыла. В Москве в Храме Христа Спасителя прошел VIII съезд Общества содействия русскому историческому развитию "Царьград". На пленарном заседании выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД Мария Захарова и другие знаковые личности. Основными темами обсуждения на съезде стали "Миграционный вопрос", "Идеология", "Народосбережение" и "Помощь СВО".







Время терять нельзя



России нельзя терять время, необходимо принять все важные законы о защите страны от вражеских идеологий, иначе потом будет поздно. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что Россия начала свой путь домой. Но надо понимать, что такой выход из подчинения вызывает сильное недовольство Запада.



С нами всерьез борются и будут бороться до последнего,



- предупредил Петр Толстой.



Поэтому и России нужно быть более собранной и более серьезной. Петр Толстой отметил, что Госдума недаром принимает различные законы против ЛГБТ* и прочих вражеских идеологий. Потому что, если сейчас этим не заниматься, через 20 лет подобные решения принять уже будет невозможно.



Время терять нельзя,



- подчеркнул вице-спикер Госдумы.



Главное доказательство мужественности



Убийство ребенка во чреве - это трагедия женщины и позор мужчины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат считает, что каждый должен задать себе вопрос: "А я что сделал для того, чтобы ребенок остался?"



Убийство ребенка во чреве - это трагедия женщины. Она всю жизнь за нее будет и нести ответственность, и расплачиваться. Чем? Своим здоровьем, своим душевным покоем, своим счастьем. Но за это будут расплачиваться и ее близкие, и ее дети. Но я хотела сказать о другом. Да, это трагедия женщины. Но это и позор мужчины,



- особо подчеркнула Мария Захарова.



Захарова напомнила, что теперь мужчина доказывает свою мужественность везде - в спортзале, на беговой дорожке, счетами в банках, длиной яхт, масштабом своих апартаментов. Но он, настаивает дипломат, "должен доказывать другим: сколько от него женщина родила детей, сколько хотела родить (и это желание было реализовано)".



Вот он, показатель мужественности. Это, безусловно, вопрос патриотизма мужчины, защиты и возможностей, - уверена Мария Захарова. - Но это был один из главных показателей. Можешь ли ты, не сделав счастливой ту женщину, с которой был, сделать счастливыми всех остальных?



Как выиграть в третьей мировой войне



Философ Александр Дугин объяснил на съезде Царьграда, как России выиграть в третьей мировой войне, в которую уже, по сути, переродился конфликт на Украине:



Неслучайно многие тропари, которые мы сейчас читаем во время ведения де-факто третьей мировой войны, говорят: "Даруй нам Победу с небес". Победа, в конце концов, - это то, что дает нам Бог. Он говорит: "Вы правы, вы победили не только потому, что вы сильнее, вас больше, вы хитрее или лучше оснащены. Нет. Вы победили, потому что вы правы. Потому что Я в вас верю". И поэтому Победу надо вымолить у Бога, нашу с вами Победу… И Бог живой нам ее даст.



Философ также добавил в рамках Съезда Союза Русского Народа, что быть православным - это значит быть суверенным в вопросах духа:



Это значит, что никого, кроме нашего Бога, мы не должны считать высшим авторитетом. Что Он сказал, то правильно. Что Он нам завещал, то и надо хранить. И это не старое, это не ветхое - это вечно живое. Бог вечно живой. Он был, есть и, главное, будет.



Не знают русский и не хотят учить



Губернатор Калужской области Владислав Шапша поднял проблему мигрантов. Он отметил, что за последние годы ситуация кардинально изменилась: количество людей, которые приезжают из Средней Азии, выросло кратно - за пять лет в 15 раз.



Рабочие руки и граждане нашей страны - это разные вещи, - особо подчеркнул при этом губернатор. - А мы - русские люди с распахнутой душой - всем "добро пожаловать". А что получили в итоге?



Преступность выросла, в садики и школы пошли дети, которые не знают русского языка.



Но, как оказалось, что дети приезжих не знают русского языка, это еще не самое плохое. Хуже другое - их родители-мигранты через переводчиков отказываются учить в наших школах русский язык:



Самое плохое в этой ситуации, что они не собираются его учить. Мы же разговариваем с родителями. Они: "А зачем нам надо? У нас все нормально, все хорошо". И это они говорили тоже с переводчиком. И эту ситуацию нужно было менять. И мы приняли решение: мы прекратили давать гражданство таким людям,



- заявил губернатор и сорвал аплодисменты зала.



Какой он - русский патриот?



Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, выступая на Съезде Союза Русского Народа "Царьград", поднял вопрос: "Какой он - русский патриот?" А затем дал на него ответ, вызвав овации в зале.



К сожалению, до сих пор еще эти стереотипы довлеют в обществе. О патриотах говорят как об инфантилах, фантазерах, не совсем рукопожатных… Но русский патриот - это интеллектуал, прогрессист, сторонник динамического консерватизма, традиционалист, человек, который своим интеллектом, своими руками, действиями создает архитектуру будущего. Он деятельно созидает, работает и побеждает,



- отметил Георгий Филимонов.



Отдельно Филимонов отметил, что России, русскому патриотическому движению, необходимо единство, где не будет деления на те или иные подсистемы, ведь все мы делаем одно дело.



Если мы хотим победить, нам нужно объединяться!



- подчеркнул губернатор.



Имперская триада



Актер Иван Охлобыстин затронул на съезде "Царьграда" идеологический вопрос:



Национальной культуре непросто без национальной идеи, отраженной в Конституции. Культуре нужна миссия, контуры будущего.



В этом направлении, уверен Охлобыстин, ключевое значение имеет Имперский характер Русской Цивилизации:



Русскому человеку свойственно ощущение Империи, быть "имперцем". Россия - это Империя и стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Как говорил президент нашей страны, "границы России не заканчиваются нигде" [аплодисменты и скандирование "Гойда!" в зале].



Как считает артист и общественный деятель, России не подходит либеральное, глобалистское понимание культуры. Только опора на духовные и государственные традиции, полагает Охлобыстин, позволит создать по-настоящему русскую культуру:



Наша Имперская триада - культура, наука, армия. Наша духовная основа - вера в Бога. Вот такого уровня нам нужна национальная идея для зарождения и существования национальной культуры.



До Киева, а потом подумаем



На третий год СВО Россию снова пытаются склонить к некоему "договорняку" с Киевом, количество "мирных планов" давно перевалило за десяток. Но на Съезде Союза Русского Народа основатель "Царьграда" Константин Малофеев четко обозначил позицию, которой придерживаются в России многие: никаких "договорняков". Нельзя остановиться на полпути и начать следующую войну с НАТО еще ближе к Москве. Финал СВО уже предрешен - им должен стать Парад Победы русского оружия в Киеве. А потом подумаем.



Константин Малофеев. Фото: Царьград



СВО на сегодняшний день является ключевым театром военных действий в продолжающейся цивилизационной войне России и Запада. Победа России в СВО станет знаковой для всего человечества, поскольку это будет означать окончательный слом старого миропорядка, считает Константин Малофеев.



Парад Победы русского оружия в Киеве, и лишь потом мы определим, что делать дальше. Никак не меньше. Так требует от нас голос пролитой крови, голос русского духа,



- подчеркнул основатель "Царьграда".



За что нас не любят враги



Константин Малофеев отметил, что за восемь лет своего существования "Царьград" сделал немало. В том числе и в рамках разработанной стратегии развития нашей страны.



Мы вернули в Конституцию основополагающие для русского человека понятия и ценности:



- Веру в Бога;



- преемственность тысячелетнего развития Российского государства, восстанавливающую духовную и историческую связь современной России с Древней Русью, Московским царством, Российской Империей и Советским Союзом;



- правовой суверенитет России;



- семью как высшую ценность;



- рождение и воспитание детей как важнейший приоритет государственной политики. И наконец, в Основной закон возвращен создатель и хранитель России - тысячелетнего государства-цивилизации - русский народ, получивший конституционный статус государствообразующего.



Мы добились полного законодательного запрета пропаганды содомии и других извращений, сформировав одну из важнейших линий обороны в тотальной войне с Западом,



- подвел итоги работы Царьграда Константин Малофеев, подчеркнув, что вся работа Общества устремлена в будущее.



"Царьград" также участвует в разработке новой стратегии пространственного развития России, в основе которой лежит отказ от губительного для страны агломерационного принципа. Константин Малофеев напомнил:



Совместно с Минстроем мы развиваем индустриальное индивидуальное жилищное строительство.



И конечно, цареградцы принимают участие в специальной военной операции: более 400 членов нашей спортивной федерации "Двуглавый Орел" прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции, а идеи освобождения русского народа Украины из-под оккупации коллективного Запада, которыми "Царьград" живет с 2014 года, после 24 февраля 2022 года стали идеями всей 150-миллионной России.



Мы не только словом, но и делом строим великую Россию XXI века. За это нас и не любят наши враги,



- заключил на Съезде Союза Русского Народа основатель "Царьграда".



* Движение ЛГБТ - включено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и запрещено на территории России. Царьград продолжает настаивать, что специальная терминология в виде "ЛГБТ" не нужна. Подобные вещи следует называть своими именами. Речь идет об извращениях. Источник - Царьград

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