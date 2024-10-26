Основатель издания Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области

12:43 27.10.2024

Основатель издания Readovka Костылев попал в ДТП в Смоленской области



С владельцем интернет-издания Readovka Алексеем Костылевым произошел несчастный случай в Смоленской области, сообщила пресс-служба медиахолдинга.



В регион Костылев приехал в рамках проекта "Многодетные деревни". По данным Baza, глава холдинга на квадроцикле попал в ДТП в деревне Рухань.



"Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву", - сообщила пресс-служба Readovka.



По информации Baza, Костылева перевезут в столицу на борту санавиации.



Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. Он основал Readovka в 2014 году как сайт с новостями региона. В состав холдинга входит коммуникационное агентство Ready и группа региональных проектов, объединенных брендом "Главное в городе". Издание внесено в санкционный список Канады.