Народный банк Китая выпустит памятные монеты с изображением больших панд

11:09 27.10.2024

25 октября, "Жэньминь жибао" онлайн -- 30 октября 2024 года Народный банк Китая выпустит в обращение новые памятные монеты с изображением больших панд, сообщает сайт "Хуаньцюван".



Комплект состоит из 14 монет. Все они являются законным платежным средством на территории КНР.



Дизайн монет сочетает в себе культурное наследие и природные символы Китая: на аверсе изображен величественный храм Циняньдянь, являющийся главным зданием в храмово-монастырском комплексе Тяньтань /Храм Неба/ Пекина, а также выгравировано название страны и год выпуска. Реверс монет украшает композиция с отдыхающими большими пандами, дополненная техническими характеристиками монеты, включая их номинальную стоимость, вес и процентное содержание драгоценных металлов.



В центре внимания коллекционеров килограммовая золотая монета диаметром 90 миллиметров, ее номинал составляет 10 000 юаней /около 1 403 долл. США/, а тираж ограничен 1 тыс. экземпляров. Особый интерес также представляет уникальная платиновая монета диаметром 32 миллиметра и весом 30 граммов, которая имеет номинальную стоимость в 1 000 юаней /около 140 долл. США/.