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Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
16:22 27.10.2024

Когда Голливуд присягнул Сатане?
Великий обманщик, отец лжи стремится убедить окружающих, что его не существует

26.10.2024 | Платон БЕСЕДИН

По долгу службы, скажем так, я посмотрел франшизу "Исполнитель желаний", состоящую из четырех частей. Правда, всерьез говорить можно, пожалуй, только о двух первых фильмах, где роль злодея (или правильнее даже сказать, Зла) исполнил Эндрю Дивофф. На самом деле, он, как не трудно догадаться, никакой не Дивофф, а русский мужик Андрей Дивов; мать у него каталонка, а родился он в Венесуэле.

Третья и четвертая части этой франшизы, снятой на рубеже XX и XXI веков, сильно на любителя; их я досмотреть не смог. А вот первые две, несмотря на довольно-таки банальный сюжет, весьма любопытны. Злой Джинн, чью душу заключили в красном опале, а тот был спрятан в статуе древнего бога Ахура-Мазда, освобождается и начинает пожирать души в обмен на исполнение желаний, чтобы захватить мир.

И вот что любопытно. В первой части все довольно стандартно: преследование, обман, погони, а в конце главная героиня побеждает Джинна, временно, с помощью логики. А вот вторая часть куда интереснее одним весьма показательным аспектом. Фокус в том, что девица по имени Моргана (ее играет Холли Филдс) ведет неправедный образ жизни, и для того, чтобы победить зло, она должна стать праведницей, искупить грех.

Что здесь удивительного? А есть ли в современных фильмах (последних 10-15 лет) прямое высказывание о грехе и праведности, о преступлении и наказании? Кто из продюсеров, режиссеров заявляет, что для победы над злом ты должен обратиться за помощью к Господу? Странный вопрос, да, но вы все же подумайте. Во второй части "Исполнителя желаний" Моргана должна покаяться и стать на путь света (намеренно выражаюсь старомодно).

Высказывание усилено еще и тем, что ее друг – Грегори – священник. Он говорит, что для победы над злом им понадобится помощь Бога. При этом сама Моргана реально не только избавляется от своих злых привычек, но и от темных атрибутов. Более того, она реально приносит часть себя в жертву. И в этом фильме побеждает уже не Логика, Разум, а Вера. Представить подобное сейчас довольно-таки проблематично.

"Исполнитель желаний 2" вышел в 1999 году. До этого мы видели в кино (понятно, что есть исключения и их немало), в общем-то, привычную картину добра и зла. Например, вампиров и другие отродья тьмы побеждали христианскими символами: крестами, святой водой, молитвой. Но с каждым годом нечисть в кино все меньше боялась Слова Господа. Сейчас же это в принципе не распространено; формально – дабы не обидеть другие религии. Но вместе с тем, как христианство вытеснили из кино, оттуда же постарались изгнать и Бога.

Год 1999-й в этом плане крайне любопытен. Можно вспомнить масштабный фильм с Арнольдом Шварценеггером "Конец света", где дьявола блестяще играет Гэбриэл Бирн, а главный герой должен вновь обрести веру в Бога. Фильм, к слову, что большая редкость для Железного Арни, провалился, хотя был весьма хорош. Не потому ли он и провалился, что в нем прямо артикулировали христианскую веру как путь к Спасению? А сколь лихо убивали вампиров в культовом кино "От заката до рассвета" опять же молитвой и верой Христовой.

Но все это по большей части в прошлом. Так что изменилось? Ответ дан нам в том же кинематографе. Год 1999-й был щедр на знаковые фильмы: тут вам и "Бойцовский клуб", и "Матрица", и "Красота по-американски". Но мы сейчас должны вспомнить две ленты, сделанные посвященными, – это "Девятые врата" Романа Полански и "С широком закрытыми глазами" Стэнли Кубрика. Что их объединяет?

И там, и там ждут антихриста, воцарения его власти в новом веке. Кубрик прямо показывает, что этого ожидают элиты, устраивающие сатанинские мессы. Полански сделал это еще раньше – в ленте "Ребенок Розмари" 1968 года. Причем соседями-сатанистами пары Вудхаус, у которой и рождается антихрист, оказываются голливудские деятели (их фамилия Кастевет). Куда уж более прямое высказывание?

И, действительно, в XXI веке борьба со злом при помощи Бога, христианской веры и христианских символов практически сошла на нет. Более того, само Зло – его существование – было поставлено под вопрос: все теперь, как нам объяснили постмодернисты, зависит от точки зрения. А дьявол, как известно, великий обманщик, отец лжи. Он лукав, он в первую очередь стремится убедить, что его не существует.

Именно это сегодня мы и наблюдаем в голливудском кинематографе, а он форматирует сотни миллионов людей. А потом мы видим кино уже в реальной жизни: странные открытия Готардского туннеля и Олимпиады в Париже, например. Звенья одной инфернальной цепи, безусловно? Да особо никто и не маскируется. Проблески меж тем есть, но пока что тьма гораздо масштабнее и сильнее. Одна из наших задач – рассеять ее своим, подлинно своим, созидающим искусством.

Источник - Фонд стратегической культуры
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