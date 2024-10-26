Солдатам КНДР "дали сигнал" атаковать: на Украине займутся особыми задачами

10:56 27.10.2024 Эксперт Суконкин раскрыл тайны самой закрытой армии мира



Госдума в четверг, 24 октября, ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Военные эксперты считают, что после ратификации Договора военное сотрудничество двух стран может выйти на беспрецедентный уровень, вплоть до того, что северокорейские войска могут оказаться в зоне СВО.



По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, при этом не потребуется много времени на боевое развертывание северокорейских подразделений, они "по щелчку окажутся на поле боя". Военный обозреватель подробно рассказал "МК", что представляет собой армия КНДР и спрогнозировал глобальные изменения не только на театре боевых действий на Украине, но и на Корейском полуострове, который контролируют США.



Эксперт Суконкин раскрыл тайны самой закрытой армии мира



Итак, Госдума 24 октября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор предусматривает взаимную военную помощь при нападении, которым в нашем случае фактически можно считать вторжение ВСУ в Курскую область.



По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, не исключено, что после подписания Договора Владимиром Путиным о появлении северокорейцев на территории России может быть объявлено официально.



– В момент подписания договора президентом уже все будет готово. Как я и говорил ранее, из истории может быть изъят срок на боевое развертывание северокорейских подразделений, и они вдруг по щелчку окажутся на поле боя.



– Алексей, что из себя представляет современная армия КНДР?



– Чосон Инмингун, как называется Корейская народная армия, имеет крупнейшие по численности сухопутные войска – более миллиона человек. С учетом недавнего увеличения численности российской армии мы, конечно, обогнали КНДР, но Северная Корея даже в мирное время содержала миллионную армию. Кроме того, у них огромный мобилизационный ресурс – порядка восьми миллионов человек.



В Северной Корее организация общества такова, что многие структуры, которые в других странах могут быть только гражданскими, у них военизированные. Например, строительные организации в большинстве своем у них являются военизированными структурами. Полицейский аппарат у них также строго военизированный.



–​ Какое современное вооружение есть у армии КНДР? Есть что-то, чего нет у нас?



– Неправильно думать, что северокорейская армия какая-то отсталая. В части вооружения они создают совершенно великолепные артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, которых у нас нет. А процесс создания ракет стратегического назначения в Северной Корее идет какими-то фантастическими темпами. Например, они показывают ракету, а через год этот опытный образец уже не просто стоит на вооружении, а находится в подразделениях.



Они выпускают совершенно великолепные противотанковые ракетные комплексы и используют очень интересные средства связи тактического звена. Если у нас в начале СВО вылезла проблема со средствами связи, то в Северной Корее вопрос со связью решен полностью. Они обеспечивают устойчивую закрытую связь своим подразделениям – зашифрованную, закрытую, устойчивую к радиоэлектронной борьбе; конечно, в определенных пределах, но тем не менее она существует, и это очень сильно раздражает противника – военных Южной Кореи и США.



КНДР развивает очень активно беспилотную авиацию. Они негласными путями раздобыли образцы американских стратегических беспилотников, изучили и поставили на серийное производство. У них есть собственные дроны-аналоги американских стратегических беспилотников MQ-9 Reaper. Они их совершенно не стесняясь, показывают: мол, смотрите, мы этого добились. То есть миф о том, что у КНДР отсталые технологии, не имеет ничего общего с реальностью.



Танки, самоходные артиллерийские установки у них совершенно прекрасные появились в последнее время. Понятно, что западные политики и журналисты задаются вопросом: откуда у них это все? Мы не знаем ответа на этот вопрос, поэтому пусть продолжают удивляться...



В открытых источниках пишут, что Северная Корея имеет уже до 50 ядерных боезарядов. Но эта цифра ничем не подтверждена, и у них может быть совершенно любое число боеголовок. Американцы правильно делают, что очень серьезно относятся к угрозам, которые исходят им от Северной Кореи.



– Северокорейцев часто называют фанатиками, которые готовы отдать свои жизни за идею. Так ли это?



– Идеология Чучхе – это не просто идеология, это смысл жизни. Нам кажется смешным, когда при виде своего вождя Ким Чен Ына северокорейцы начинают плакать от радости. Нам это непонятно, но у них такая культура, и немыслимо по-другому воспринимать вождя. Идеологическая составляющая у них тоже сильно отличается.



У северокорейцев предательство Родины – это самое страшное преступление. Последнее, что может сделать человек, – это предать идею Чучхе. В этом смысле это очень идеологически устойчивые люди, которые будут до последнего выполнять задачи, поставленные партией и правительством.



–​ Отношения между КНДР и Южной Кореей стабильно напряженные, но в войну не перерастают...



– Да, противостояние с Южной Кореей у Северной Кореи носит такой стабильно позиционный характер уже многие десятки лет. По большому счету это нельзя назвать боевым опытом. Они периодически обстреливают друг друга, но скорее показательно, для своего населения: мол, у нас конфликтная ситуация с соседями, и мы ее периодически пытаемся решить.



– Если все же северокорейцы появятся на территории России, то в каком статусе?



– В каком статусе они будут заходить, мы, думаю, уже скоро узнаем из официальных источников. Но, судя по тому, что пишет иностранная пресса, привлечение северокорейцев может выглядеть следующим образом. Либо это будут вооруженные силы как неотъемлемая составляющая вооруженных сил КНДР, либо как добровольцы, которые войдут в состав добровольческих батальонов типа "БАРС-15" или "БАРС-22".



Запад вначале всю эту историю связывал с возможной отправкой северокорейской пехоты в зону СВО, то есть с отправкой тех людей, которые непосредственно выполняют задачи на переднем крае. Но сейчас в западных СМИ я вижу очень серьезные изменения в понимании того, что происходит.



– Что именно?



– На мой взгляд, на Западе очень опасаются того, что Северная Корея получит от участия в реальных боевых действиях бонус в виде боевого опыта для командного состава. Командиры северокорейских подразделений получат реальный опыт боевого управления своими подразделениями. Такой опыт сделает северокорейскую армию на голову выше южнокорейской. И, соответственно, это изменит баланс сил на Корейском полуострове, где США поддерживают Южную Корею.



–​ То есть, подписав Договор о стратегическом партнерстве, мы хорошо насолили США – союзнику Украины?



– США имеют там серьезный контингент, который представлен 8-й полевой армией и 7-й воздушной армией. Воздушная армия базируется на нескольких аэродромах в Южной Корее и представлена несколькими истребительными авиакрыльями (по-нашему, это авиаполки). 8-я полевая армия имеет в своем составе пехотную дивизию. Бригады дивизии несут службу в Южной Корее на ротационной основе. Также есть бригада ПВО, разведывательная бригада, бригада связи, бригада полевой артиллерии. В общем, американские силы там представлены очень серьезно.



Корейцы (и северные, и южные) являются заклятыми врагами японцев. Но в той конструкции, которая там сейчас существует, Япония поддерживает Южную Корею. Сейчас, после подписания Договора между КНДР и Россией о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, военная ситуация изменилась, и напряжение становится совершенно другим.



Все это будет способствовать, скажем так, созданию больших проблем для США. Если они раньше примерно понимали расчет сил и средств, которые им необходимы для подавления Северной Кореи в случае начала вооруженного конфликта, то сейчас это понимание уходит в прошлое. Большая проблема для США – это, конечно, договор КНДР с Россией и то, что армия Северной Кореи может серьезно измениться, получив боевой опыт.



–​ Южная Корея заявила, что в ответ на появление северокорейских военных отправит на Украину своих специалистов. Это реально?



– Такой возможности у Южной Кореи нет. Потому что Южная Корея – это типичный представитель западноевропейского образа жизни. И когда там населению задают вопрос, готовы ли вы принимать участие в боевых действиях, то 90% отвечают, что нет, не готовы. В то же время такой опрос в Северной Корее даже не надо проводить.



Когда Ким Чен Ын объявил призыв в армию, то в местные военкоматы в один день пришло примерно полтора миллиона человек. Все они попросили записать себя в вооруженные силы. Это говорит о высокой готовности Северной Кореи к ведению войны. А Южная Корея – это другой мир, где идеологии как таковой нет, а есть только деньги. В Южной Корее нет идеи, поэтому нет готовности вставать под ружье.



–​ Могут ли быть проблемы с языковым барьером в случае появления военных КНДР на нашей территории?



– Здесь все просто. Во время Великой Отечественной войны было много так называемых национальных дивизий, которые формировались в условных Азербайджане, Казахстане, Узбекистане... Дивизия – десять тысяч человек – состояла полностью из местного населения. Знать язык было достаточно двум-трем командирам в этой дивизии, чтобы вести боевые действия. И таких дивизий было очень много, точно больше 30. Ничего, воевали, как-то справлялись. Причем организовать взаимодействие сейчас гораздо проще, так что с языковым барьером, наверное, даже вопрос не надо ставить. Нет никаких сомнений, что этот вопрос будет решен самым понятным и очевидным способом, который первым приходит на ум. Я не буду озвучивать его.



–​ Участие северокорейцев в СВО может быть сигналом для других стран?



– Помните историю 1936 года, когда Советский Союз воевал в Испании? Советский Союз решал в Испании задачи стратегического характера. Понятно, что это были военнослужащие, которые направлялись туда в командировку и там выполняли задачи, но назывались они добровольцами. Этот прием использовался и в дальнейшем. Во время арабо-израильской войны, когда в какой-то момент израильтяне стали теснить арабов, Леонид Ильич Брежнев, по-моему, бросил такую фразу, что в случае ухудшения обстановки он не будет препятствовать тем советским добровольцам, которые загорятся желанием помочь нашим арабским друзьям. Эффект был.



Поэтому при необходимости, наверное, Россия не будет препятствовать прекрасному порыву добровольцев со всего мира, которые захотят принять участие в разгроме империалистов на территории Украины.



Вообще же, для Запада появление северокорейских частей в зоне СВО – это даже не сигнал, а сигналище. Получается, что какая-то еще сила, кроме России, вдруг посмела поднять голову и замахнуться на "золотой миллиард", как коллективный Запад себя называет. А это как раз и есть показатель нового времени, глобальных изменений, которые мы увидим в ближайшие годы.



И война на Украине, на мой взгляд, покажется легкой прогулкой по сравнению с тем, что будет дальше, если Запад вовремя не поймет, что для него будет все печально. Взять тот же саммит БРИКС в Казани. На нем обсуждалось будущее мира – по-другому не скажешь. Значение этого саммита, наверное, можно сравнить с Ялтинской конференцией 1945 года, когда была определена на многие десятилетия система мироустройства.



Мне кажется, как раз сейчас нечто подобное происходило в Казани, и многие решения еще не озвучены. Наверное, в ближайшее время станет понятно, как будет строиться мир в дальнейшем. А Северная Корея в этом контексте показывает решимость встать плечом к плечу в борьбе против западных империалистов. И это хорошо.



Дарья Федотова Источник - МК

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