Из Казахстана пытались вывезти рога сайги на 2 миллиарда, - КНБ

11:01 27.10.2024

КНБ: Рога сайги на 2 миллиарда хотели вывезти из Казахстана



Азамат Сыздыкбаев

Корреспондент



В Комитете национальной безопасности сообщили о попытке вывоза из Казахстана рогов сайгаков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Дело передано в полицию для принятия соответствующих мер.



