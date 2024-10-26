"Не выдерживают конкуренции". С 2016 года количество газет в Узбекистане сократилось на 15%

16:38 27.10.2024

За последние 8 лет количество газет в Узбекистане сократилось на 91, а радиостанций - на 6. Печатные издания не выдерживают конкуренции, заявил директор АИМК Асаджон Ходжаев.



С 2016 по 2024 годы количество СМИ в Узбекистане увеличилось с 1514 до 2349. Количество журналов возросло с 309 до 866, телеканалов - с 65 до 89, интернет-изданий - с 395 до 738. Было открыто 6 новых информационных агентств.



Согласно оценкам, количество интернет-пользователей за указанный период выросло с 14,7 миллиона в 2017 году до 31 миллиона, или более чем вдвое. Число "активных блогеров" увеличилось с 50 до 1200 (на 2400%). В то же время количество газет сократилось с 691 до 600 (на 15%), а радиостанций - с 35 до 29 (на 25%).



Такая статистика была представлена в рамках Недели международных партнерских инициатив в Ташкенте 19 октября.



Комментируя сокращение количества газет и радиостанций, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев сказал, что раньше большинство печатных изданий публиковались за счет государственных субсидий и соглашений. Сегодня же информации стало больше и передается она больше с помощью цифровых технологий. Благодаря этому происходит снижение затрат, а передача информации заметно ускорилась.



"Например, для печати газеты требуются расходы на бумагу, краску и прочее. Все это затраты на выпуск только одного экземпляра газеты. Но затраты на производство информации электронными изданиями ниже - приобретя компьютер, вы с его помощью можете на протяжении всего года выпускать новости. Поэтому печатные издания не выдерживают конкуренции", - сказал он.



Асаджон Ходжаев подчеркнул, что у печатных изданий все же есть своя аудитория, привыкшая к традиционной прессе. "У газет и журналов есть свои читатели, они сохранятся в определенном количестве и не исчезнут совсем. Они могут частично перейти в электронный формат, сократить выпуск бумажного издания. Это общая тенденция в мире", - считает директор АИМК.



Что касается отечественных радиостанций, то они сейчас конкурируют с современными медиа, продолжил он.



Асаджон Ходжаев отметил, что в настоящее время не требуется больших ресурсов, чтобы вести онлайн-стримы. "Достаточно обычного телефона. В любой момент и в любом месте можно вести прямую трансляцию или делать монтаж с помощью телефона или планшета. Сейчас все это делает один человек. Но радио тоже не исчезнет полностью", - сказал он.