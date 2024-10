Победа Киева невозможна даже с поддержкой Запада, - Фрэнк Ледвидж

16:41 27.10.2024 The Conversation

Австралия



Украина не одолеет Россию. Лучшее, что может сделать Запад - это помочь Киеву спланировать безопасное будущее после конфликта

The Conversation: победа Киева невозможна даже с поддержкой Запада



ВСУ напоминают немецкую армию в январе 1945 года, пишет The Conversation. Их отбрасывают назад по всем фронтам, и у них заканчиваются бойцы. Победа Киева невозможна, а у Запада нет ни конкретных целей, ни стратегии. Единственное, что он может сделать, - это подумать о будущем Украины после конфликта.



Мой друг, который обычно настроен оптимистично и поддерживает Украину, вернулся оттуда на прошлой неделе и заявил мне: "Они напоминают мне немецкую армию в январе 1945 года". Украинцев отбрасывают назад по всем фронтам - в том числе и в Курской области России, которую они с надеждой и энтузиазмом штурмовали в августе. Что еще более важно, у них заканчиваются бойцы.



На протяжении большей части 2024 года Украина теряла свои позиции. На этой неделе был окружен город Селидово на западе Донецкой области, который, как и Угледар ранее в этом месяце, скорее всего, падет в течение следующей недели или около того. Единственная переменная - сколько украинцев будет убито в ходе этого процесса. А зимой не исключена перспектива крупного сражения за удержание стратегически важного промышленного города Покровска.



В конечном счете, это не конфликт за территорию, а борьба на истощение. Единственный ресурс, который имеет значение, - это военнослужащие, и в этом плане ситуация для Украины складывается не лучшим образом.



Украина заявляет, что якобы "ликвидировала" около 700 000 российских военнослужащих - более 120 000 убитых и до 500 000 раненых (эти явно преувеличенные данные ничем не подтверждаются - прим. ИноСМИ). Президент страны Владимир Зеленский в феврале этого года признал, что число погибших украинцев составляет 31 000 человек, а число раненых не называется.



Проблема в том, что официальные западные источники верят в эти украинские цифры, в то время как реальность, скорее всего, совершенно иная. Американские источники утверждают, что в ходе военных действий с обеих сторон погибли и получили ранения 1 миллион человек. Очень важно, что в это число входит все большее число украинских гражданских лиц.



В настоящее время для Украины серьезными проблемами являются низкий моральный дух военнослужащих и массовое дезертирство, а также уклонение от призыва. Эти факторы усугубляют и без того серьезные проблемы с призывом, затрудняя снабжение фронта свежими войсками.



На Украине разворачивается страшная дискуссия. Возникает вопрос, стоит ли мобилизовывать - и рисковать серьезными потерями - возрастную группу 18-25 лет. Из-за экономического кризиса в начале 2000-х годов на Украине сильно упала рождаемость, в результате чего сейчас в стране относительно мало людей в возрасте от 15 до 25 лет. Мобилизация и серьезное сокращение численности этой возрастной группы - это то, чего Украина просто не может себе позволить, учитывая и без того серьезный демографический кризис, в котором находится страна.



И даже если эта мобилизация состоится, к тому времени, когда необходимые политические, законодательные, бюрократические и подготовительные меры будут приняты, военные действия могут быть уже закончены.



Победа выглядит невозможной



История не знает примеров успешного противостояния с Россией в условиях затяжной борьбы. Давайте проясним: это означает, что существует реальная возможность поражения, и это невозможно игнорировать.



Максималистские военные цели Зеленского по восстановлению границ Украины до 2014 года, а также другие маловероятные условия - которые не были поставлены под сомнение и поощрялись растерянным, но самодовольным Западом - не будут выполнены, и в этом отчасти виноваты западные лидеры. Непродуманные войны в Афганистане и на Ближнем Востоке опустошили западные вооруженные силы, сделали их плохо вооруженными и совершенно неподготовленными к серьезному и длительному конфликту, а запасов боеприпасов хватит в лучшем случае на несколько недель.



Европейские обещания о поставках миллионов артиллерийских снарядов не оправдались. В этом году Киеву было поставлено всего 650 000, в то время как Северная Корея поставила России по меньшей мере вдвое больше (никаких доказательств этому автор не приводит - прим. ИноСМИ).



Лишь США имеют значительные запасы военной техники в виде тысяч бронемашин, танков и артиллерийских орудий в резерве. И вряд ли они сейчас изменят свою политику снабжения Украины оружием по принципу "капельницы". Даже если такое решение будет принято, сроки поставок составят годы, а не месяцы.



На закрытом брифинге, где я недавно присутствовал, организованном западными представителями оборонного ведомства, атмосфера была неблагоприятной. Ситуация для Украины "опасная" и "плохая, как никогда". Западные державы не могут позволить себе еще одну стратегическую катастрофу, подобную Афганистану, которая, по словам Эрнеста Хемингуэя (метко процитированным стратегом Лоуренсом Фридманом), происходила "постепенно, а потом внезапно".



Не будет никакого стремительного прорыва российской армии, когда она возьмет тот или иной город (скажем, Покровск). У них нет для этого возможностей. Значит, не будет и полного краха - никакого "Киева в роли Кабула".



Однако существует предел возможных потерь Украины. Мы не знаем, какой это предел, но обязательно поймем, когда все случится. Важно, что победы для Украины не будет. К сожалению, у Запада нет и никогда не было другой стратегии, кроме как пускать кровь России как можно дольше.



Более того, теперь необходимо задать и ответить на два древних этических вопроса, определяющих справедливость любого военного конфликта: есть ли разумная перспектива достижения успеха и соразмерна ли потенциальная выгода издержкам.



Проблема, как и раньше, заключается в том, что Запад не определил, что он считает своим успехом. Тем временем цена успеха становится слишком высокой.



Однозначное определение своих целей и пределов возможностей стало бы началом формирования стратегии, а у Запада с этим не очень хорошо. Лидерам НАТО сейчас необходимо быстро выйти за рамки бессмысленной риторики или чего-то, что смахивает на "сколько потребуется". Мы видели, к чему это привело в Ираке, Афганистане и Ливии.



Нам нужен реальный ответ на вопрос о том, как сейчас выглядит "победа" или хотя бы приемлемое решение конфликта. А также понимание, насколько это достижимо и действительно ли Запад собирается добиваться этого. И в дальнейшем западные лидеры должны поступать соответствующим образом.



Отправной точкой может стать признание того, что Крым, Донецк и Луганск потеряны. Все большее число украинцев начинают открыто говорить об этом. Затем нам нужно начать серьезно заниматься планированием судьбы послевоенной Украины, которая будет нуждаться в поддержке Запада больше, чем когда-либо.



Россия не сможет захватить всю или даже большую часть территории Украины. Даже если бы это удалось, она не смогла бы ее удержать. Совершенно очевидно, что будет найдено компромиссное решение.



Поэтому настало время для НАТО и в первую очередь для США. Необходимо выработать жизнеспособный конец этому кошмарному испытанию и разработать прагматичную стратегию по борьбе с Россией на ближайшее десятилетие. Что еще более важно, Запад должен спланировать, как поддержать героическую, разбитую - но все еще независимую - Украину.



Автор статьи: Фрэнк Ледвидж (Frank Ledwidge) Источник - ИноСМИ

