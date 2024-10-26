 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уникальный арт-объект "Одуванчик" открыли в Астане
16:29 27.10.2024

На столичном бульваре "Нуржол" ко Дню Республики появился уникальный арт-объект - "Одуванчик", который станет символом доброты и мира, передает официальный сайт акимата Астаны.

Проект направлен на привлечение внимания к ценностям, которые способствуют объединению людей и укреплению социальных ценностей.

В церемонии открытия участвовали автор арт-объекта Григорий Потоцкий, а также культурные деятели столицы, поддерживающие эту инициативу.



"Казахстан - страна доброты и благодарности, и мы стремимся распространять эту идею, чтобы все приезжали, и посылали импульс доброты всему миру", - рассказал скульптор Григорий Потоцкий.

Соавтор Аркадий Пекаревский отметил, что символ "Одуванчик" уже представлен в 36 странах.

Айсулу Омарова

Источник - Zakon.kz
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