Уникальный арт-объект "Одуванчик" открыли в Астане

16:29 27.10.2024

На столичном бульваре "Нуржол" ко Дню Республики появился уникальный арт-объект - "Одуванчик", который станет символом доброты и мира, передает официальный сайт акимата Астаны.



Проект направлен на привлечение внимания к ценностям, которые способствуют объединению людей и укреплению социальных ценностей.



В церемонии открытия участвовали автор арт-объекта Григорий Потоцкий, а также культурные деятели столицы, поддерживающие эту инициативу.







"Казахстан - страна доброты и благодарности, и мы стремимся распространять эту идею, чтобы все приезжали, и посылали импульс доброты всему миру", - рассказал скульптор Григорий Потоцкий.



Соавтор Аркадий Пекаревский отметил, что символ "Одуванчик" уже представлен в 36 странах.



Айсулу Омарова