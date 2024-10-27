Тель-Авив. Террорист грузовик атаковал переполненную автобусную остановку - 50 раненых

13:18 27.10.2024

Сегодня, 27 октября, в Израиле совершен теракт. Грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива.



По данным местных СМИ, террорист разогнал грузовик и направил на автобусную остановку, где было большое скопление людей. На месте более 50 раненых. Также сообщается, что несколько людей остаются придавлены грузовиком.



Террорист ликвидирован. Полиция подтверждает, что это теракт.



По последним данным, 16 человек пострадали, в том числе четверо серьезно, в результате наезда грузовика на остановку недалеко от Тель-Авива, уточняет "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.



Израиль



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/27/v-tel-avive-gruzovik-protaranil-avtobusnuyu-ostanovku-s-lyudmi-massa-zhertv