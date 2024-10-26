Один из стрелявших в машину Комила Алламжонова задержан - УзбГенпрокуратура

13:11 27.10.2024

Один из подозреваемых в стрельбе по внедорожнику, в котором находился Комил Алламжонов, задержан, сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.



Один из подозреваемых в стрельбе по внедорожнику Range Rover, в котором находился бывший сотрудник Администрации президента Комил Алламжонов, задержан - в качестве подозреваемого. Об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Инцидент произошел в ночь на 26 октября в Кибрайском районе Ташкентской области в районе железнодорожного переезда (на фото). Мы писали, что двое неизвестных произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись. Водитель и бывший чиновник не пострадали.



В сообщении Генпрокуратуры говорится, что это было умышленное покушение на убийство.



По уточненной информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство),а также статье 248 (незаконный оборот оружия).



В оперативно-следственную группу вошли представители Генеральной прокуратуры, прокуратур Ташкентской области, города Ташкента, Военной и Транспортной прокуратур, МВД, ГУВД области и столицы, а также Таможенного комитета.



Следственные действия продолжаются, говорится в сообщении.