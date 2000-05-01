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Три истребителя "Мираж 2000-5" не спасут Украину, - Дэвид Экс
16:36 27.10.2024

Forbes
США

В апреле на Украину должны прибыть первые французские "Миражи", которые отправятся в бой с крылатыми ракетами и планирующими бомбами на борту
Forbes: поставка крылатых ракет для украинских "Миражей" может стать проблемой

Три истребителя "Мираж 2000-5" могут прибыть на Украину до конца апреля, пишет Forbes. Однако толку от них, похоже, будет немного.

Дэвид Экс

Французская газета La Tribune сообщила что первая тройка истребителей "Мираж 2000-5" производства компании Dassault должна прибыть на Украину до конца апреля. Газета также подтвердила то, на что в июне намекал президент Эммануэль Макрон, обещая Киеву дополнительные "Миражи". Эти истребители смогут нести на борту лучшее французское оружие класса "воздух - земля", в том числе, крылатые ракеты SCALP-EG и корректируемые авиабомбы Hammer.

"Мираж" способен поражать цели на удалении 250 километров. Это максимальная дальность для ракет SCALP-EG с инерциальным наведением и турбореактивным двигателем и для аналогичных ракет британского производства Storm Shadow. Самолеты "Мираж 2000-5" усилят боевые возможности украинских ВВС по нанесению ударов по российским целям на занятой российскими войсками территории Украины.

Нельзя было с уверенностью сказать, что "Мираж 2000-5" сможет наносить удары по наземным целям. Эти находящиеся на вооружении французских ВВС высокоскоростные истребители используются только для воздушного боя, применяя импульсно-доплеровские РЛС и ракеты MICA. В тайваньских ВВС их также используют в качестве перехватчиков ПВО, потому что у них отличная скороподъемность, дающая возможность оперативно осуществлять перехват вторгающихся в воздушное пространство Тайваня китайских самолетов.

Но сейчас украинским ВВС больше нужны ударные самолеты, а не перехватчики ПВО, потому что в этом качестве они решили использовать бывшие европейские F-16 производства Lockheed Martin, которых на Украине будет до 85 единиц. Такая ситуация сохранится как минимум до тех пор, пока на Украину не начнут прибывать американские планирующие бомбы AGM-154.

F-16 пополнят довоенный парк украинских МиГ-29 и Су-27, которые в настоящее время осуществляют воздушное патрулирование. А "Мираж 2000" станет дополнением для парка бомбардировщиков Су-24, которые являются единственными в украинских ВВС самолетами, способными нести крылатые ракеты.

Нельзя сказать, что у украинцев вот-вот закончатся двухмоторные сверхзвуковые Су-24. В ВВС Украины есть лишь одна часть, имеющая на вооружении Су-24. Это 7-я бригада тактической авиации, которая вступила в боевые действия, имея чуть больше десятка пригодных для полетов самолетов. За 32 месяца упорных боев российскими ракетами было сбито 18 самолетов из состава бригады.

Но в 1991 году Украина унаследовала от Советского Союза около 200 Су-24, и многие из них до сих пор в рабочем состоянии. Работая без устали, украинские авиационные техники восстановили столько старых бомбардировщиков, что сейчас у 7-й бригады тактической авиации самолетов больше, чем до начала российской военной операции. "Намного больше", - говорит командир бригады полковник Евгений Булацик.

Франция планирует передать Украине чуть больше десятка "Миражей 2000-5". Они станут дополнением к украинскому авиапарку. Сколько боевых вылетов смогут осуществлять ВВС Украины, когда сформируют подразделение из "Миражей"? Это будет в большей степени зависеть от поставок ракет, чем самолетов. Неясно, сколько ракет SCALP-EG и Storm Shadow Украина уже получила из Франции и Британии, и сколько еще таких ракет она сможет получить в предстоящие месяцы.

До 2022 года в арсенале Королевских ВВС было менее 1 000 ракет Storm Shadow. У ВВС Франции было менее 700 SCALP-EG. Эти страны вряд ли отдадут все или даже большую часть своих ракет. Поэтому Украина может в целом получить несколько сотен.

Французская промышленность пытается изготовить как можно больше ракет. Как сообщает Radio France Internationale, компания-производитель ракет MBDA восстанавливает списанные французские ракеты SCALP-EG с целью их дальнейшей передачи Украине. Возможно также, что французское правительство забирает старые ракеты SCALP-EG у иностранных покупателей и после восстановления тоже отправляет их на Украину.

Конечно, крылатые ракеты - это единственное дальнобойное ударное средство, которое могут применять Су-24 и "Мираж 2000-5". Еще Су-24 и "Мираж 2000-5" совместимы с французскими планирующими бомбами Hammer. Су-24 также берет на борт новую украинскую планирующую бомбу, которая на самом деле может быть копией французского боеприпаса. Она также должна подойти для "Миража 2000-5".

Главное отличие крылатой ракеты от планирующей бомбы - это дальность. Бомба может пролететь чуть больше 60 километров, то есть, четверть расстояния Storm Shadow и SCALP-EG. Чтобы наносить удары такими бомбами, Су-24 и "Миражам" придется опасно сближаться с российскими системами ПВО.

Это рискованно и чревато большими потерями. Украинских летчиков вряд ли утешит то, что с прибытием "Миражей" у них появится больше запасных самолетов.

Источник - ИноСМИ
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